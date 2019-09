Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 7 września 2019

Rubryka „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas napływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pan Zbigniew:

Wydaje mi się, że kwalifikuję się na Low Income Subsidy, ale aplikacja jest zbyt skomplikowana. Czy możecie mi pomóc w jej wypełnieniu i jeśli tak, to ile kosztuje usługa?

Robert Sobczak:

Panie Zbigniewie, jeśli ma pan jakiekolwiek problemy z aplikacją na Extra Help to zapraszamy do naszego biura po pomoc. Proszę o telefon 844-944-7526 i umówienie się z jednym z naszych licencjonowanych agentów na bezpłatne spotkanie w celu wypełnienia tego formularza.

Pani Ania:

Czy Medicare można załatwić wcześniej niż dokładnie w 65 urodziny?

Robert Sobczak:

Pani Aniu formalności związane z rozpoczęciem Medicare sugerujemy rozpocząć co najmniej trzy miesiące przed Pani 65 urodzinami. Proszę pamiętać, że w chwili obecnej około 11 tysięcy osób dziennie wchodzi w Medicare, więc pomyślmy o tym zawczasu.

Pan Józef:

Chciałbym się dowiedzieć, czy w czasie corocznego okresu zapisowego do Medicare będę mógł zmienić swój plan na lekarstwa?

Robert Sobczak:

Tak, coroczny okres zapisowy trwający od 15 października do 7 grudnia pozwala posiadaczom Medicare na dostosowanie planów uzupełniających Medicare do obecnych potrzeb. W tym właśnie okresie możemy dostosować plany zniżkowe na leki na lekarstwa (część D) do naszych potrzeb na następny rok kalendarzowy, jak równie sprawdzić opcje planów typu Medicare Advantage (część C) lub zdecydować się do powrotu na oryginalne Medicare jeśli plany typu Medicare Advantage nam nie odpowiadają.

Pani Lucyna:

Moja córka urodziła bliźniaki. Chciałabym wykupić dla nich ubezpieczenie na życie. Czy mogę to zrobić?

Robert Sobczak:

Pani Lucyno chciałbym pogratulować pomysłu. Wykupienie polisy na życie typu whole life w tak młodym wieku gwarantuje najniższą możliwą stawkę, która będzie obowiązywała do końca życia. Bardzo często polisy na życie dla dzieci posiadają dodatkowy aneks (rider), umożliwiający powiększenie kwoty polisy (face amount) w odpowiednim wieku ubezpieczonego bez konieczności jego weryfikacji zdrowotnej. Poza tym często osoba wykupująca polisę dla dzieci, wnucząt, kuzynów itd. nie potrzebuje ich danych poza imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia. Także niespodzianka może być pełna.

Pan Antoni:

Mam Obamacare i przechodzę na Medicare, czy możecie pomóc mi w zamianie jednego programu na drugi?

Robert Sobczak:

Panie Antoni nasza agencja specjalizuje się polisach zabezpieczających zdrowie, życie i przyszłość bez względu na wiek osoby zainteresowanej. Bardzo chętnie pomożemy Panu w całościowym procesie zmiany świadczeń federalnych pomiędzy programami Obamacare i Medicare.

Pani Wanda:

Urodziłam się 1 października i chciałam się upewnić z jaką datą wejdę w Medicare.

Robert Sobczak:

Pani Wando, ze względu na to, że urodziła się Pani pierwszego dnia miesiąca, świadczenia Medicare rozpoczną się 1 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc Pani urodzin, oczywiście jeżeli otrzyma Pani Medicare w związku z wejściem w 65 rok życia, po wypracowaniu i rozliczeniu się z co najmniej z 40 kwartałów.

W sytuacji gdy urodziliśmy się dowolnym dniu miesiąca poza pierwszym jego dniem, wejście w Medicare rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca naszych urodzin.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.Depositphotos.com