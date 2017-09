Jak wybrać najlepszy akumulator

Współczesny samochód, zwłaszcza ten wyposażony w system Stop-Start, potrzebuje dobrego akumulatora. Dzisiaj podpowiem, w jaki sposób rozpoznać akumulator, dzięki któremu unikniemy przykrych niespodzianek. Wybór właściwego akumulatora jest wyborem ważnym, choć wielu kierowców nie poświęca akumulatorowi zbyt wiele uwagi.

Rośnie liczba skarg na wadliwe akumulatory. Jak podaje firma JDPower, zajmująca się zbieraniem opinii użytkowników nowych samochodów, w ostatnich paru latach ilość skarg wzrosła aż o 44 procent. Proszę pamiętać, że nawet w nowych samochodach akumulatory zwykle mają odrębną gwarancję od gwarancji typu od zderzaka do zderzaka. Często gwarancja ta jest związana tylko z czasem użytkowania pojazdu, a nie ilością przejechanych mil.

Czyszczenie klem

Zanim wymienimy akumulator, powinniśmy się upewnić, że na pewno jest to niezbędne. Często wystarczy przeczyszczenie tzw. klem, czyli końcówek na akumulatorze. Testowanie akumulatora wymaga użycia specjalnego testera. Taką kontrolę przeprowadzić możemy w większości sklepów motoryzacyjnych. Jeżeli akumulator jest sprawny, zadbajmy o jego klemy! Świetnym pomysłem jest użycie specjalnych środków chemicznych do oczyszczania styków elektrycznych. Pomogą one pozbyć się drobnych zabrudzeń utrudniających odpowiedni przepływ prądu. Pamiętajmy, by używać ich zgodnie z instrukcją i przy zachowaniu zalecanych środków bezpieczeństwa. Środki te są na ogół w spreju i kosztują parę dolarów. Można ich oczywiście używać nie tylko do klem, ale praktycznie do wszystkich połączeń elektrycznych pod maską samochodu. Wyczyszczone złącza warto posmarować smarem do styków, tzw. elektrosolem (ma on też właściwości czyszczące) lub wazeliną techniczną. Pamiętajmy, że do smarowania styków nie nadają się środki typu WD40.

Dobór wymiaru akumulatora

Dobierając akumulator do naszego samochodu należy zawsze zacząć od sprawdzenia ułożenia jego klem, które muszą być identyczne z oryginalnym. Proszę zwrócić uwagę na położenie plusowej i minusowej klemy – muszą być identyczne!

Klemy mają trzy rodzaje ułożeń:

– na górze akumulatora – typowe ułożenie w zdecydowanej większości samochodów amerykańskich, japońskich i koreańskich. Klemy te odstają od płaszczyzny akumulatora. Ich wymiary mieszczą się w następujących grupach: 24, 24F, 25, 34, 35, 51, 51R, 52, 58, 58R, 59 i 65.

– klemy umieszczone w specjalnych wycięciach, na górze akumulatora, ale wyrównane z jego górną powierzchnią. Jest to tzw. system europejski. Akumulatory te są głównie używane w samochodach europejskich takich marek jak Volkswagen, Audi, Mercedes Benz i BMW. Akumulatory te często mają specjalny system wentylacyjny i umieszczane są zwykle pod podłogą samochodu lub w bagażniku. Ich wymiary to: 41, 42, 47, 48 i 49.

– klemy z boku akumulatora – popularne zwłaszcza w samochodach firmy General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC i Pontiac). W rzeczywistości nie ma tutaj klasycznych klem, a przewody zasilające są przykręcone śrubami bezpośrednio do akumulatora. Ich wymiary to 70, 74, 75 i 78.

Najlepsze akumulatory w poszczególnych grupach





Zapalanie samochodu sposobem „na jumpa”

Na zakończenie jeszcze raz przypominam, w jaki sposób powinno się zapalać samochód przy pomocy tzw. „jumpa”, czyli połączenia równoległego baterii dwóch samochodów.

Bezpieczne zapalanie samochodu „na jumpa” polega na równoległym (plus z plusem i minus z

minusem) połączeniu dwóch baterii. Samochód, z którego pobieramy prąd, zostawiamy włączony, na nieco wyższych obrotach, a kabel z masą (ujemny) w samochodzie uruchamianym podłączamy raczej do bloku silnika (jego metalowej części!) niż do ujemnego bieguna baterii. Po połączeniu w ten sposób obu baterii czekamy około pięć minut zanim próbujemy uruchomić drugi samochód. Upewnijmy się też, że zaciski mają dobry kontakt z klemami.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

