Chicago Auto Show 2019 0 8 lutego 2019

W najbliższą sobotę startuje jedna z największych imprez dla miłośników motoryzacji – kolejny, 111. Chicagowski Salon Samochodowy. Pierwszy Salon odbył się w 1901 roku i trwa prawie nieprzerwanie, z wyjątkiem lat wojennych, do dzisiaj. Jest to najliczniej odwiedzana wystawa samochodowa w USA, i mimo że nie zalicza się do najważniejszych imprez tego typu na świecie, to jednak ma swoją renomę i wielu miłośników, mimo faktu, że została zepchnięta na dalszy plan jeśli chodzi o wystrzałowe premiery bieżącego roku. Tym niemniej w Chicago będziemy mogli obejrzeć niemal wszystkie najnowsze samochody, o jakich się mówi w kuluarach salonów samochodowych na świecie i nie tylko.

A oto kilka danych praktycznych:

Gdzie to się odbywa?

McCormick Place – 2301 S. Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, 60616

Kiedy?

Od 9 do 18 lutego, od 10 rano do 10 wieczorem (18 lutego do 8 wieczorem)

Bilety – 13 dol. dla dorosłych, 7 dol. dla seniorów w wieku od 62 lat i 7 dol. dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wstęp bezpłatny dla dzieci w wieku 6 lat i młodszych, jeśli towarzyszy im dorosła płacąca osoba.

Kto organizuje?

Chicago Automobile Trade Association (CATA) – najstarsza i największa w kraju aglomeracyjna organizacja dealerska. CATA organizuje Chicago Auto Show od 1935 roku.

Czego możemy się spodziewać i co naprawdę powinniśmy zobaczyć?

Salon samochodowy tego typu to znakomita okazja nie tylko aby obejrzeć najnowsze premiery czy najbardziej oryginalne samochody. Jest to również okazja, aby wreszcie można było w jednym miejscu, pod dachem obejrzeć praktycznie wszystkie obecnie sprzedawane samochody w Ameryce. To właśnie tutaj sami możemy rozstrzygnąć dylemat, który samochód jest najlepszy… przynajmniej z wyglądu! Powinniśmy jednak również spojrzeć na najnowsze rozwiązania proponowane przez producentów.

A oto lista modeli, które po raz pierwszy zostały pokazane publicznie właśnie w tym roku w Chicago:

Ford Super Duty freshen – nieco odświeżona wersja znanych najcięższych pickupów Forda, które powinny pojawić się w tym roku jako model 2020 z prawdopodobnie nowym silnikiem i skrzynią biegów.

Lexus LC 500 Inspiration Series. Lexus pokaże nowe coupe LC 500 “Flare Yellow”, z planami wyprodukowania tylko 100 egzemplarzy. Ceny Lexusa z serii 2019 LC 500 Inspiration rozpoczną się od 107 235 USD, wliczając w to koszty wysyłki. 21-calowe koła, dach z włókna węglowego i żółte ozdobne wstawki w drzwiach oraz dopasowane, ręcznie szyte wykończenie. Coupe to już trzeci wyprodukowany przez Lexusa pojazd w limitowanej serii Inspiration.

Lexus NX F Sport Black Line Special Edition – specjalna wersja crossovera NX, NX F Sport Black Line Special Edition.

Mazda MX-5 Miata 30th anniversary edition – samochód specjalnie przygotowany przez Mazdę z okazji 30-lecia jednego z najbardziej kultowych samochodów przełomu XX i XXI wieku – Mazdy Miata, której pierwsza 2-osobowa wersja debiutowała właśnie w Chicago 30 lat temu.

Nissan Pathfinder special edition. Nissan planuje pokazać lekko “podkręconą” wersję “Rogue Sport 2020” w Chicago, a także trzyrzędowy crossover Pathfinder w specjalnej edycji.

Ram 3500 chassis cab – po przeprojektowaniu Rama 1500 w zeszłym roku i pokazaniu w Detroit w zeszłym miesiącu modeli Heavy Duty 2500 i 3500, Ram zwraca uwagę na najnowsze rozwiązania zawierające tylko kabinę i podwozie w Ramie 3500, czyli tzw. “chassis cab”. Pickup w tej wersji jest zwykle wysyłany do tzw. “upfitters”, którzy używają tego podwozia do konstrukcji rozmaitych pojazdów użytkowych.

Subaru Legacy redesign – jedyny w Chicago rzeczywisty światowy debiut przeprojektowanego sedana Legacy wyprodukowanego w ramach tzw. Subaru Global Platform. Na razie trzymany w ścisłej tajemnicy. Pokazany będzie po raz pierwszy na premierze prasowej.

Toyota Tacoma freshen skłania się w tym roku ku produktom opartym na ramie. W ubiegłym tygodniu producent pokazał przód przedniej swojej 2020 Tacomy. Odświeżony pickup będzie miał nowy wygląd zewnętrzny i aktualizacje wnętrza.

Toyota Land Cruiser Heritage Edition. Toyota zaprezentuje także specjalną edycję Land Cruisera 2020 z okazji 60-lecia tego samochodu W przeciwieństwie do standardowego trzyrzędowego Land Cruisera, edycja Heritage będzie oferowana tylko jako dwurzędowy model dostępny w kolorze czarnym lub białym. Limitowana partia 1200 pojazdów otrzyma koła z brązu że znakiem “Toyota” na środkowej osłonie, brązowe kontrastowe i mocno stylizowane wnętrze oraz przyciemnione obudowy reflektorów i przyciemnione chromowane elementy zewnętrzne.

Volkswagen Jetta GLI – Volkswagen pokaże wariant GLI przebudowanej Jetty. Sportowy GLI najprawdopodobniej doda wydajność i stylizację do kompaktowego sedana, który został przeprojektowany jako platforma MQB na rok modelowy 2019.

Co jeszcze będzie na wystawie?

Wystawa obejmuje pełną gama krajowych i importowanych samochodów osobowych i ciężarowych; sportowe pojazdy użytkowe i samochody eksperymentalne lub koncepcyjne. W sumie na wystawie pojawi się prawie 1000 różnych pojazdów. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wiele akcesoriów i eksponatów związanych z autami, pojazdów konkurencji i projektów, samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich.

A oto lista najnowszych samochodów na które warto zwrócić uwagę:

Audi Q8 i e-Tron, Cadillac XT6, Ford Explorer, Ford Ranger, Hyundai Palisade, Jaguar I-Pace, Jeep Gladiator, , Kia Telluride, Lexus UX, Lincoln Aviator, Subaru WRX S209 i Toyota Supra.

Za tydzień zapraszam na przegląd, co mi się najbardziej podobało a co najmniej.

Na zdjęciach: przygotowania do Auto Show 2019

Zdjęcia: www.chicagoautoshow.com

