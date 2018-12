Gladiator – Jeep i pick-up w jednym

Po prawie 14-letnich obiecankach-cacankach, że wkrótce, że już prawie jest gotowy, że na pewno itp., Jeep zaprezentował pierwszy model produkcyjny – Jeep Gladiator 2020. Na niedawno zakończonym Salonie Samochodowym w Los Angeles Jeep wreszcie skończył obiecywać i pokazał Gladiatora – potomka ultra-popularnej koncepcji o tej samej nazwie, którą po raz pierwszy pokazał w 2005 r. W salonach sprzedaży powinien pojawić się w drugim kwartale 2019 roku. Stylizacja i możliwości terenowe, czyli “ off-road” nie pozostawiają żadnych wątpliwości – Gladiator 2020 jest pochodną Jeepa Wranglera. Samochód ma wiele komponentów i kluczowych atrybutów z najnowszej generacji Wranglera określanego literkami “JL”, który trafił do sprzedaży w tym roku – w tym zdejmowane drzwi, zdejmowany dach i składaną do przodu przednią szybę. Mimo, że jest oparty na Wranglerze, Gladiator różni się od kultowego pojazdu terenowego dłuższą o 31 cali ramą i większym o 19,4 cala rozstawem osi, aby pomieścić swoją pięciostopową skrzynię ładunkową.

Silnik

Pod zamykaną na tradycyjne klipsy maską Gladiatora jest standardowy, 285-konny silnik benzynowy Pentastar V-6 o pojemności 3,6 litra. Od 2020 roku powinien pojawić się w sprzedaży 3,2-litrowy silnik Diesla – EcoDiesel V-6 o mocy 260 KM z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, lub jako opcja – ośmiostopniowa skrzynia automatyczna. Oba silniki będą wyposażone w elektroniczny system stop-start w celu poprawy zużycia paliwa. W stylizacji zewnętrznej Gladiator swobodnie pozuje na popularnego JL Wranglera, w którym zastosowano wiele zewnętrznych elementów oświetlenia i wzornictwa tego SUV, a jednocześnie odróżnia się kilkoma elementami. Przykład – siedem szpar w przedniej kratownicy Jeepa jest większych w Gladiatorze niż we Wranglerze, aby zwiększyć przepływ powietrza w razie holowania, dzięki czemu Gladiator może się pochwalić możliwością pociągnięcia nawet 7,650 funtów oraz ładownością do 1,6 tys. funtów, przy opcjonalnym wyposażeniu w pakiet Max Towing.

Dach i skrzynia

Jeep pick-up będzie wyposażony w trzy różne opcje zdejmowanego dachu, w zależności od modelu. Standardowy, czarny twardy dach będzie dostępny we wszystkich modelach. Nowy, prosty w obsłudze a jednocześnie efektywny system Sunrider będzie opcją w droższych modelach. Ma on uchwyty, które pozwalają go przesuwać na prowadnicach, aby ułatwić demontaż i ponowne zamontowanie dachu.

Wersje Overland i Rubicon mają zdejmowane twarde elementy koloru nadwozia.

5-stopowa skrzynia ładunkowa Gladiatora jest wyposażona w lampki zainstalowane pod krawędziami, które oświetlają przestrzeń ładunkową, ma zintegrowane zaczepy ładunkowe i dostępne, 115-woltowe gniazdko z odpowiednią przykrywką.

Wnętrze i schowki

Wewnątrz Gladiator ma wiele cech ze stylistyki Wranglera, szczególnie w pierwszym rzędzie siedzeń i patrząc na szczegóły oprzyrządowania, w tym, występujący jako opcja – 8,4-calowy ekran dotykowy systemu Uconnect. Natomiast siedzenia w drugim rzędzie są już dostosowane do pickupa. Są one podnoszone, aby odsłonić schowek z zamkiem. Oparcie można zablokować w celu zapewnienia dodatkowej bezpiecznej części ładunkowej.

Przystosowanie do jazdy terenowej

Gladiator jest oczywiście, tak jak Wrangler, przystosowany do jazdy terenowej. Wersja Rubicon jest, według producenta, “najlepiej przystosowanym samochodem terenowym średniej wielkości”. Wyposażona jest w system Rock-Trac, do jazdy w trudnych warunkach terenowych, o przełożeniu (crawl ratio) 84:1. Osie Dana 44 mają zatrzaski w kołach z przodu i z tyłu, ulepszone amortyzatory klasy Fox i błotniki zapewniające więcej miejsca na 33-calowe opony terenowe.

Pomimo wydłużonej ramy, Gladiator ma kąt podejścia 43,6 stopnia, kąt przechyłu 20,3 stopnia i kąt zejścia 26 stopni, oraz 11,1 cali prześwitu. Przednia terenowa kamera jest standardem w modelu Rubicon, aby zapewnić kierowcy wyraźny widok przeszkód przed pojazdem podczas jazdy w trudnych warunkach terenowych. Nazwana jest ona TrailCam i jest częścią grupy oświetlenia LED z 8,4-calowym ekranem dotykowym.

Ciekawostką jest poprzeczny stabilizator, który może być odłączany elektrycznie. Jeep twierdzi również, że Gladiator jest w stanie bezpiecznie pokonać wodną przeszkodę do głębokości 30 cali.

Dostępne modele

Gladiator będzie sprzedawany w czterech wersjach: Sport, Sport S, Overland i Rubicon. Wersja Sport S dodaje aluminiowe koła do wersji Sport, a także Convenience Package, obejmujący elektrycznie otwierane szyby, zdalnie sterowane zamki w drzwiach, elektrycznie podgrzewane lusterka, oraz 7-calowy ekran dotykowy z systemem audio-nawigacyjnym Uconnect 4 i interfejsem do Apple CarPlay i Android-Auto.

Model Overland, dostępny jest ze skórzanymi siedzeniami, zwiększonym rozmiarem kół do 18 cali, wprowadza boczne stopnie i błotniki w kolorze nadwozia oraz daje możliwość wyboru oświetlenia LED wraz z najnowszymi systemami bezpieczeństwa: adaptacyjnym tempomatem, ostrzeganiem przed kolizją i aktywnym wspomaganiem hamowania. Ekran dotykowy w Overland jest większy i ma 8,4 cala. Opisany powyżej model Rubicon jest przeznaczony dla miłośników jazdy terenowej.

Ceny jeszcze nie zostały podane. Pickup jest montowany w południowej części kompleksu Toledo Assembly Complex FCA, który również montuje nowego Wranglera.

Pracownicy na linii montażowej Gladiatora budują na razie wersje pilotażowe, a produkcja ma się znacznie zwiększyć na początku przyszłego roku.

Na zakończenie, korzystając z okazji, życzę wszystkim czytelnikom wspaniałych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a zwłaszcza, aby przy świątecznym stole nie zabrakło nikogo z najbliższych.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

fot.MIKE NELSON/EPA-EFE/REX/Shutterstock