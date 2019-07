2020 Chevrolet Corvette Stingray – nowe wcielenie amerykańskiej legendy 0 29 lipca 2019

18 lipca Chevrolet przedstawił najnowszą wersję swojego kultowego samochodu – 2020 Corvette Stingray. To pierwsza w historii Corvette z centralnie umieszczonym silnikiem (mid-engine). Cena startowa? Poniżej 60 tys. dol.!

Corvette Stingray rocznik 2020 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie pojazdów, które General Motors zbudował od czasu przetestowania pierwszego na świecie pojazdu napędzanego ogniwami paliwowymi w 1966 r. Nowa Corvette – pokazana w ubiegły czwartek – jest barometrem inżynierii GM w dobie szybko zmieniającej się technologii. Powinna ona zapewnić możliwości testowania systemu rozwoju produktów GM oraz procesów kontroli jakości.

Trochę podstawowych faktów

GM rozpocznie produkcję Corvette 2020 pod koniec tego roku w zakładzie Bowling Green w stanie Kentucky. Od 2015 r. GM zainwestował 439 mln dol. w przebudowę fabryki, aby przystosować ją do budowy najnowszej Corvette z centralnym silnikiem. Oprócz nowego osprzętu produkcyjnego zakład wyposażony został w nową lakiernię i zakład produkcji silników w krótkiej serii, zwany Performance Build Center, który wcześniej znajdował się w podmiejskim Detroit.

Oto najważniejsze zmiany:

Nowa wersja klasycznego silnika tzw. “małego bloku” V-8 Chevroleta. Zachowana jest 6,2-litrowa pojemność z poprzedniego silnika, ale jest to nowy blok, w którym położenie wału korbowego jest obniżone o cal, aby go lepiej dopasować do skrzyni biegów. Układ ten pomaga poprawić prowadzenie samochodu. Niskoprężny silnik ma moc 495 KM i moment obrotowy 470 funtów na stopę (637 Nm). Corvette wyposażony w opcjonalny pakiet o wyższej mocy (o nazwie Z51), może napędzać samochód do 60 mph w mniej niż 3 sekundy – to najszybszy model Corvette w historii. W ramach inwestycji zakładu w Bowling Green zainstalowano również nową linię silników z podwójną turbosprężarką w silniku „Blackwing” przewidzianym dla Cadillac’a V-8. Przypuszcza się, że modele Corvette o wyższej mocy mogą otrzymać wersję tego silnika.

Pierwsza 8-biegowa przekładnia Chevroleta z podwójnym sprzęgłem, wyprodukowana przez firmę Tremec, pozwala kierowcy zmieniać biegi ręcznie lub prowadzić go jak ze zwykłą skrzynią automatyczną. Algorytmy zmiany biegów są tak skoncentrowane na kierowcach, że mogą wyczuwać, kiedy jeździsz agresywnie i niezależnie od trybu jazdy, będą utrzymywać niższe biegi dłużej, aby uzyskać lepszą reakcję przepustnicy. W chwili premiery obiecana ręczna skrzynia biegów, pierwsza w Corvette od dziesięcioleci, jeszcze nie była dostępna.

Przebudowany układ zawieszenia, w którym zastosowano zawieszenie sprężynowe z amortyzatorami, zmodyfikowany elektryczny układ kierowniczy i pierwszy elektryczny układ hamulcowy Corvette, który eliminuje wspomaganie układu hamulcowego podciśnieniem. Został on zastąpiony przez jednostkę elektroniczną, która może być dostrojona i dostosowana do różnych warunków jazdy. Inne funkcje zawieszenia obejmują system, który automatycznie podnosi przód samochodu o około 1,5 cala, aby chronić dół nadwozia przed uszkodzeniami przez wyboje, nierówności i przy stromych podjazdach. Można go zaprogramować do obsługi przez GPS i przechowywać nawet tysiąc lokalizacji w pamięci.

Cyfrowa platforma pojazdu, która jest podstawą przyszłych technologii elektroniki GM. GM twierdzi, że zmniejsza to okablowanie i pozwala na szybszą transmisję sygnału między różnymi systemami pojazdu. Pojazdy, które wykorzystują nową architekturę elektryczną, mogą być aktualizowane za pomocą programowania bezprzewodowego, podobnie jak wprowadza nowych funkcji w modelu prowadzone przez firmę Tesla.

