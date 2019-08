Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 25 sierpnia 2019

Rubryka „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Zofia:

Rozpoczęłam plan na lekarstwa do mojego Medicare z opóźnieniem. Czy jest jakaś szansa na pozbycie się kary za późne wykupienie tego planu?

Robert Sobczak:

Niestety nie jest to łatwe. Tak naprawdę szansę na to mają tylko dwie grupy posiadaczy Medicare. Pierwszą grupą są posiadacze Medicaid, a drugą posiadacze Extra Help, czyli Low Income Subsidy. Tak więc osoby kwalifikujące się choćby na jeden z tych programów automatycznie nie płacą kary za zbyt późne zapisanie się na Part D Medicare.

Pan Janek:

Czy to prawda, że mogę co roku wybierać nowy plan na lekarstwa do Medicare?

Robert Sobczak:

Tak, każdy posiadacz Medicare ma do tego prawo co najmniej raz do roku, jak również powinien weryfikować swój plan zniżkowy na leki na receptę w corocznym okresie zapisowym – AEP, pomiędzy 15 października a 7 grudnia. Przypominam, że powinniśmy to robić nie tylko ze względu na zmianę leków, które bierzemy na co dzień, ale przede wszystkim dlatego, że co roku plany oferujące Part D Medicare zmieniają swoje tzw. formulary, czyli listę oferowanych leków oraz kategorie im przyporządkowane.

Pan Lucjan:

Czy każdy plan Suplement do Medicare jest taki sam?

Robert Sobczak:

Suplementy do oryginalnego Medicare oznaczone są różnymi literami alfabetu. Suplementy oznaczone tą samą literą, mimo że są z różnych firm i mają różne stawki, według przepisów CMS powinny pokrywać dokładnie te same świadczenia.

Pan Kazimierz:

Czy część A lub B pokrywa koszty związane z lekarstwami na receptę?

Robert Sobczak:

Niestety ani część A, ani cześć B nie pokrywają kosztów leków na receptę. Zniżki na leki na receptę oferowane są przez część D Medicare lub plany typu MAPD, czyli plany Medicare Advantage z wbudowaną częścią D w ich świadczenia.

Pani Jadwiga:

Kiedy będzie następny okres, w którym będę mogła zmienić swój plan Medicare HMO na inny?

Robert Sobczak:

Następny coroczny okres zapisowy, w którym to będziemy mogli zmienić swoje plany typu Medicare Advantage na inne, odbędzie się jak co roku, między 15 października a 7 grudnia.

Pan Janina:

Mam Medicare od paru lat. Lekarz zdiagnozował u mnie problem z sercem. Czy to prawda, że mogę zakwalifikować się na specjalny okres zapisowy, by zapisać się na plan uzupełniający do Medicare?

Robert Sobczak:

Będąc zdiagnozowanym na chorobę serca może Pani skorzystać ze specjalnego okresu zapisowego (SEP), by zapisać się na plan Medicare Advantage typu C-SNAP, przeznaczony dla osób z określonymi chorobami chronicznymi, o ile taki oferowany jest w Pani powiecie.

Pani Ania:

Czy mogę mieć jednocześnie Medicare i Obamacare?

Robert Sobczak:

Niestety posiadanie tych obu planów sponsorowanych przez rząd federalny jest nielegalne. Jeśli mamy ukończony 65 rok życia i wypracowaliśmy oraz rozliczyliśmy się z co najmniej z 40 kwartałów powinniśmy przejść na świadczenia Medicare.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.Depositphotos.com