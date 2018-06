Testowanie nowego samochodu

Niezależnie od tego, co przeczytaliśmy w recenzjach i czego dowiedzieliśmy się od znajomych, zawsze powinniśmy samochód, który chcemy kupić przetestować samemu. Testowanie samochodu to nie to samo, co krótka przejażdżka wokół salonu.

Dzień testowania powinien być zawsze inny niż dzień, w którym ten samochód kupujemy. Nawet,kiedy wydaje nam się, że samochód już wybraliśmy, zawsze powinniśmy jeszcze przetestować samochody podobne. Proszę mi wierzyć, że personalne odczucie liczy się równie mocno, jak opinia fachowców. Każdy kierowca, po kilku czy kilkunastu latach ma swoje przyzwyczajenia, które odgrywają rolę przy wyborze samochodu. Dlatego powinniśmy wybrać kilka różnych samochodów, aby je przetestować i wybrać najlepszy. Powinniśmy pojeździć każdym z nich, w miarę możliwości tego samego dnia, abyś móc je łatwiej porównać. Prowadźmy je tak długo, jak to możliwe – co najmniej 30 minut, na różnych nawierzchniach dróg i, jeśli to możliwe, w różnych warunkach jazdy. Zaplanujmy z wyprzedzeniem swoją własną trasę. Sprzedawca może sugerować trasę, która ukrywa lub minimalizuje problemy pojazdu.

Nowy samochód prawdopodobnie zrobi na tobie świetne wrażenie, ponieważ jest lepszy niż ten, którym teraz jeździsz. Ważne jest zatem, aby porównać go z innymi nowymi pojazdami, które cię interesują, a nie z obecnym samochodem. Im więcej pojazdów przetes- tujesz, tym lepsza będzie twoja perspektywa, a w rezultacie – zakup.

Dostrzegaj cechy samochodu, które lubisz, ale przede wszystkim takie, które wręcz drażnią. Wiele samochodów ma „osobowość” i ważne jest znalezienie takiego, który pasuje do twojej osobowości i charakteru. Małe rzeczy, które na początku mogą wydawać się nieistotne, w trakcie użytkowania prawdopodobnie urosną do rangi problemu.

Poniżej podstawowe cechy samochodu, na które warto zwrócić uwagę podczas jazdy testowej.

Komfort jazdy

Poproś o sprawdzenie ciśnienia w oponach i porównaj go z wymaganiami umieszczonymi na słupku drzwiowym. Nowe samochody często mają o wiele za mocno napompowane opony, co znacznie pogarsza wrażenie komfortu jazdy. Znajdź odcinek kiepskiej szosy. Czy dziury, szwy i pęknięcia w jezdni powodują nieprzyjemne odczucia? A może zawieszenie izoluje cię od drogi i nie zdajesz sobie sprawy z zepsutej nawierzchni? Zbyt miękkie zawieszenie daje uczucie siedzenia na miękkiej poduszce i pozwala na kołysanie się pojazdu w górę i w dół.

Najlepsze zawieszenie daje uczucie kontroli nad dziurami bez zbędnych wah- nięć nadwozia, pozwalając na natychmiastową kontrolę nad samochodem.

Samochody sportowe zwykle mają twardsze zawieszenie, które często jest kompromisem ze względu na lepsze właściwości jezdne. Twardsze zawieszenie może być dobre, ale w małych dawkach.

Przyśpieszenie

Jest to bardzo ważny punkt! Być może znasz to przerażające uczucie, gdy potrzebujesz przyspieszenia, aby wyprzedzić samochód przed tobą, ale silnik jest niezdolny do jego dostarczenia. Wypróbuj przyspieszenie od momentu startu i w czasie jazdy, gdy musisz się włączyć w szybki ruch na autostradzie. Spróbuj wjechać na strome wzgórze. Zwróć uwagę, czy skrzynia biegów płynnie redukuje biegi. Nie powinieneś czuć żadnych ostrych czy gwałtownych zmian. Moc powinna być dostarczona płynnie, bez żadnych problemów.

Hamowanie

Podczas jazdy zwracaj uwagę, jak działają hamulce. Czy nie reagują zbyt gwałtownie? Hamowanie ciężko jest ocenić bez profesjonalnej pomocy, ale możesz zrobić sobie podstawową ocenę. Tylko pamiętaj, aby uprzedzić siedzącego obok sprzedawcę. Postaraj się sprawdzić, w jaki sposób pojazd reaguje na łagodne i silniejsze hamowanie. Hamowanie zawsze powinno być płynne i progresywne. Ostre hamulce nie pomagają kierowcy zachować pewności siebie.

