Wszystko o Medicare. Czy mogę wpłynąć na koszt leków?

Problem kosztów lekarstw w Stanach Zjednoczonych wraca jak bumerang. Wiele osób nie zwraca na niego uwagi do momentu, w którym nie muszą wykupić recepty na schorzenie poważniejsze niż grypa lub przeziębienie. Wtedy następuje szok cenowy i frustracja dotycząca paradoksu cenowego. Niestety grupą wiekową, której najczęściej dotyczy ten problem są osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Mimo, że większość osób posiadających Medicare zdaje sobie sprawę z potrzeby i obowiązku posiadania części D Medicare, czyli planu zniżkowego na leki na receptę, to bardzo często posiadanie jej nie zawsze rozwiązuje wszystkich problemów szczególnie związanych z kosztami leków firmowych.

Wiele osób rozkłada ręce wiedząc, że ich sytuacja finansowa nie pozwoli na pomoc stanową w systemie Medicaid – myśląc, że jest to jedyne długoterminowe wyjście z sytuacji. Inni próbują korzystać z kuponów zniżkowych lub programów finansowania leków przez ich producentów czyli firmy farmaceutyczne. Włos na głowie się jeży, gdy słyszymy, że nowe lekarstwo firmowe kosztuje 5 tys. dol., czy 8 tys. dol., a nawet czasami kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie. Większość nas wtedy rozkłada ręce, traci majątek życia, aby tylko ratować siebie lub swoich bliskich.

Wielu z nas zapomina że mimo iż nie kwalifikujemy się na Medicaid to nadal istnieje możliwość zakwalifikowania się na program federalny – Low Income Subsidy, zwany także Extra Help. Pomoc w zakresie tego programu może dotyczyć nie tylko kosztu leków, kosztu stawki miesięcznej za plan ale również rocznego deductible na leki. Nie każdy z nas wie, że jest to również jeden z niewielu sposobów na usunięcie kosztów związanych z karą finansową za zbyt późne zapisanie się na część D Medicare, co – reasumując – może pozwolić nam na wielotysięczne oszczędności w skali rocznej.

Jak się zakwalifikować?

W celu zakwalifikowania nas na pomoc w programie Low Income Subsidy urzędnik z biura Social Security Administration będzie weryfikować nie tylko poziom naszych dochodów indywidualnych lub rodzinnych, ale również nasze zasoby i oszczędności.

Aby otrzymać Extra Help w roku 2019 dochody na osobę indywidualną nie mogą być wyższe niż 18 210 dol. lub 24 690 dol. na małżeństwo. Jednocześnie poziom zasobów nie może przekraczać on 14 100 dol. na osobę indywidualną lub 28 150 dol. na małżeństwo.

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:

Nieruchomości (nierezydencyjne)

Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, lokaty, CD)

Akcje, obligacje

Udziały w firmach

Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)

Gotówka

Przykładowe zasoby nie brane pod uwagę:

Dom rezydencyjny

Rzeczy osobiste

Samochody

Ubezpieczenia na życie

Odszkodowania

Przykładowe dochody nie brane pod uwagę:

Food stamps – kartki żywnościowe

Pomoc w kosztach utrzymania domu

Tax credits

Odszkodowania

Stypendia

Gdzie szukać pomocy?

Jak możemy złożyć aplikację na Low Income Subsidy:

Online: www.socialsecurity.gov/extrahelp

Zadzwonić do Social Security pod numer 800-772-1213 ( TTY 1-800-325-0778 )

Można wypełnić podanie osobiście lub w biurze Social Security Administration

Można również przyjść do naszego biura lub umówić się na spotkanie z jednym z naszych licencjonowanych agentów pod numerem 844-654-5185 aby wypełnić aplikację (pomoc ta jest całkowicie bezpłatna)

Po złożeniu podania, urzędnik Social Security przejrzy formę i zdecyduje, czy kwalifikujemy się na dodatkowa pomoc. Jeśli tak i jeśli posiadamy Medicare od dłuższego czasu, to przysługuje nam jednorazowa możliwość dostosowania części D Medicare do naszej nowej rzeczywistości.

Jeśli w przyszłości będziemy zmienić plan (part D) zniżka Low Income Subsidy zostanie automatycznie dołączona do nowego planu, tak długo jak będzie nam nadal przysługiwała.

Pomoc w programie Extra Help przyznawana jest okresowo. Możemy zostać poproszeni o ponowną weryfikację naszych dochodów i zasobów, aby program ten został dla nas przedłużony. Często informacje o naszych dochodach dostarczane są z IRS bezpośrednio z naszych zeznań podatkowych.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.rawpixel.com/Pexels