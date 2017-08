Jak wybrać najlepsze opony

Przebicie się przez stos fachowych określeń i reklamowych chwytów producentów opon jest często zadaniem niezwykle trudnym. Jak zawsze, poinformowany konsument wygrywa. Kupno nowych opon powinno się traktować tak, jak kupno nowego samochodu. Właściwie dobrany komplet może zaważyć na zachowaniu się samochodu na jezdni, zwłaszcza w ciężkich warunkach drogowych.

Wybór marki i modelu opony

Zacznijmy od oceny producentów opon. Przyglądając się wynikom różnych testów drogowych uderza fakt, że prawie wszystkie rankingi na pierwszym miejscu plasują opony firmy Michelin. Opierając się na wynikach testów opublikowanych przez największe firmy, zestawiłem 10 najlepszych firm produkujących opony:

1. Michelin

2. Pirelli

3. Goodyear

4. Continental

5. Dunlop

6. Bridgestone

7. Nokian

8. Nexen

9. Yokohama

10. BFGoodrich

Wybierając konkretną markę musimy zdać sobie sprawę z różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami opon. Nie ma opon idealnych, które zachowywałyby się optymalnie we wszystkich warunkach drogowych. Proszę pamiętać, że np. na suchej jezdni najlepiej zachowuje się opona praktycznie łysa (bez bieżnika), na mokrej nawierzchni opona, która zapobiega zjawisku tzw. hydroplaningu, na śniegu opona z grubym i wyraźnym bieżnikiem, a na lodzie opona z kolcami. Dodajmy do tego wymagania dotyczące hałasu, istotnego zwłaszcza w czasie dłuższej jazdy autostradą, i odporności opony na ścieranie (która z reguły jest odwrotnie proporcjonalna do przyczepności) – a otrzymamy pełny obraz wymagań w stosunku do opon.

Producenci opon starają się wyjść naprzeciw tym wymaganiom i produkują opony odpowiednie do najrozmaitszych warunków drogowych. Najpopularniejszymi są oczywiście tzw. opony wielosezonowe, czyli takie, których można używać w każdych warunkach drogowych. Pamiętajmy jednak, że są to opony, które w praktyce będą ustępowały oponom dostosowanym do cięższych warunków na jezdni. W przypadku, kiedy trudne warunki drogowe są częstym zjawiskiem, nie pozostaje nic innego, jak zaopatrzyć się w opony specjalnie do takich warunków dostosowane.

Najlepsze opony wielosezonowe

W rejonie Chicago z reguły wystarczają opony wielosezonowe. Oto moje zestawienie najlepszych popularnych opon tego typu.

Najlepsze opony wielosezonowe dla samochodów osobowych:

1. Micheline Premier A/S

2. Pirelli Cinturato P7 All Season Plus

3. Continental PureContact (z technologią Eco Plus)

4. BF Goodrich Radial T/A Spec

5. General AltiMAX RT43

6. Continental TrueContact

7. Pirelli P4 Four Seasons Plus

8. Firestone Precision Touring

9. Goodyear Assurance TripleTred All-Season

10. Yokohama AVID S34PV

Najlepsze popularne opony wielosezonowe dla SUV-ów i lekkich pickupów:

1. Michelin Premier LTX

2. Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus

3. Pirelli Scorpion Verde All Season Plus

4. Goodyear Assurance CS TripleTred All-Season

5. Michelin Defender LTX M/S

6. Michelin LTX M/S2

7. General Grabber HTS 60

8. Sumitomo Encounter HT

9. Continental CrossContact LX20 (z technologią Eco Plus)

10. Bridgestone Dueler H/L 422 Ecopia

Najlepsze opony letnie

Jeżeli ktoś z czytelników mieszka w terenach, gdzie zima nie zagląda lub chce używać w okresie letnim opon przystosowanych do tej pory roku (zakładając, że w okresie zimowym zmieni opony), to polecam najlepsze, moim zdaniem, opony letnie.

1. Michelin Primacy HP

2. Michelin Energy Saver

3. Bridgestone Turanza ER30

Najlepsze popularne opony letnie dla pickupów i SUV-ów

1. Michelin XPS Rib

2. Continental Vanco 2

3. Goodyear Cargo G26

Za tydzień przyjrzymy się bliżej oponom terenowym i zimowym.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce". W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

