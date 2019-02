Jak używać samochodu w ekstremalnie niskich temperaturach 0 3 lutego 2019

Północna i środkowo-wschodnia część USA dostała się w obszar zimnego prądu o nazwie polar vortex, który przyniósł bezlitośnie zimne temperatury dochodzące do – 30 stopni Fahrenheita. Dla kierowców takie nagłe i ekstremalne spadki temperatury mogą doprowadzić do prawdziwego koszmaru – zamrożenia bloku silnika.

Przyjrzyjmy się, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić w bardzo niskich temperaturach, aby uniknąć natychmiastowych czy późniejszych problemów motoryzacyjnych:

1. Nie uruchamiać samochodu w ekstremalnie niskich temperaturach. Jeżeli temperatura spada poniżej -25℉, to każde uruchomienie silnika jest szkodliwe dla jego trwałości. W miarę możliwości powinniśmy poczekać do ocieplenia lub starać się trzymać samochód w cieplejszym miejscu i w razie potrzeby, co jakiś czas rozgrzewać, zamiast po prostu rano go zapalać nie zwracając uwagi na temperaturę.

2. Upewnij się (w starszych samochodach) czy na pewno nie masz zamarzniętego płynu w chłodnicy i bloku silnika. Pamiętaj, że w takim przypadku jest bardzo łatwo uszkodzić chłodnicę a nawet silnik.

3. Jeżeli zapalasz samochód przy użyciu kluczyka a nie przycisku, to przytrzymaj kluczyk trochę dłużej. Jeżeli samochód wciąż nie chce zapalić, to odczekaj parę minut i spróbuj ponownie.

4. Po zapaleniu samochodu możliwie jak najszybciej rusz w drogę. Jedynym sposobem, aby utrzymać silnik w ruchu jest dostarczanie mu zaraz po starcie możliwie bogatej mieszanki. Nadmiar benzyny dostaje się do oleju silnikowego i go rozrzedza jeszcze bardziej, osłabiając jego wartości smarownicze w niskich temperaturach. Samochód stojący rozgrzewa się za długo, więc aby skrócić czas rozgrzewania trzeba samochodem ruszyć możliwie jak najszybciej.

5. Zrezygnować w temperaturach poniżej -20℉ z używania zdalnego uruchamiania silnika z powodów podanych wyżej.

6. Dopompować opony, jeżeli na skutek zimna spadnie w nich ciśnienie poniżej 30 PSI. Opony o zbyt niskim ciśnieniu jest znacznie łatwiej uszkodzić.

7. W miarę możliwości zaparkować samochód tak, aby był osłonięty przed mocniejszymi uderzeniami wiatru. Samochód zaparkowany w zaciszu jest o kilka stopni cieplejszym niż samochód zaparkowany na otwartej przestrzeni.

8. Staraj się owinąć akumulator w samochodzie w coś cieplejszego lub zaopatrz się w specjalny podgrzewacz, który można podłączyć do prądu w czasie postoju. Jeżeli masz taką możliwość, to wymontuj akumulator z samochodu i weź do domu w najzimniejsze noce.

9. Zainstaluj w swoim samochodzie specjalny podgrzewacz do silnika, który zapewni wystarczające podgrzanie silnika nawet w największe mrozy.

10. Jeśli potrzebujesz tzw. “jumpa”, bądź ostrożny. Zasada jest prosta – łączysz kablem oba akumulatory – czerwony do czerwonego, czarny powinien być podłączony do czarnego. Samochód, z którego bierzemy prąd powinien pracować. Po połączeniu samochodów powinniśmy poczekać a następnie w samochodzie, który startujemy (tylko w tym, który usiłujemy uruchomić) powinniśmy przenieść czarny kabel uziemienia na masę silnika. Jeszcze raz upewnij się, że kable dobrze kontaktują i spróbuj uruchomić samochód. Po starcie silnika jak najszybciej rozłącz kable. Uważając aby nie zrobić spięcia.

11. Podnieś wycieraczki aby nie przylegały do szyby. Przed zapaleniem samochodu postaraj się wyczyścić dobrze przednią szybę. W bardzo niskich temperaturach płyn w spryskiwaczu zamarza co znacznie utrudnia oczyszczenie szyby w czasie jazdy.

12. Przed wyjściem z zaparkowanego samochodu włącz nadmuch na szybę na najwyższą temperaturę i najwyższą prędkość dmuchawy. Zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu przy próbie manipulowania tymi wyłącznikami w bardzo niskich temperaturach.

13. A co z samochodami elektrycznymi? Akumulatory elektryczne są również mniej wydajne w niskich temperaturach. Nowa technologia sprawiła jednak, że pojazdy elektryczne lepiej radzą sobie z ekstremalnymi temperaturami. Największą zaletą pojazdów elektrycznych w porównaniu do silników spalinowych jest to, że akumulator elektryczny może być podgrzewany za pomocą wewnętrznych poduszek grzewczych. Samochody elektryczne tracą na wydajności nie dlatego, że spada wydajność akumulatora, ale dlatego, że jest dużo większy pobór mocy na ogrzewanie wnętrza samochodu.

14. Jeżeli mieszkasz poza miastem lub jeździsz w dalsze trasy, zwłaszcza po bocznych drogach, to przygotuj sobie zestaw “na wszelki wypadek”, w którym powinny się znaleźć m.in.: latarka, koc, coś do zjedzenia, woda i apteczka.

15. Samochód z napędem na cztery koła nie jest bezpieczniejszy w czasie jazdy niż samochód z napędem na dwa koła! Jest to popularne i niebezpieczne przekonanie. Samochód z napędem na cztery koła jest wygodniejszy do wyjechania z zaspy śniegu, błota czy zjechania z lodu ale w praktyce nie daje nam żadnej przewagi w czasie jazdy po ośnieżonej i oblodzonej drodze.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.Kamil Krzaczynski/EPA/REX/Shutterstock