Chicago Auto Show 2018: ciężarówki i SUV-y

Już za tydzień rozpocznie się największa w USA impreza dla miłośników motoryzacji – Chicagowski Salon Samochodowy. W Chicago będziemy mogli obejrzeć niemal wszystkie motoryzacyjne premiery, a królować będą amerykańskie pick-upy.

Podczas tegorocznego Chicago Auto Show wystawione będą prawie wszystkie motoryzacyjne sensacje z salonów samochodowych w Los Angeles i Detroit, w związku z czym atrakcji na pewno nie zabraknie. Rok 2018 trochę niespodziewanie rysuje się jako rok… pick-upów a nie, jak należało się spodziewać, samochodów elektrycznych czy autonomicznych.

Największa sensacja to oczywiście najnowszy Ram z firmy Fiat-Chrysler. Fachowcy twierdzą, że jest to najbardziej radykalna zmiana modelu samochodu na świecie od wielu lat. Co ciekawsze – zupełnie niespodziewana. Wszyscy wiedzieli, że będzie to nowy model z kilkoma zmianami, ale nikt nie przypuszczał, że Fiat-Chrysler stworzy zupełnie nowego pick-upa.

Pod maską nowego Rama znajduje się… 48-woltowy system hybrydowy eTorque, który jest standardem w pick-upach V-6 i opcją w modelach V-8. W przypadku silników V-8 eTorque można łączyć z systemem odcinania pracujących cylindrów. Nowością w branży jest system podgrzewania skrzyni biegów, reduktora i tylnej osi, który pomaga obniżyć zużycie paliwa w niskich temperaturach. Ram będzie mógł konkurować w zużyciu paliwa z F-150 i silverado, nawet bez silnika diesla.

Wprowadzenie do sprzedaży 3-litrowego silnika turbo diesel jest opóźnione z powodu braku certyfikatu dotyczącego emisji szkodliwych spalin. Przeprojektowana konstrukcja ramy, wykorzystującej 98-procentową stal o wysokiej wytrzymałości, przyczynia się do zmniejszenia ciężaru Rama o prawie 225 funtów. Podobnie jak w przypadku silverado, oszczędności masy są konieczne, ponieważ Ram został wydłużony o dziewięć cali. Jednak to wnętrze Rama jest miejscem, w którym zmiany są najbardziej widoczne. Idąc za przykładem firmy Tesli, w niektórych modelach Ram zainstalował ekran dotykowy o przekątnej 12 cali. Można go podzielić, wyświetlając jednocześnie informacje o prowadzeniu pojazdu, multimedialne i dane kontroli pojazdu.

Materiały użyte na desce rozdzielczej, panelach drzwi i siedzeniach wydają się bardziej pasować do luksusowych sedanów niż do pojazdów roboczych. Konsola środkowa Ram służy również jako stacja dokująca dla komputerów i oferuje bezprzewodowe ładowanie tabletów i telefonów.

Siedzenia w drugim rzędzie odchylają się, a podłoga jest płaska, co ułatwia przechowywanie ładunku. Funkcje rozpoznawania głosu, adaptacyjny tempomat, system pomagający w utrzymaniu pasa ruchu i opcjonalny system dźwiękowy z 900-watowym wzmacniaczem i 19 głośnikami systemu dźwiękowego są również dostępne. Wszystko to oczywiście ma swoją cenę. Nie ma wątpliwości, że nowe pick-upy będą kosztować więcej niż poprzednie modele.

Kolejnym pick-upem, na który warto zwrócić uwagę, jest nowy Chevrolet Silverado. W najnowszym modelu zaprezentowana została nowoczesna koncepcja materiałowa, łącząca wysoko-wytrzymałą stal i aluminium o zmiennej grubości. 450-funtowa redukcja wagi Silverado jest podwójnie imponująca, ponieważ nowy pick-up jest o 3,9 cala dłuższy niż poprzedni model.

Silverado prezentuje również nową technologię układów napędowych, w tym Dynamic Fuel Management – komputerowo sterowany system dobierający liczbę cylindrów potrzebnych do utrzymania prędkości. Dzięki niemu silnik V-8 może pracować na zaledwie dwóch cylindrach przy stałych prędkościach autostradowych oraz zmieniać te parametry, aby utrzymać wydajność silnika i płynność jazdy. Silverado otrzymuje także pierwszy rzędowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny General Motors. Dzięki niemu pick-up Chevroleta dołączy do ekskluzywnego klubu „30 mil z galona”.

Po ośmiu latach firma Ford wreszcie postanowiła przedstawić ciężarówkę o średnich wymiarach, która bardziej przypomina samochód klasy SUV niż pick-upa – nowego Rangera. Samochód jest pełen nowoczesnych rozwiązań, co wróży zaciętą walkę z Toyotą Tacomą i Chevroletem Colorado.

Przechodząc do SUV-ów i samochodów terenowych, radzę przyjrzeć się najnowszemu Jeepowi Wranglerowi, który wzbudził sensację pod koniec zeszłego roku w Los Angeles i o którym pisałem w zeszłym tygodniu. Pokazana też będzie nowa wersja Jeepa Cherokee.

Warto też wspomnieć nowy crossover X2 BM, którego produkcyjną wersję zaprezentowano już podczas wystawy w Detroit. Najbardziej godna uwagi jest stylizacja zewnętrzna – samochód wygląda inaczej niż modele X1 i X3 – bardziej muskularnie i sportowo.

Osobne miejsce zajmie na pewno nowy „kwadraciak” Mercedesa – model G. Już na pierwszy rzut oka widać, że Mercedes-Benz nie odważył się na żadne radykalne zmiany w swoim 40-letnim już modelu G. Samochód ten bije rekordy popularności, oczywiście wśród osób z najgłębszymi kieszeniami. W tym roku G stał się jeszcze bardziej luksusowy.

Do ciekawych debiutów należy również dodać najnowszą Acurę RDX. Będę szczery – dla Acury, która traci klientów i zajmuje jedną z najniższych pozycji w wielu rankingach, to już niemal „być albo nie być”. Nowy model RDX będzie pierwszym crossoverem Acury oferowanym z wykończeniem A-Spec, pakietem ofert wewnętrznych i zewnętrznych, dodających mu sportowej stylistyki. Ekskluzywna platforma Acury zawiera nowe podwozie i układ napędowy – 2-litrowy silnik turbo DOHC VTEC, który jest połączony z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów. W wersji Super-Handling powraca napęd na wszystkie koła. Na desce rozdzielczej zamontowano 10,2-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Wewnętrzne elementy sterujące będą kontrolowane systemem operacyjnym opartym na Androidzie.

Na zakończenie wspomnieć należy o samochodach, które zdobyły nagrody ciężarówki i SUV-a roku – to odpowiednio Lincoln Navigator i Volvo XC60.

Za tydzień o prezentowanych na Chicago Auto Show samochodach osobowych.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

fot.Jeff Haynes/EPA/REX/Shutterstock