Wszystko o Medicare 0 29 września 2019

Wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszego okresu w roku, z perspektywy posiadacza Medicare. Wielu z nas nie do końca rozumie, co oznacza magiczny skrót AEP i dlaczego tak ważnym jest, by wykorzystać ten moment, jak najbardziej rozsądnie. W związku z powyższym postanowiliśmy rozwiać parę mitów krążących wśród seniorów i zasłyszanych od naszych klientów.

Zanim przejdziemy do mitów, usystematyzujmy parę faktów:

AEP (Annual Enrollment Period) – coroczny okres zapisowy, który przypada co roku od 15 października do 7 grudnia. W okresie tym posiadacz Medicare może zrobić następujące rzeczy:

Przejrzeć ofertę firm ubezpieczeniowych na kolejny rok kalendarzowy.

Zweryfikować i dostosować plan zniżkowy na leki na receptę (Part D) do swoich bieżących potrzeb. W tym momencie muszę przypomnieć o karze związanej z nieposiadaniem części D Medicare (1% średniego krajowego kosztu planu, za każdy miesiąc nieposiadania planu zniżkowego na receptę, dożywotnio), a okres pomiędzy 15 października, a 7 grudnia jest jedynym okresem na wystartowanie takiego planu dla osoby, która nie zrobiła tego wchodząc w Medicare.

Zweryfikować i dostosować plan typu Medicare Advantage (Part C) do naszych obecnych potrzeb, jeśli tego rodzaju plan obecnie posiadamy.

Zmienić pokrycie z oryginalnego Medicare na plan typu Medicare Advantage (Part C).

Możemy przejść z planu Medicare Advantage na oryginalne Medicare i dokupić samodzielny plan zniżkowy na lekarstwa (Part D).

MITY DOTYCZĄCE MEDICARE I OKRESU AEP (Annual Enrollment Period) – corocznego okresu zapisowego.

Mit 1. Plan uzupełniający do Medicare wykupujemy raz na całe życie.

Nieprawda. Jak czytaliście Państwo powyżej, zmiany planów uzupełniających do Medicare możemy dokonywać przynajmniej raz w roku.

Mit 2. Mogę mieć jednocześnie Medicare Supplement (suplement do oryginalnego Medicare) i plan Medicare Advantage (Part C) jednocześnie i nikt się o tym nie dowie.

Nieprawda. Wszystkie plany uzupełniające do Medicare, typu Medicare Advantage lub Medicare Supplements, mimo że oferowane są tylko i wyłącznie przez firmy prywatne, to zatwierdzane są przez urząd CMS (Center for Medicare i Medicaid Services). Bez weryfikacji ze strony CMS żaden z powyższych planów nie wejdzie w życie.

Mit 3. Każdy plan zniżkowy na leki na receptę (Part D) jest taki sam.

Nieprawda. Każdy plan tego typu oparty jest o te same wytyczne pochodzące z CMS, które zmieniają się co roku, ale prywatna firma ubezpieczeniowa ma prawo do ulepszenia pewnych jego elementów w zamian za dodatkowe premium. Poza tym, każdy z planów zniżkowych na leki na receptę może posiadać indywidualne Formulary (listę leków pokrywanych przez plan), która zmienia się co roku i dzieli lekarstwa na co najmniej pięć kategorii. Każdej kategorii odpowiada inna cena. Co roku każda firma ubezpieczeniowa podaje uaktualniona listę leków w odpowiednich kategoriach. Z tego właśnie powodu warto sprawdzać aktualna ofertę firm ubezpieczeniowych na przyszły rok kalendarzowy, by dostosować swój plan do bieżących potrzeb.

Mit 4. Jeśli wchodząc w Medicare nie wykupiłem żadnego planu uzupełniającego do Medicare, to nie mogę tego dokonać nigdy więcej.

Nieprawda. Osoby, które nie wykupiły uzupełnień do Medicare w momencie jego rozpoczęcia, mają szansę tego dokonać właśnie w czasie AEP – (Annual Enrollment Period – corocznego okresu zapisowego) pomiędzy 15 października, a 7 grudnia.

Mit 5. Każdy plan Medicare Advantage jest taki sam.

Nieprawda. Istnieje wiele rodzajów planów typu Medicare Advantage. Każdy z nich charakteryzuje się specyficznymi świadczeniami. Niektóre z nich posiadają plan zniżkowy na leki na receptę (Part D) w swoim pakiecie, ale zależy to od rodzaju planu i oferty firmy ubezpieczeniowej na dany rok kalendarzowy. Niektóre plany oferują dodatkowe świadczenia związane z usługami dentystycznymi, okulistycznymi, transportem itp. Dlatego warto sprawdzać, który z nich będzie odpowiadał najlepiej naszym bieżącym potrzebom.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

