SNP, czyli Special Needs Plan – plany dla osób w specjalnych sytuacjach 0 14 kwietnia 2019

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu specyfikę planów SNP, czyli planów dla osób będących w specjalnych sytuacjach oraz o specyficznych potrzebach. Zanim przejdziemy do szczegółów przypominamy, że plany typu SNP są planami z rodziny planów Medicare Advantage i generalnie podlegają zasadom oraz regulacjom tego rodzaju planów. Aby można było zapisać się na plany typu Medicare Advantage beneficjent musi mieć aktywną część A i B Medicare oraz mieszkać na terenie działania danego planu Medicare Advantage. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że beneficjent nadal odpowiada za koszt części B Medicare, jak również za możliwe miesięczne koszty planu Medicare Advantage.

Firma ubezpieczeniowa oferująca dany plan Medicare Advantage ma obowiązek przyjąć wszystkich aplikantów bez względu na ich stan zdrowia z wyjątkiem osób z końcową niewydolnością nerek (chyba że jest to specjalny plan dla osób z tą chorobą ESRD (końcowe stadium choroby nerek) lub osoba nabyła ją w trakcie posiadania tego planu).

SNP (Special Needs Plan) ograniczają przyjęcie nowych klientów tylko i wyłącznie do osób spełniających specjalne wymagania ustalone przez Medicare.

Rodzaje planów typu SNP:

Chronic – (C-SNPs)

Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób zdiagnozowanych ze specyficzna, przewlekła chorobą

Dual Eligible – (D-SNPs)

Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób posiadających jednocześnie program Medicare i Medicaid

Institutional (I-SNPs)

Plan organiczna aplikantów tylko i wyłącznie do osób przewidujących pobyt w Long Term Skilled Nursing Facility (LTC), Nursing Facility (NF) i Intermediate Care Facility for Mentally Retarded (ICF/MR) lub w szpitalu psychiatrycznym przez co najmniej 90 dni.

Planom typu SNP przysługują specjalne okresy zapisowe pozwalające osobom w specyficznej kategorii na zapisanie się lub zmianę planu typu SNP w specyficznych, wyjątkowych sytuacjach.

Tak na przykład w sytuacji, gdy rozchorujemy się na cukrzycę lub zachorujemy na chorobę związaną z układem krążenia przysługuje nam specjalny okres zapisowy (SEP) przewidziany dla osób z przewlekłymi chorobami. Okres ten trwa tak długo jak osoba leczy się na określoną chorobę i zamyka się w momencie, w którym zapisujemy się na plan typu Medicare Advantage typy C-SNAP.

Jeśli natomiast chodzi o osoby Dual Eligible, to ze względu na przynależność do obu systemów (Medicare i Medicaid) mają one możliwość zmiany swojego planu raz na kwartał (dane na rok 2019).

Osobom kwalifikującym się na I-SNAP przysługuje tzw. OEPI (Open Enrollment Period for Institutionalized Individuals) czyli otwarty okres zapisowy dla osób przebywających w ośrodkach specjalistycznych wspomnianych powyżej.

Cechą charakterystyczną OEPI jest to, że jest to ciągły otwarty okres zapisowy przeznaczony dla osób wprowadzających się do, przebywających oraz opuszczających ośrodki typu skilled nursing facility, nursing facility lub szpitala.

OEPI zaczyna się w momencie przyjęcia do ośrodka i kończy się dwa miesiące po jego opuszczeniu.

Osoby, którym przysługuje OEPI maja prawo do:

nielimitowanej ilości zmian planów typu Medicare Advantage oraz do wypisania się z niego

zapisania się na indywidualną cześć D Medicare

powrótu do pokrycia oryginalnego Medicare

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

