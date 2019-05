Jak często dokonywać przeglądu okresowego w samochodzie 0 20 maja 2019

Praktycznie każdy samochód, niezależnie od marki i ceny, wymaga okresowo wykonywania pewnych czynności obsługowych. Co i jak często powinniśmy robić jest podane w instrukcji obsługi samochodu i te dane należy przyjąć jako wiarygodne. Harmonogram tych czynności grupowany jest zwykle w dwóch osobnych zestawieniach – dla samochodów używanych w warunkach przeciętnych i dla samochodów eksploatowanych w warunkach ciężkich. Praktycznie wszystkie samochody eksploatowane w warunkach klimatycznych Chicago należy uznać za eksploatowane w ciężkich warunkach i dla takich warunków przyjąć odpowiedni harmonogram.

Gdzie dokonać przeglądu okresowego?

Jeżeli przegląd taki jest proponowany bezpłatnie u dealera danej marki samochodu, to oczywiście powinniśmy go tam wykonać. Natomiast jeżeli przegląd jest płatny, to pamiętajmy, że możemy go dokonać w dowolnym warsztacie, a nawet sami, i nie spowoduje to problemów z naprawą gwarancyjną. Jeśli przeglądu okresowego dokonujemy sami, musimy pamiętać o konieczności zachowania wszelkich rachunków na wypadek konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej.

Jeszcze raz zwracam uwagę na częstotliwość tych przeglądów, która powinna być zgodna z harmonogramem w instrukcji samochodu, a nie według proponowanych przez dealera terminów.

Bardzo ostrożnie należy też podchodzić do ewentualnych sugestii ze strony serwisu u dealera o konieczności dodatkowych przeglądów czy wymian nie uwzględnianych w instrukcji fabrycznej samochodu.

Wymiana oleju i filtrów powietrza

Najważniejsza czynność obsługowa to oczywiście wymiana oleju. Myślę, że jej znaczenie dla trwałości silnika trudno przecenić, a jednocześnie narosło wiele kontrowersji i nieporozumień wokół tego tematu.

Wymiana oleju jest ważna, ale nie powinniśmy wpadać w przesadę i wymieniać olej co 3 tys. mil lub co 3 miesiące. Olej wymieniamy w samochodzie na ogół co 5 do 10 tysięcy (sprawdź instrukcję obsługi) przejechanych mil lub raz na 6 miesięcy. W większości współczesnych samochodów moment wymiany oleju jest oznajmiany przez komputer pokładowy w samochodzie i do jego wskazań powinniśmy się dostosować.

Filtr powietrza należy sprawdzać podczas wymiany oleju, a wymieniać zwykle po przejechaniu 30-40 tys. mil. Drugim filtrem, na który należy zwrócić uwagę to filtr kabinowy. Prawie każdy nowoczesny samochód jest wyposażony obecnie w filtr kabinowy, który również należy okresowo wymieniać. W przybliżeniu w tym samym momencie co filtr silnika.

Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

W chwili obecnej poza manualną (ręczną) skrzynią biegów spotykamy kilka rodzajów automatycznej skrzyni biegów. Ciągle jeszcze najpopularniejszą jest tradycyjna skrzynia, tzw. hydrauliczna, która dzięki nowym rozwiązaniom przechodzi, zwłaszcza w większych samochodach renesans (np. skrzynie 7, 8 i 9-biegowe). Natomiast w samochodach mniejszych i praktycznie we wszystkich samochodach o napędzie elektrycznym i hybrydowym zaczyna królować dużo prostsza w produkcji i obsłudze bezstopniowa skrzynia biegów CVT, inaczej zwana wariatorem.

Niektóre, zwłaszcza droższe samochody mają skrzynie biegów, które nie wymagają wymiany oleju. Jest to zawsze określone w instrukcji.

