Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 11 sierpnia 2019

Rubryka „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi. Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Krystyna:

Mam 70 lat i chciałabym odejść z pracy na emeryturę. Medicare part A mam od 5 lat, a teraz chciałabym wystartować part B, jak to zrobić?

Robert Sobczak:

Należy wypełnić dwa podania z biura Social Security. Jedno z nich musi być również wypełnione i podpisane przez pracodawcę, o ile oferował on plan grupowy z pracy. Jeśli nie posiadała Pani planu z pracy to podanie o część B można składać tylko w pierwszym kwartale z datą startową 1 lipca roku, w którym złożyliśmy podanie. Jeżeli ma Pani jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, to zapraszamy do naszego biura, gdzie znajdzie Pani odpowiednie formularze, pomożemy je również (bezpłatnie) wypełnić.

Pan Jan:

Czy to prawda, że mogę co roku wybierać nowy plan uzupełniający do Medicare?

Robert Sobczak:

Tak, każdy posiadacz Medicare ma do tego prawo, jak również powinien weryfikować swój plan uzupełniający do Medicare w corocznym okresie zapisowym – AEP, pomiędzy 15 października, a 7 grudnia.

Pani Lucyna:

Czy każdy plan Medicare Advantage jest taki sam?

Robert Sobczak:

Określenie Medicare Advantage jest bardzo szerokim pojęciem określającym plany zdrowotne, oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe w systemie Medicare, nazywane inaczej częścią C (Part C). Każdy z nich ma inną strukturę i świadczenia przysługujące beneficjentom. Na dodatek, w każdym powiecie może istnieć inna oferta planów Medicare Advantage i mimo, że ich nazwy mogą wyglądać podobnie to świadczenia pokrywane w planie mogą być inne.

Pan Kazimierz:

Czy część A lub B pokrywa koszty związane z lekarstwami na receptę?

Robert Sobczak:

Niestety ani część A, ani cześć B nie pokrywają kosztów leków na receptę. Zniżki na leki na receptę oferowane są przez część D Medicare lub plany typu MAPD, czyli plany Medicare Advantage z wbudowaną częścią D w ich świadczenia.

Pani Jadwiga:

Czy moja córka może załatwić za mnie sprawy związane z uzupełnieniami do Medicare?

Robert Sobczak:

Oprócz beneficjenta jedyną osobą mogącą legalnie załatwić sprawy związane z Medicare jest osoba posiadająca specjalne, notaryzowane pełnomocnictwo do spraw zdrowotnych.

Pan Janusz:

Lekarz zdiagnozował u mnie cukrzycę. Czy to prawda, że mogę kwalifikować się na specjalny okres zapisowy, by zapisać się na plan uzupełniający do Medicare?

Robert Sobczak:

Będąc zdiagnozowanym na cukrzycę może Pan skorzystać ze specjalnego okresu zapisowego SEP by zapisać się na plan Medicare Advantage typu C-SNAP, przeznaczonego dla osób z określonymi chorobami chronicznymi, o ile taki oferowany jest w Pańskim powiecie.

Pani Ania:

Czy mogę mieć jednocześnie Medicare i Medicaid?

Robert Sobczak:

Tak oczywiście, o ile jest Pani się w stanie zakwalifikować na Medicaid pod względem dochodów i zasobów.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

