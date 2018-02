Chicago Auto Show – najciekawsze sedany

10 lutego rozpoczyna się kolejny Chicagowski Salon Samochodowy, czyli Chicago Auto Show. W zeszłym tygodniu przedstawiłem najciekawsze, moim zdaniem, SUV-y i półciężarówki, a tym tygodniu zajmę się samochodami mniejszymi.

Honda Accord

Zacznijmy od samochodu, który zdobył palmę pierwszeństwa wśród dziennikarzy wybierających samochód roku na wystawie w Detroit. Jest nim słynna Honda Accord w swoim najnowszym wydaniu. Honda Accord to dla wielu synonim motoryzacyjnej solidności. Jedynym modelem, który do niedawna z Accord konkurował jest oczywiście Toyota Camry. Do konkurentów tej wspaniałej pary samochodów dołączył obecnie Hyundai Sonata.

Honda Accord to doskonały samochód. Posiada opcję silnika z turbodoładowaniem, co zapewnia płynną jazdę. Wnętrze jest ciche i wyposażone w wiele wysokiej jakości materiałów. Oba rzędy siedzeń są przestronne i wygodne, a samochód jest doskonale wyposażony. Po obejrzeniu Hondy Accord polecam natychmiast udać się do stoiska Hyundaia i Toyoty, aby porównać rywalizujące marki i modele.

Kia Stinger

Drugi samochód osobowy, na który radzę zwrócić uwagę to Kia Stinger. Nie jest to luksusowy samochód, ale blisko! To, że Kia Stinger wygląda tak podstępnie, jest może największą pochwałą dla nowego czterodrzwiowego samochodu sportowego. Kształt Stingera pasuje do linii produkcyjnej Kia GT Concept, która zadebiutowała na salonie samochodowym we Frankfurcie w 2011 roku. Również tylne boczne szyby dzielą swój charakterystyczny kształt z koncepcją GT. Samochód z charakterem.

Hyundai Sonata

Hyundai pokaże hybrydę plug-in i hybrydową wersję odświeżonego sedana Sonaty. Stylizacja wariantów przypomina z wyglądu benzynową wersję Sonaty.

Volkswagen Arteon

Jedynym prawdziwym debiutem w Chicago będzie całkowicie nowy Volkswagen Arteon, który prezentowany jest jako wiodący sedan w linii samochodów Volkswagena. Ponieważ amerykańscy nabywcy wciąż przede wszystkim zwracają uwagę na nowe crossovery, wydaje się, że Volkswagen dużo ryzykuje wprowadzając nowy samochód tam, gdzie raczej nie może liczyć na specjalne zainteresowanie. Niestety – koncern VW sprzedaje w USA przestarzałe samochody i marzy, aby wszyscy zapomnieli o aferze Dieselgate. Stylowy Arteon nie rozwiąże tych problemów, bo to zadanie dla Atlasa i Tiguana.

Subaru

Subaru of America z okazji 50-lecia swojej obecności w USA przedstawi specjalne rocznicowe wydania swoich modeli rocznika 2018. Mają one nowy, wspólny kolor i odznakę z napisem „Subaru w Ameryce od 1968 roku”. Edycje rocznicowe będą opierać się na najdroższych wersjach wykończenia. Subaru świętuje 50 lat w Stanach Zjednoczonych 15 lutego.

Alfa Romeo Giulia

Następny wart uwagi samochód to prześliczna Alfa Romeo Giulia. Alfa Romeo jest w USA od kilku lat, importując wyłącznie samochody sportowe. Giulia to pierwszy sedan do codziennego użytku oferowany przez Alfa Romeo. Podstawowy silnik to 2-litrowe turbo, osiągające moc 280 KM przy świetnym zużyciu paliwa. Włoskie wzornictwo wprost „kapie” z każdego panelu, a wnętrze jest jak piękny garnitur – skrojone na miarę. Absolutny przebój to 505-konny silnik Quadrifoglio. Samochód, który bije na głowę Audi, BMW i Mercedesa to nie lada wyczyn!

Aston Martin DB11

Ostatnim wartym opisania samochodem jest pojazd filmowego Świętego (starszym czytelnikom nie muszę tłumaczyć), czyli Aston Martin DB11. Aston Martin stworzył samochód klasyczny, łącząc emocje starszych modeli z niezawodnością i nowoczesną technologią, a wszystko to dzięki partnerstwu z AMG. Obawy, że partnerstwo to osłabi linię marki, były bezpodstawne, ponieważ silnik V8 z DB11 ma swoje własne unikalne brzmienie i niesamowite osiągi.

Debiuty

Oto lista samochodowych debiutów:

Ford Transit Connect

Hyundai Sonata Hybrid/PHEV

Subaru – edycje rocznicowe

Toyota 4Runner TRD Pro

Toyota Tacoma TRD Pro

Toyota Tundra TRD Pro

Volkswagen Arteon.

Pojazdy koncepcyjne:

Nissan Armada Snow Patrol

Nissan 370Zki.

Ponad milion stóp kwadratowych powierzchni wystawienniczej w McCormick Place nie mogło ujść uwadze producentom samochodów. Wystawa w Chicago nie może się poszczycić w tym roku zbyt długą listą debiutów, ale przestrzeń została wykorzystana do zainstalowania m.in. torów do przetestowania samochodów takich producentów, jak Fiat-Chrysler oraz Toyota.

Chicagowski Auto Show będzie otwarty w dniach 10-19 lutego. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić Auto Show ze mną, będę na wystawie w sobotę, 10 lutego od godz. 10 do 12. Więcej informacji na stronie facebookowej Autowusa.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.YONHAP/EPA/REX/Shutterstock