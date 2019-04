Gwarancja na używany samochód 0 1 kwietnia 2019

Ostatnio pisałem o tym, jak wyglądają gwarancje na samochód nowy, a w tym tygodniu zajmiemy się gwarancjami na samochodem używane.

Samochody używane, certyfikowane

Są to samochody sprzedawane przez dealerów nowych samochodów i wszystkie spełniają dwa podstawowe warunki:

1. Muszą być dokładnie sprawdzone, mieć odpowiednio niski przebieg i być nie starsze niż 2 -3 lata.

2. Wszystkie te samochody otrzymują przedłużoną gwarancję w uzupełnieniu już istniejącej gwarancji fabrycznej. Gwarancja ta zwykle opiewa na okres do 100 tys. mil.

Samochody używane z gwarancją fabryczną

Proszę pamiętać, że prawie wszystkie niezbyt stare samochody mają jeszcze gwarancję fabryczną. Gwarancje te przechodzą na nowego właściciela bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek formalności. Wyjątkiem są niektóre samochody, które mają znacznie wydłużony okres gwarancyjny, np. do 10 lat (Hyundai, Kia, Mitsubishi i inne). W samochodach tych dłuższa gwarancja niestety dotyczy tylko pierwszych właścicieli.

Domniemane gwarancje

Nowe prawo stanu Illinois zabrania sprzedaży samochodów w stanie “As Is”. Od 1 lipca 2017 roku każdy, kto kupuje używany samochód u dealera (obojętnie, czy jest to dealer z franczyzą (dealer nowych samochodów) czy dealer sprzedający wyłącznie samochody używane, ma przez 15 dni lub 500 mil prawo do darmowej naprawy układu napędowego samochodu. Ewentualny udział własny to 100 dol. przy jednej naprawie, lub 200 dol. (ale nie więcej!), jeżeli były dwie lub więcej napraw i nie dotyczą one tego samego elementu. “Domniemana gwarancja” dotyczy wszystkich sprzedaży. “Domniemana” oznacza tutaj, że otrzymuje się ją automatycznie. Jest to rzadka niepisana gwarancja uznana prawnie.

Bardzo ważnym jest, że dealerzy nie mogą zrzec się tej gwarancji przy sprzedaży samochodu przez 15 dni kalendarzowych lub 500 mil – w zależności od tego, co minie wcześniej. Dni, w których samochód jest zepsuty, nie liczą się w tym rachunku. Nie liczą się też mile przejechane do czasu naprawy. W razie awarii nabywca musi powiadomić sprzedającego (dealera) nie później niż dwa dni od daty wygaśnięcia gwarancji telefonicznie, osobiście, textem przez telefon lub emailem.

Wyjątki

Przepisy te obowiązują tylko w przypadku sprzedaży samochodów o stanie licznika mniejszym niż 150 tys. mil. Nie dotyczą też samochodów sprzedawanych jako tzw. “rebuilt” – czyli odbudowanych po wypadku oraz samochodów oznaczonych jako “flooded”, czyli uprzednio zatopionych w powodzi.

Gwarancja ta nie dotyczy samochodów o ciężarze powyżej 8 tysięcy funtów.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek jazdy terenowej, wyścigów, holowania i nadużycia.

Service Contract

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że samochody używane sprzedaje się bez żadnej gwarancji i w takim przypadku można się zainteresować tzw. “Gwarancją Serwisową”. Aby uchronić się przed kosztami związanymi z awarią samochodu, jego posiadacz może wykupić polisę serwisową czyli tzw. “Service Contract” popularnie określany jako “Przedłużona Gwarancja”. Jej działanie polega na tym, że przy kupnie samochodu możemy za dodatkową opłatą wykupić coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej (ale nie gwarancji!), która umożliwia nam naprawę samochodu na koszt firmy administrującej tą polisą.

Zakres działania takiej polisy ograniczony jest zwykle tylko do niektórych zespołów samochodu i w wielu wypadkach obowiązuje nas uiszczenie pewnej sumy pieniędzy przy każdej naprawie jako tzw. deductible, czyli udział własny. Suma ta wynosi zwykle od 50 do 250 dolarów. Z reguły sprzedawca, który oferuje nam kupno takich kontraktów, działa jako agent firmy zajmującej się ich administrowaniem i często ma on ich kilka rodzajów do wyboru.

Trzeba pamiętać, że wszystkie te polisy wykluczają uszkodzenia, które powstały na skutek wypadku lub istniały przed zakupem polisy.

Jak wybrać firmę sprzedającą polisy serwisowe

Polisy te wystawiane są przez trzy różnego rodzaju firmy: Koncerny produkujące samochody (polisy fabryczne), duże agencje ubezpieczeniowe i firmy niezależne. Przy wyborze polisy powinniśmy kierować się trzema podstawowymi kryteriami:

1. Szeroka sieć punktów honorujących polisę. Tylko polisy fabryczne gwarantują, że, jeżeli udamy się do któregoś z dealerów tej marki samochodu, to będą one honorowane bez specjalnych problemów. Niestety słabą stroną wielu polis fabrycznych jest fakt, że czas przeznaczony na naprawy jest tak “wyśrubowany” (krótszy niż powszechnie przyjęte normy warsztatowe), że mechanicy niechętnie je wykonują. Natomiast przy wielu polisach niefabrycznych mamy problem z ich honorowaniem przez warsztaty naprawcze.

2. Łatwość w uzyskaniu zgody na naprawę (approval) i zwrot poniesionych kosztów. Każde przeprowadzenie naprawy objętej polisą wymaga jej uprzedniego zatwierdzenia. W wielu wypadkach uzyskanie takiego zatwierdzenia jest żmudne i czasochłonne. Tylko polisy fabryczne umożliwiają naprawę bez większych problemów.

3. Zakres działania polisy. Prawie nigdy polisa nie obejmuje wszystkich zespołów samochodu. W praktyce często można spotkać tak sformułowaną polisę, że niemal żadna naprawa nie jest nią objęta. Często tylko w polisie fabrycznej określony jest jasno i wyraźnie zakres napraw. Jak wynika z powyżej przeprowadzonej analizy, najwyższą wartość mają polisy fabryczne. Warto też wziąć pod uwagę polisy wystawiane przez znane firmy ubezpieczeniowe. Zdecydowanie natomiast powinniśmy unikać polis wystawianych przez mniej znane firmy, których istnienie za kilka lat jest wątpliwe.

Najlepsze firmy sprzedających polisy serwisowe (Service Contracts)

1. Endurance

2. Autopom

3. Carchex

4. Delta Auto Protect

5. AAAuto Protect.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