Pamiętaj, że samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym będą się zachowywały inaczej podczas hamowania, niż samochody tradycyjne. Dzieje się tak dlatego, że zawierają one mechanizmy umożliwiające wychwycenie energii hamowania w celu naładowania akumulatora.

Układ kierowniczy

Dobry układ kierowniczy powinien być precyzyjny i dokładny. Powinieneś mieć uczucie połączenia z kołami. Uczucie odłączenia się od kół dyskwalifikuje samochód. Sprawdź promień skrętu – powinien być na tyle ciasny aby można było bez problemu zawrócić nawet na ulicy z zaparkowanymi samochodami. Układy kierownicze ewoluowały w ciągu ostatnich kilku lat. Zmienne wspomaganie kierownicy, które dodaje większe obciążenie przy wyższych prędkościach i zmniejsza wysiłek przy małych prędkościach, takich jak przy parkowaniu, jest obecnie bardzo powszechne.

Podczas jazdy zwróć uwagę, jak samochód reaguje na szybkie manewry. Sprawdź, czy dobrze jeździ podczas jazdy na wprost, czy może wymaga małych, ciągłych poprawek. Ponieważ reakcja pojazdu na szybkie manewry kierowania jest kluczowym czynnikiem w uniknięciu wypadku, ważne jest, aby samochód prowadził się pewnie i komfortowo.

Wytłumienie wnętrza

W pewnym momencie podczas jazdy próbnej wyłącz radio i zamknij wszystkie okna, aby usłyszeć pracę silnika. Sprawdź, jak przytłumiony lub ochrypły jest dźwięk silnika podczas gwałtownego przyspieszania i jazdy po autostradzie. Czterocylindrowe silniki wydają się być najgłośniejsze, więc możesz też spróbować V6, jeśli jest oferowany, aby sprawdzić, czy jest cichszy. Pamiętaj, że silniki nie stają się cichsze z wiekiem. Coś, co jest na pograniczu hałasu podczas jazdy próbnej, z biegiem czasu stanie się uciążliwym hałasem.

Zwróć uwagę, czy nie występuje nadmierny hałas powodowany przez opór powietrza. Lusterka boczne mogą być źródłem takiego hałasu, podobnie jak relingi dachowe. Opony mogą być kolejnym źródłem hałasu. Opony sportowe o wysokich osiągach w samochodach osobowych i opony terenowe na SUV-ach i pick- upach mają tendencję do generowania największego hałasu.

Widoczność

Może się znacznie różnić, nawet wśród podobnych pojazdów. Najłatwiej stwierdzić, który samochód ma najlepszą widoczność podczas jazdy do tyłu. Kamery cofania są tylko częścią widoczności do tyłu. Nie powinny one kompensować grubych filarów dachowych i małych okien. Oczywiście widoczność w ciągu dnia jest ważna. Ale gdy poważnie myślisz o zakupie samochodu, spróbuj przetestować go po zmroku. W ten sposób będziesz mógł powiedzieć, jak dobrze działają reflektory; które przełączniki, wskaźniki i elementy sterujące są zapalone w nocy, i czy na przedniej szybie widoczne są drażniące odbicia.

Deska rozdzielcza

Sprawdź, czy deska rozdzielcza nie jest zbyt skomplikowana a przyciski i pokrętła są umieszczone tak, aby można było je łatwo dosięgnąć. Ich obsługa powinna być niejako intuicyjna. Nie zrażaj się, że w pierwszym momencie jest ona trudna do obsługi, ale zwróć uwagę, czy jest łatwa w zrozumieniu. Unikaj desek z małym ekranem wyświetlającym podstawowe informacje, który jest trudny w szybkim odczytaniu w razie potrzeby.

Wnętrze samochodu

Sprawdź wnętrze samochodu i jego rozwiązania. Czy odpowiadają twoim wymogom? Sprawdź, czy możesz ustawić wysokość fotela i odległość od kierownicy. Sprawdź, czy kierownica nie zasłania ci w czasie jazdy podstawowych informacji na desce rozdzielczej. Jeżeli jesteś wysoki, upewnij się, czy masz wystarczającą odległość pomiędzy głową a podsufitką w samochodzie.

Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów w kilku modelach i markach wyraźnie skłaniasz się ku jednemu z pojazdów – znalazłeś swój następny samochód!

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

