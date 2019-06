Medicare. Kto pyta, nie błądzi 0 2 czerwca 2019

Pan Jan:

Czy Medicare jest dla wszystkich?

Robert Sobczak:

Z przekorą możemy powiedzieć, że Medicare jest dla wszystkich osób spełniających poniższe warunki:

uregulowany status imigracyjny

ukończone minimum 65 lat lub 2 lata pobytu na rencie inwalidzkiej (disability)

wypracowane i rozliczone 40 kwartałów w pracy

końcowy etap choroby nerek

Pani Katarzyna:

Gdzie można załatwić Medicare?

Robert Sobczak:

Są trzy możliwości aby załatwić formalności związane z Medicare:

wizyta w biurze Social Security Administration

telefon do 1-800-MEDICARE

wizyta na stronie Medicare.govPan Julian:

Czy Medicare i Medicaid to jest jedno i to samo?

Robert Sobczak:

Medicare jest programem administrowanym na poziomie federalnym i przeznaczonych dla osób powyżej 65 roku życia z wypracowanym 40 kwartalnym stażem pracy lub osób przebywających na rencie inwalidzkiej przez co najmniej 2 lata.

Medicaid natomiast jest programem administrowanym przede wszystkim na poziomie stanowym przeznaczonym dla osób o niskich dochodach.

Pan Zenon:

Mam 75 lat. Czy nadal jestem w stanie wykupić polisę na życie?

Robert Sobczak:

Jak najbardziej jesteśmy w stanie Panu pomóc. Dużo będzie zależało jednak od Pana sytuacji zdrowotnej.

Pani Janina:

Mam 67 lat. W chwili wejścia w Medicare posiadałam ubezpieczenie z pracy, w związku z tym aktywowałam tylko i wyłącznie część A Medicare. Za kilka miesięcy chce odejść z pracy i przejść na emeryturę. Chciałabym wiedzieć jaka jest procedura związana z aktywowaniem części B Medicare.

Robert Sobczak:

W momencie, w którym ma już Pani ustaloną datę odejścia z pracy i datę rezygnacji z ubezpieczenia grupowego, należy zgłosić się do Social Security Administration z dwoma wypełnionymi formami. Jedna z nich określa datę reaktywacji części B Medicare i jest wypełniana przez aplikanta, druga forma jest potwierdzeniem ciągłości i posiadania ubezpieczenia z pracy i powinna być wypełniona przez pracodawcę.

Formy te można otrzymać w Social Seciurity Administration office, jak również w naszym biurze, gdzie jednocześnie możecie Państwo otrzymać bezpłatną pomoc w ich wypełnieniu.

Z wypełnionymi formami i obecną kartą Medicare zgłaszamy się do Social Security Administration office, gdzie następuje reaktywacja części B. Po kilku tygodniach od wizyty otrzymujemy nową kartę Medicare z datami aktywności części A i B. Po otrzymaniu nowej karty będzie Pani gotowa do spotkania z agentem w celu wybrania uzupełnień do Medicare.

Pan Antoni:

Mam 62 lata i przechodzę na wcześniejszą emeryturę, czy kwalifikuję się również na Medicare?

Robert Sobczak:

Niestety daty przejścia na wcześniejszą emeryturę nie jest powiązana z datą otrzymania Medicare. Na Medicare przechodzimy kończąc 65 lat lub po 24 miesiącach o otrzymania renty inwalidzkiej (tzw. disability).

Pan Rafał:

Mam Medicare Advantage i słyszałem, że istnieją na rynku suplementy/dodatki do Medicare Advantage, co to jest?

Robert Sobczak:

Jeśli chodzi o dodatki do planów typu Medicare Advantage to możemy dokupić dodatkowo pokrycia dentystyczne, okulistyczne, na krytyczna chorobę i najbardziej popularne plany typu indemnity pokrywające na przykład koszty pobytu w szpitalu, karetki pogotowia lub pobytu w Skilled Nursing Facility.

Pani Krystyna:

Mam jedna polisę na życie, czy mogę dokupić jeszcze jedna?

Robert Sobczak:

Nie ma żadnych przeciwwskazań by posiadać dwie lub więcej polis na życie. Obie polisy wypłacą kwotę na jaką będzie Pani ubezpieczona w momencie śmierci lub innych sytuacji uwzględnionych w polisie.

