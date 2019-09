Poznaj skróty stosowane w Medicare 0 15 września 2019

Parę tygodni temu podjęliśmy próbę wyjaśnienia kilku terminów związanych z branżą ubezpieczeniową, aby ich znaczenie nie budziło już więcej zamieszania w Państwa głowach, a ich zrozumienie pozwoliło na łatwiejsze przyswojenie detali polis nabywanych przez Was. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy pójść dalej i rozwikłać znaczenie skrótów używanych w Medicare. Mamy nadzieję, że chętnie przyswoicie sobie Państwo pojęcia i terminy ukrywające się za nimi.

AEP – Annual Enrollment Period – Coroczny okres zapisowy. Okres między 15 października a 7 grudnia, w którym możemy zmienić i dostosować dodatki do Medicare do swojej nowej sytuacji na następny rok kalendarzowy. Możemy zmienić plany zniżkowe na leki – część D (PART D). Możemy zapisać lub zmienić plan typu Medicare Advantage – część C (PART D). Możemy zamknąć część C i wrócić do Oryginalnego Medicare.

SEP – Special Enrollment Period – Specjalny Okres Zapisowy. Okres pozwalający na zapisanie się lub zmianę części C lub części D Medicare wywołany specjalną, specyficzną sytuacją życiową, uwzględnioną w ustawie. SEP może być spowodowany np. przeprowadzką, otrzymaniem Medicaid lub Extra Help, zachorowaniem na specyficzną chorobę umożliwiającą nabycie planu C-SNP, tak długo jak taki występuje w miejscu zamieszkania, itp.

OEP – Open Enrollment Period – Otwarty Okres Zapisowy. Okres pomiędzy 1 stycznia, a 31 marca, kiedy to osoby, które nie są usatysfakcjonowane nabytym w poprzednim roku planem typu Medicare Advantage (PART C), mają jednorazową możliwość, zmiany tego planu na inny plan typu Medicare Advantage, lub powrót do oryginalnego Medicare z możliwością nabycia samodzielnego planu zniżkowego na lekarstwa część D.

LIS – Low Income Subsidy (Extra Help) – dodatkowa pomoc dla osób o niskich dochodach i zasobach, które nie kwalifikują się na Medicaid. W zależności od poziomu dochodu wpływa ona na koszt opłaty miesięcznej za część D Medicare, jak również jego deductible i opłat za leki. Pomoc ta może wynosić w skali rocznej nawet do 4900 dol.

PDP – Prescription Drug Plan – Plan zniżkowy na leki na receptę. Część D – PART D Medicare. Jest to plan oferowany przez prywatną firmę ubezpieczeniową pozwalający na uzyskanie preferowanych stawek za lekarstwa uwzględnione na jego liście leków zwanej formulary.

MA – plan typu Medicare Advantage nie zawierający w swoich świadczeniach części D (PART D), czyli zniżkowego planu na leki na receptę.

MAPD – plan typu Medicare Advantage zawierający w swoich świadczeniach część D (PART D), czyli zniżkowe plan na leki na receptę.

OTC – Over the Counter – dodatkowe świadczenie, zawarte zazwyczaj w planach typu Medicare Advantage, czyli części C (PART D) Medicare, przeznaczające określoną pulę środków finansowych, dostępnych w specyficznym, określonym w polisie okresie czasu, do wykorzystania na leki i artykuły higieniczne nie wymagające recepty.

MIB – Medical Information Bureau – firma zajmująca się zbieraniem informacji o stanie zdrowia pacjentów w celu wyłapywania nieścisłości dotyczących stanu zdrowia i ich nawyków.

