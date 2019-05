Co się stało z Hondą? 0 13 maja 2019

Honda przez lata była zaliczana do marki produkującej samochody o niemal legendarnej jakości. Honda Accord czy Honda Civic to były samochody, które bez trudu pokonywały w czasie swojego okresu eksploatacyjnego po 200-300 tysięcy mil. Czyżby te osiągnięcia to już przeszłość?

Problemy z jakością samochodów Hondy są coraz bardziej widoczne w najnowszych badaniach niezawodności prowadzonych przez znany magazyn “Consumer Reports”, który w swojej klasyfikacji samochodów z 2018 roku umieścił Hondę aż na 15 miejscu!

Słynna firma JDPower w swoich najnowszych statystykach umieściła Hondę na 24 miejscu w klasyfikacji jakości po pierwszych trzech miesiącach użytkowania.

W opublikowanej przez JDPower klasyfikacji niezawodności po trzech latach samochody Hondy uplasowały się aż na 19 miejscu!

Do tego należałoby jeszcze dodać kiepskie wrażenia jeśli chodzi o serwis tych samochodów. Ta sama firma JDPower umieściła firmę Honda dopiero na 13 miejscu wsród marek popularnych.

A oto najbardziej popularne problemy z ostatniego roku:

Rozcieńczanie oleju w silnikach 1.5 litra

Przyglądając się bardziej szczegółowo problemom Hondy, należałoby zacząć od silników “Earth Dreams” (Marzenia Ziemi), który raczej stał się dla Hondy “Nightmare Dreams”, czyli sennym koszmarem. Ten najnowszy, wysoko wydajny, bardzo oszczędny silnik turbo z tzw. bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 1.5 litra, montowany jest w droższych wersjach samochodów Honda Civic i Honda CR-V od 2016 roku (od 2017 r. w Hondzie CR-V). Wielu użytkowników tych samochodów, zwłaszcza mieszkających w chłodniejszym klimacie i używających swoich samochodów na krótszych dystansach zauważyło, że w silniku zaczyna przybywać oleju i często, nawet w kabinie zaczyna śmierdzieć benzyną.

Zawiadomiona o tym problemie Honda stwierdziła, że zjawisko to spowodowane jest przeciekaniem części benzyny do oleju w skrzyni korbowej silnika, zwłaszcza, kiedy silnik jest zimny. Honda powiązała to zjawisko wysokowydajnym systemem chłodzenia silnika i stwierdziła, że problem ten jest ograniczony wyłącznie do samochodów używanych w chłodnym klimacie, czyli w Kanadzie i północnych stanach USA. Firma przeprowadziła dwie akcje serwisowe obejmujące aktualizację zmian w przekładniach i oprogramowaniu silnika, które pozwalają na szybsze rozgrzanie silnika, zmniejszając możliwość nieodparowania paliwa gromadzącego się w oleju silnikowym na wczesnym etapie cyklu jazdy. Regulacja zapłonu, sterowanie CVT i operacje klimatyzacji zostały zmodyfikowane, aby pomóc silnikowi rozgrzać się i zatrzymać ciepło. Ponieważ zjawisko to nie zagraża bezpieczeństwu, więc nie były to akcje “recall” i ograniczone zostały tylko do obszarów Kanady i północnej części USA.

Okazało się jednak, że akcje te nie zawsze rozwiązały problem i co gorsza – występuje on również w stanach, które zimy prawie nie znają, takich jak Luizjana czy Georgia.

Honda oficjalnie nie chce przyznać, że ten problem istnieje, najprawdopodobniej dlatego, że po prostu nie wie jak go rozwiązać. Sfrustrowani właściciele samochodów, które mają ten problem, wystąpili nawet na drogę sądową w Georgii, gdzie wytoczyli pozew zbiorowy przeciw Hondzie. Niektórzy fachowcy twierdzą, że problem z 1.5-litrowym silnikiem może się okazać Waterloo Hondy.

Poduszki powietrzne

Pisząc o problemach Hondy, na drugim miejscu należałoby umieścić problem z poduszkami powietrznymi. Jest to problem również innych producentów samochodów, którzy instalowali poduszki produkowane przez firmę Takata. Niestety Honda ucierpiała najbardziej, ponieważ była największym odbiorcą tych poduszek i pierwszą firmą instalującą tzw. poduszki “drugiej generacji” w swoich samochodach. Wymiana wadliwych poduszek w Hondzie niestety nie rozwiązała problemu. Honda niedawno została zmuszona do przeprowadzenia akcji serwisowej w niektórych samochodach po raz drugi, ponieważ okazało się, że pierwsza akcja serwisowa (recall) nie rozwiązała wszystkich problemów!

System Infotainment

System Infotainment nigdy nie wzbudzał zachwytu użytkowników, ale niestety czasami jego wyraźne problemy i brak reakcji ze strony firmy spowodował, że Honda została oskarżona w federalnym pozwie zbiorowym o świadomą sprzedaż minivanów Odyssey 2018-19 i SUV Pilot 2019 z wadliwymi systemami informacyjno-rozrywkowymi oraz odmowę naprawienia problemu. Według pozwu, dotknięci tym problemem właściciele pojazdów stwierdzili, że system informacyjno-rozrywkowy w ich samochodach często zawieszał się lub wyłączał swoje funkcje, w tym system nawigacji, radio i kamerę wsteczną.

Problemy z pompą paliwa

Dotyczy Hondy Accord V6 i Acury MDX oraz TLX od 2015 roku. Hondy Ridgeline 2017-19 mogą mieć potencjalny problem z pożarem z powodu detergentów używanych do mycia samochodów zawierających kwas siarkowy, które mogą przenikać do portu zasilania pompy paliwa.

System hamulcowy

W samochodach Acura MDX, Honda HR-V i Honda Odyssey z lat 2016-2019 należy odpowietrzyć system hamulcowy, aby usunąć znajdujące się tam pęcherzyki powietrza.

Otwierające się drzwi

W Hondach Odyssey z lat 2018-2019 zamek w drzwiach przesuwanych może się zaciąć, co w konsekwencji może prowadzić do otworzenia się tych drzwi w czasie jazdy!

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.ERIK S LESSER/EPA-EFE/REX/Shutterstock