2019 Ram 1500 – pickup wszech czasów?

Bardzo rzadko się zdarza, aby zupełnie nowy samochód zaskoczył mnie tak, jak najnowszy Ram 1500. Ale nie tylko mnie – fachowcy twierdzą, że jest to najbardziej radykalna zmiana modelu samochodu na świecie od wielu lat. Co ciekawsze – zupełnie niespodziewana. Nikt nie przypuszczał, że Fiat-Chrysler stworzy zupełnie nowego pickupa.

Kiedy się dowiedziałem, że zaprzyjaźniony dealer otrzymał pierwsze egzemplarze nowego Rama, poprosiłem o wypożyczenie pickupa na kilka dni, aby móc nim pojeździć i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak dobry, jakby to wynikało z opisów technicznych w prasie fachowej. Zacznijmy od krótkiego opisu modelu, który miałem okazję testować.

2019 Ram 1500 Laramie Crew Cab 4×4

Wyposażenie: 5,7-litrowy silnik HEMI o mocy 395 KM i 8-biegowa skrzynia biegów, deska rozdzielcza z wielkim 12-calowym ekranem z nawigacją i dziesiątkiem innych przydatnych informacji oraz podwójny panoramiczny szyberdach.

Kształt

Nowy grill – za tą nową kratką znajdują się aktywne żaluzje, które pomagają w czołowej aerodynamice. Inne dodatki zawierają przedni splitter, który automatycznie obniża się o 2,5 cala przy prędkościach większych niż 35 mph. Inne rozwiązania poprawiające aerodynamikę, to inny kształt maski, podniesienie bocznych burt i mały spoiler na tylnej klapie.

Deska rozdzielcza

12-calowy ekran, który można podzielić (np. osobno wyświetlać nawigację i osobno dane techniczne samochodu) przypomina kokpit w samolocie, ale jest dobrze urządzony i wszystkie pokrętła znajdują się tam, gdzie ich intuicyjnie szukamy, choć przyzwyczajenie się do niej na pewno wymagać będzie kilkudniowej adaptacji. Deska oczywiście przystosowana jest do integracji z Android Auto i Appple CarPlay.

System dźwiękowy

19-głośnikowy system dźwiękowy o mocy 900 watów Harman Kardon jest poezją nie tylko dla miłośników mocnego uderzenia, ale również i dla każdego melomana.

Wyciszenie wnętrza samochodu

Start silnika i próba usłyszenia jego pracy to jedna z największych niespodzianek. Aktywny system kontroli szumów filtruje dźwięki z silnika przeciwnie dostrojonymi częstotliwościami i wzmacnia “przyjemne” dźwięki układu napędowego.

Silnik V-8 Hemi z systemem MDS

Chrysler’s Multi-Displacement System (MDS) to technologia zmiennej pojemności silnika samochodowego. System ten dezaktywuje cztery z cylindrów V8, gdy przepustnica jest zamknięta lub samochód jedzie ze stałą prędkością. Chrysler twierdzi, że oszczędności paliwa wynoszą od 10 do 20 proc. Aby zachować charakterystyczny dźwięk silnika V8, Chrysler zaprojektował specjalny układ wydechowy do pojazdów wyposażonych w MDS. Obejmuje on cztery oddzielne tłumiki, dwa duże środkowe dla trybu V8 i dwa mniejsze w pobliżu rur wydechowych dla trybu czterocylindrowego. Dodatkowo samochód jest wyposażony w system TMD (ang. Tuned Mass Dampers – dynamiczny eliminator drgań), urządzenie montowane w celu zapobieżenia skutkom wibracji, charakterystycznej zwłaszcza w czasie pracy silnika tylko przy czterech cylindrach.

Kabina

Wielkością i miejscem na nogi na tylnych siedzeniach dorównuje Bentleyowi Mulsanne – to aż 45,2 cala! Oczywiście skóra, nawet z tyłu podgrzewana i chłodzona. Oparcia oferują osiem stopni pochylenia. Do kompletu – panoramiczny szyberdach, który rozciąga się na oba rzędy siedzeń. Materiały użyte na desce rozdzielczej, panelach drzwi i siedzeniach wydają się bardziej pasować do luksusowych sedanów, niż do pickupa przeznaczonego przecież do pracy. Konsola środkowa w Ramie służy również jako stacja dokująca dla komputerów i oferuje bezprzewodowe ładowanie tabletów i telefonów.

Systemy bezpieczeństwa

Pod tym względem Ram może konkurować z najbardziej luksusowymi samochodami. Adaptacyjny tempomat (Cruise Control – ACC) z funkcją Stop and Go wykorzystuje czujniki do wykrywania obiektów na swojej drodze. Jeśli przedni pas ruchu jest wolny, ustawiona prędkość zostaje zachowana. Gdy ruch jest wolniejszy, system automatycznie dostosuje się do wcześniej wybranej odległości za pomocą sterowania przepustnicą i ograniczonego hamowania. W razie potrzeby system zatrzyma samochód.

Zaawansowana asysta przy hamowaniu (Advanced Brake Assist) pomaga kierowcy w sytuacjach hamowania awaryjnego, aby zatrzymać pojazd na jak najkrótszym dystansie, wykorzystując informacje z przedniego czujnika systemu kamer i radaru systemów ostrzegania przed zderzeniami i systemu adaptacyjnego tempomatu (Adaptive Cruise Control).

Ostrzeżenie przed kolizją przy pełnej prędkości z aktywnym hamowaniem przygotowuje hamulce i powiadamia użytkownika za pomocą alarmu wizualnego i dźwiękowego, gdy wykryje potencjalne zderzenie czołowe. Jeśli nie zareagujesz, a ryzyko kolizji będzie kontynuowane, hamulce mogą doprowadzić pojazd do zatrzymania.

System ostrzegania przed zjechaniem z pasa – (System Lane Departure Warning z funkcją Lane Keep Assist) – mierzy pozycję pojazdu w granicach pasa ruchu i monitoruje trasę pojazdu. System ostrzega kierowcę podczas niezamierzonego zjeżdżania z pasa ruchu i, korzystając z elektrycznego układu wspomagania kierownicy, pomoże skorygować pojazd, aby wrócić na pas, jeśli kierowca nie zareaguje.

Dodatkowo samochód samodzielnie zaparkuje zarówno na równoległym, jak i prostopadłym parkingu.

O czym jeszcze warto wspomnieć?

Oczekiwany 48-woltowy system hybrydowy eTorque będzie standardem w pickupach V-6 i opcją w modelach V-8. W przypadku silników V-8 eTorque można łączyć z systemem odcinania pracujących cylindrów. Nowością w branży jest system podgrzewania skrzyni biegów, reduktora i tylnej osi, który pomaga obniżyć zużycie paliwa w niskich temperaturach. Ram będzie mógł konkurować w zużyciu paliwa z F-150 i Silverado, nawet bez silnika diesla. Wprowadzenie do sprzedaży 3-litrowego silnika turbo diesel jest opóźnione z powodu braku certyfikatu dotyczącego emisji szkodliwych spalin.

Na zakończenie krótkie podsumowanie: nowy Ram 1500 to prawdopodobnie pickup wszech czasów – nowoczesny, mocny, wygodny i luksusowy.

Andrzej Babinicz



warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.

babinicz@autowusa.com

Tel: 773-796-7015,

autowusa.com

facebook.com/AutowUsa

twitter.com/autowusa

fot.Tannen Maury/EPA-EFE/REX/Shutterstock