Podwozie skonstruowano z wykorzystaniem technologii materiałów mieszanych, wprowadzonych do Cadillaca CT6, a następnie używanej w pickupach Chevrolet Silverado i GMC Sierra. Dzięki mieszanym materiałom inżynierowie GM używają metali o różnych grubościach w różnych częściach podwozia – odpowiedniego metalu we właściwej ilości we właściwym miejscu. Podejście to zmniejsza wagę i zwiększa wytrzymałość. Nowa Corvette wykorzystuje to, co GM nazywa Bedford Six. Jest to sześć wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych, które minimalizują liczbę połączeń w podwoziu. Mniej połączeń daje sztywniejsze nadwozie, co poprawia prowadzenie, zwłaszcza w trudnych warunkach na torze.

Znaczne oszczędności masy dzięki nowym materiałom. Przednie i tylne prowadnice oraz deska rozdzielcza są formowane z ultralekkiego włókna szklanego i nowego gatunku żywicy. GM twierdzi, że materiał jest tak lekki, że unosi się na wodzie. Najlżejsza Corvette z 2019 r. ważyła 3298 funtów. Podstawowy model 2020 jest nieco cięższy i waży 3666 funtów.

Całkowicie nowe wnętrze

Nowa konfiguracja silnika Stingray w 2020 r. dała zespołowi projektanta GM Mike’a Simcoe możliwość dokonania największych zmian w Corvette – wewnątrz i na zewnątrz – od czasu wprowadzenia samochodu w 1953 r. Simcoe twierdzi, że nowa stylistyka nadwozia inspirowana jest myśliwcami i samochodami wyścigowymi Formuły 1, ale aerodynamiczny kształt samochodu pomógł również narzucić stylistykę wnętrza.

Po pierwsze, ponieważ między przednimi kołami nie ma silnika, kokpit został przesunięty o 16,5 cala do przodu, w porównaniu z poprzednią Corvette.

Ultra-cienkie otwory wentylacyjne pomagają obniżyć zestaw wskaźników, który zawiera 12-calowy wyświetlacz.

Długi pasek przycisków na konsoli środkowej steruje siedzeniami, systemem HVAC i innymi opcjami. Klienci mogą wybierać spośród trzech rodzajów foteli, przeznaczonych do jazdy ulicznej oraz pełnowymiarowych foteli do użytku na torze wyścigowym.

Wnętrze wykończone jest skrojoną i szytą skórą, prawdziwymi metalowymi wstawkami, kratkami głośnikowymi ze stali nierdzewnej i opcjonalnym wykończeniem z włókna węglowego. Samochód ma dwa bagażniki i może przewozić dwie torby golfowe lub bagaż. Pojemność bagażowa wynosi 12,6 stóp sześciennych.

Znaczenie tej zmiany

Bądźmy szczerzy. Zupełnie nowa Corvette jest niesamowitą rzadkością. Przez większość z 66 lat od debiutu, samochód był budowany zasadniczo w ten sam sposób – z silnikiem z przodu, przekładnią w środku i osią napędową z tyłu oraz z nadwoziem zamontowanym do ramy. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka powtórzeń takiej podstawy samochodu, a GM mimo że majstrował kilka razy w z silnikiem umieszczonym centralnie, to żaden nigdy nie został wdrożony do produkcji.

Pomimo poważnych, zasadniczych zmian technicznych, nie ma gwarancji, że samochód będzie pojazdem dającym zysk GM. Dealerzy Chevroleta w USA sprzedali 9 731 Corvette w pierwszej połowie bieżącego roku, czyli o około 5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2018 roku.

Atrakcyjna cena

Chociaż ostateczna cena nie została jeszcze ustalona, samochód można już zamawiać. Corvette Stingray 2020 będzie wyceniony poniżej 60 tys. dol. Samochód ma na na pewno potencjał przyciągnięcia nabywców Porsche 911 i innych droższych samochodów sportowych. Cena poniżej 60 tys. dol. daje Corvette wyraźną przewagę nad konkurencją.

Po raz pierwszy w historii Corvette będzie produkowany również z kierownicą po prawej stronie, otwierając rynki eksportowe w takich krajach jak Japonia, Wielka Brytania i Australia. Ta taktyka sprawdziła się w przypadku Forda, który zwiększył ilość sprzedanych najnowszych Mustangów, dodając wersje z kierownicą po prawej stronie.