W przeciętnie eksploatowanym samochodzie w warunkach miejskich olej w automatycznej skrzyni biegów wymieniamy przynajmniej raz na każde przejechane 60 do 100 tys. mil. W samochodach eksploatowanych w cięższych warunkach terenowych lub używanych do transportu ludzi i ciężarów olej wymieniamy znacznie częściej – nawet raz na 15 tys. mil. To samo dotyczy samochodów, które ciągną np. przyczepy campingowe. Czynnikiem decydującym o częstotliwości wymiany oleju jest jego temperatura pracy. Chłodzenie oleju transmisyjnego zwykle odbywa się wewnątrz chłodnicy, a niektóre samochody są wyposażone w osobno mocowaną chłodnicę oleju transmisyjnego.

W wielu współczesnych samochodach częstotliwość wymiany oleju jest kontrolowana przez komputer pokładowy. Można również próbować ustalić konieczność wymiany oleju na podstawie jego wyglądu. Czerwony kolor oleju oznacza, że nie trzeba go wymieniać, lekko brązowy – już na pograniczu, a ciemnobrązowy wymaga natychmiastowej wymiany (ostrzegam jednak przed korzystaniem w takim przypadku z maszyny do tzw. “power flush”). Kolor czarny i zapach spalenizny świadczy zwykle o uszkodzeniu skrzyni biegów.

Wymiana oleju w mechanicznej (manualnej) skrzyni biegów

Wymiana oleju w skrzyni mechanicznej jest znacznie mniej istotna. W samochodach eksploatowanych w cięższych warunkach można go wymieniać raz na każde 100 tys. przejechanych mil, czyli w praktyce raz w przeciągu okresu żywotności samochodu. Obsługa okresowa polega na sprawdzeniu jego poziomu i ewentualnych wycieków i uzupełnieniu. Do sprawdzenia poziomu służy zwykle kurek wlewowy. Olej uzupełniamy do momentu osiągnięcia poziomu kurka wlewowego.

Rotacja i balansowanie kół

Dla równego zużycia opon w samochodzie powinniśmy średnio co 15 tys. mil dokonywać ich rotacji. Rotacja jest bardzo ważna w samochodach z napędem na 4 koła, w którym wszystkie opony powinny być równo zużyte. Jeżeli jeździmy na oponach o różnym stopniu zużycia, to obciążamy system napędowy, który musi amortyzować to nierówne zużycie.

Wymiana opon

Opony powinny być wymienione na nowe, kiedy głębokość bieżnika w samochodzie jest mniejsza niż 1,5 milimetra. Ogumienie powinno być zawsze wymieniane na wymiar oryginalny, chyba że wymiana na inny wymiar jest zgodna z wymogami technicznymi podanymi przez producenta.

Układ chłodzenia

Ze względu na obecność specjalnych dodatków do płynu w chłodnicy (antifreeze) – tzw. inhibitorów, które rozkładają się chemicznie mniej więcej po pięciu latach, płyn ten powinien być wymieniany przynajmniej raz na pięć lat. W czasie wymiany wskazane jest przeczyszczenie układu, które najlepiej jest wykonać przy pomocy specjalistycznego urządzenia pozwalającego na tzw. reverse flush (płukanie wsteczne).

Hamulce

Częstotliwość wymiany hamulców jest uzależniona przede wszystkim od stylu jazdy, jak również rodzaju ładunku lub liczby przewożonych osób. Stan hamulców należy sprawdzić po 15 tys. mil, a następnie po każdych przejechanych 7,5 tys. mil. W samochodach z przednim napędem zużycie przednich hamulców występuje na ogół szybciej niż w samochodach z tylnym napędem. Przy przeciętnym użytkowaniu samochodu osobowego hamulce powinny wystarczyć na 35 do 40 tys. mil.

W wielu samochodach (zwłaszcza niemieckich) należy również pamiętać o wymianie płynu hamulcowego przynajmniej raz na dwa lata.

Wymiana świec zapłonowych

Współczesne samochody wymagają zwykle wymiany świec zapłonowych co 60 do 120 tys mil. Dokładniejsze dane można znaleźć w instrukcji obsługi lub w internecie.

Inne czynności obsługowe

Z pozostałych czynności obsługowych należy pamiętać o okresowym sprawdzaniu elementów zawieszenia, pasków klinowych, urządzeń elektrycznych i piór wycieraczek.

