Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 23 kwietnia 2019

Rubryka „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Mariola:

Mam 71 lat i dopiero weszłam w Medicare. Moja koleżanka powiedziała mi, że nie mam szans na wykupienie suplementów do Medicare, bo przekroczyłam 70 rok życia.

Robert Sobczak:

Na szczęście koleżanka jest w błędzie. Podejrzewam, że weszła Pani w Medicare tak późno ze względu na status imigracyjny lub ilość wypracowanych kwartałów. Każda osoba wchodząca w Medicare część A i B ma nie tylko możliwość zapisania się na suplementy do Medicare, ale również posiada gwarantowany półroczny okres, w którym możemy wybrać dowolny suplement do oryginalnego Medicare bez weryfikacji zdrowotnej. Ponadto może Pani wziąć pod uwagę plany typu Medicare Advantage jako jedną z opcji.

Pan Janusz:

Mam Medicare i Medicaid z wysokim tzw. spent down, czy mogę to zamienić na coś innego?

Robert Sobczak:

Uważam, że istnieje co najmniej parę rozwiązań, by lepiej zabezpieczyć się w Pani sytuacji. Po pierwsze przypomnijmy, że spent down jest tworem podobnym do deductible, ale naliczanym w skali miesięcznej. Najczęściej obowiązuje on w planach Medicaid i określa miesięczną odpowiedzialność klienta, po wypełnieniu której jego koszty będą pokrywane. W zależności od wysokości spent down należy sprawdzić, czy plany typu Medicare Advantage, a nawet czasem suplementy do oryginalnego Medicare mogą działać efektywniej.

Pani Krystyna:

Czy mogę mieć dwa plany Medicare Advantage?

Robert Sobczak:

Niestety nie. Zapisanie się na każdy następny plan Medicare Advantage automatycznie zamyka obecny plan Medicare Advantage lub plan zniżkowy na leki, na który byliśmy zapisani.

Pani Grażyna:

Czy mogę posiadać dwa PDP, czyli plany zniżkowe na lekarstwa.

Robert Sobczak:

Sytuacja wygląda bardzo podobnie do sytuacji przedstawionej w poprzednim pytaniu. Zapisanie się na każdy następny part D (PDP) automatycznie zamyka obecny plan, na który jesteśmy zapisani, więc nie jest możliwe posiadanie dwóch na raz.

Pani Kamila:Czy mogę posiadać jednocześnie Medicare i Obamacare.

Robert Sobczak:

Obydwa programy wymienione powyżej są programami federalnymi w związku z powyższym, nie jest możliwe posiadanie obu w tym samym czasie.

Pan Daniel:

Mam 62 lata i przechodzę na wcześniejszą emeryturę, moja koleżanką powiedziała mi, że mogę równocześnie dostać Medicare.

Robert Sobczak:

Mimo, że sprawy związane z Medicare i emeryturą załatwiamy w tym samym biurze, czyli Social Security Administration, ich funkcjonowanie jest całkowicie niezależnie od siebie. Tak jak Pani napisała, na wcześniejszą emeryturę możemy wejść nawet w wieku 62 lat, ale niestety Medicare przysługuje nam dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym kończymy 65 rok życia. Wyjątkiem są tutaj osoby, którym przysługuje Medicare ze względu na posiadanie renty chorobowej, czyli disability przez co najmniej dwa lata.

Pan Paweł:

Czy nie mogę mieć jednocześnie Medicare i planu szpitalnego?

Robert Sobczak:

Jeśli chodzi o tę sytuację, to mam nadzieje, że mówi Pan o planie szpitalnym mając na myśli indemnity plan. Jeśli tak, to posiadając Medicare jak najbardziej możemy posiadać plany tego typu, bardzo często dokupywane są one jako uzupełnienia do planów Medicare Advantage, gdzie często pokrywają one na przykład koszty dziennego pobytu w szpitalu lub Skilled Nursing Facility oraz koszty karetki pogotowia.

Pani Angelika:

Mam 83 lata i nigdy nie miałam części D na leki. Czy mogę teraz go sobie wykupić?

Robert Sobczak:

Tak, jest to możliwe. Następny moment, w którym będzie można to zrobić, to w trakcie następnego rocznego okresu zapisowego, czyli między 15 października, a 7 grudnia. Niestety, ze względu na dotychczasowy brak takiego pokrycia, za każdy miesiąc nieposiadania zniżkowego planu na receptę będzie naliczana dożywotnia kara w wysokości 1 proc. średniej krajowej ceny takiego planu (w roku bieżącym).

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

