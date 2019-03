Innowacje i nowinki 2019 0 11 marca 2019

Nie ulega wątpliwości, że granica między zaawansowanymi technologiami z silikonowego świata Doliny Krzemowej a branżą motoryzacyjną zaciera się z każdym dniem coraz bardziej. Wiele z tych technologii jest praktycznie nieznanych wśród szerszej publiczności, tymczasem zanosi się na to, że technologie te odegrają bardzo istotną rolę już w roku 2019, zwłaszcza w samochodach autonomicznych i elektrycznych. Warto więc zwrócić uwagę na to, które z innowacji i technologicznych nowinek będą miały w najbliższym czasie wpływ na motoryzację.

Bezprzewodowa łączność 5G, czyli technologia mobilna 5. generacji

Najpierw było 3G, następnie 4G i ostatnio 4G LTE. Teraz jednak już 5G jest w drodze.

Będzie to piąta generacja łączności bezprzewodowej, która pojawi się na rynku publicznym już w tym roku. Prędkość pobierania danych szacowana jest na od 10 do 50 razy szybciej niż obecne 4G LTE.

Dlaczego ma to znaczenie w motoryzacji? Sieci bezprzewodowe, które potrafią szybko i niezawodnie przenosić ogromne ilości danych, wyznaczają punkt zwrotny łączności, na którą deweloperzy czekają od dawna. Sieć oparta na 5G umożliwia wprowadzenie na rynek masowy pojazdów samoprowadzących się, czyli w pełni autonomicznych.

Technologia “Blockchain” czyli łańcuch bloków z danymi cyfrowymi

Blockchain (pol. łańcuch bloków) jest nową technologią rozproszonych baz danych a więc nie ma tu centralnego serwera, który mógłby być podatny na cyberataki, ponieważ – podobnie jak sam internet – blockchain jest oparty na rozwiązaniach peer-to-peer (P2P). Jedną z jej właściwości jest to, że dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe. Jej powstanie i przetestowanie zawdzięczamy w dużej mierze powstaniu w 2009 roku rynku kryptowalut, czyli tzw. Bitcoins. Transakcje zawierane w tej walucie były i są księgowane właśnie w sieci, a więc bardzo trudne do manipulacji czy zniszczenia. Sam rynek kryptowalut to już obecnie kilkaset takich łańcuchów blokowych. Technologia blockchain może być modyfikowana przyrostowo, przez użycie kryptografii, co czyni ją wysoce odporną na manipulacje. Zaczyna być stosowana szerzej w branżach, w których gromadzenie bezpiecznych i możliwych do śledzenia informacji jest przydatne dla wielu użytkowników i lokalizacji. Technologia blockchain zapewnia bezpieczeństwo transakcjom finansowym, znacznie utrudnia hakerom komunikowanie się z pojazdami autonomicznymi oraz pomoże w bezpiecznej dystrybucji części zamiennych przez np. możliwość eliminowania dystrybucji podrabianych części zamiennych.

Internet of Things – IoT, czyli Internet rzeczy

Jest to koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem inteligentnej instalacji elektrycznej KNX lub sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone (czyli tzw. “wearables”).

W rzeczywistości łączność z Internetem i transfer danych wykroczy poza komputery i smartfony, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i połączy codzienne obiekty, takie jak domowy termostat, latarnie uliczne lub samochody. Gartner, firma badawczo-konsultingowa z siedzibą w Stamford, w stanie Connecticut przewiduje, że jeden na pięć pojazdów znajdujących się na drogach w 2020 roku (około 250 milionów) będzie miał jakąś formę połączenia bezprzewodowego. Technologia ta pozwoli na zdalne sterowanie przy pomocy sieci elektrycznej KNX lub sieci komputerowej najrozmaitszych urządzeń w samochodzie, nawet zaparkowanym (np. włączenie ogrzewania), jak również z samochodu – np. termostat w domu lub jego oświetlenie.

Na styczniowych targach CES, chińska firma Byton zaprezentowała swoją koncepcję M-Byte, która pozwoli zintegrować asystenta głosowego Alexę z firmy Amazon z samochodem, tak aby można było wydawać polecenia głosem.

V2V, V2D, V2I, czyli komunikacja

Istnieje wiele akronimów, które zaczynają się od V2, a wszystkie powiązane są z techniką wprowadzającą w życie pojazdy autonomiczne i dotyczą sposobu, w jaki samochody te komunikują się ze sobą i ze swoim otoczeniem. V2V oznacza komunikację między pojazdami, tak jak w przypadku samochodów przekazujących dane sobie nawzajem; V2D oznacza komunikację między pojazdem a elektronicznymi urządzeniami w zasięgu i podłączonym do niego urządzeniem elektronicznym, takim jak smartfon; V2I oznacza system komunikacji pojazdu z infrastrukturą lub sposób, w jaki samochody komunikują się z przedmiotami nieożywionymi, takimi jak np. sygnalizacja świetlna; V2G oznacza system komunikacji z siecią elektryczną, inaczej – w jaki sposób zelektryfikowane samochody komunikują się z siecią energetyczną, na przykład aby znaleźć najniższe stawki opłat za ładowanie; a V2X jest to określenie o generalnym sposobie kontaktowania się pojazdu z każdym odbiornikiem, czyli ogólny termin obejmujący wszystkie te pojęcia. Wraz z rozwojem pojazdów autonomicznych, znajomość różnic pomiędzy tymi akronimami i ich znaczenie będzie mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia technologii w miarę jej rozwoju. Podczas targów CES Ford Motor Co. ogłosił, że w 2022 r. wyposaży wszystkie nowe amerykańskie modele w komórkową technologię V2X. System pozwoli samochodom Forda komunikować się ze sobą i przekazywać informacje o zagrożeniach drogowych oraz dane sygnalizacji świetlnej, aby usprawnić płynność ruchu.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa