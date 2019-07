Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 14 lipca 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z Wami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl ten pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pan Zenon:

Czy Medicare załatwia się w tym samym czasie co emeryturę?

Robert Sobczak:

Sprawy związane z Medicare należy załatwiać na parę miesięcy przed wejściem w 65 rok życia. Część A i część B Medicare zazwyczaj startuje pierwszego dnia miesiąca, w którym obchodzimy dzień 65. urodzin. Sprawy związane z emeryturą załatwiamy w tym samym biurze co Medicare – w Social Security Administration – ale możemy je już załatwiać od 62. roku życia.

Pani Iwona:

Co to jest AHIP i czy dostaje się go na całe życie?

Robert Sobczak:

AHIP jest specjalistyczną licencją federalną wydawaną przez CMS (Center od Medicare and Medicaid Services) poświadczającą znajomość agenta posiadającego licencję na sprzedaż ubezpieczeń na zdrowie w danym stanie z tematyką ubezpieczeń związanych z systemem Medicare. Należy ją odnawiać co roku.

Pani Justyna:

Mam 70 lat i ubezpieczenie z pracy. W tym roku chcę odejść na zasłużoną emeryturę. W jaki sposób mam wystartować part B Medicare?

Robert Sobczak:

Aby wystartować part B Medicare trzeba wypełnić odpowiednie aplikacje, z którymi należy zgłosić się do biura Social Security Administration. Aby ułatwić Państwu ten proces i skrócić czas w kolejkach w biurze Social Security powyższe formy są również dostępne w naszym biurze. Pomagamy również bezpłatnie w ich wypełnieniu.

Pani Halina:

Czy każdy plan typu Medicare Advantage ma pokrycie na lekarstwa?

Robert Sobczak:

Niestety nie każdy plan typu Medicare Advantage posiada plan zniżkowy na leki na receptę w swoich świadczeniach. Plany posiadające ten benefit oznaczane są symbolem MAPD, a plany nie posiadające tego benefitu oznaczane są symbolem MA. Proszę upewnić się sprawdzając dokument Summary of Benefits. Tam będą wyszczególnione wszystkie świadczenia pokrywane przez dany plan.

Pan Lucjan:

Mam Medicare Advantage. Przeprowadzam się do innego stanu. Co powinienem zrobić?

Robert Sobczak:

Zmiana stanu, w którym Pan zamieszkuje zmusza Pana do zmiany planu. Powinien Pan powiadomić Medicare o tej zmianie i skontaktować się jak najszybciej z agentem ubezpieczeniowym specjalizującym się w Medicare najlepiej w obu stanach. Należy ustalić jakie plany typu Medicare Advantage działają na terenie powiatu w nowym stanie i upewnić się, jakie opcje przysługują Panu w nowym miejscu, w Pana sytuacji.

Pani Grażyna:

Posiadam Suplement F. Dostałam niedawno list z mojej firmy ubezpieczeniowej z informacja, że Suplementy F nie będą oferowane od 2020 roku. Czy muszę coś zmienić? Co mam zrobić?

Robert Sobczak:

Pani Grażyno ze względu na zmiany w ustawodawstwie dotyczącym świadczeń uzupełniających do Medicare od 2020 Suplementy typu F nie będą już oferowane w sprzedaży przez żadna firmę ubezpieczeniową. W skrócie oznacza to, że od tego momentu nie będziemy mogli nabyć tego rodzaju uzupełnienia. Osoby posiadające obecnie Suplement F będą mogły dalej go posiadać i z niego korzystać.

Pani Zofia:

Kiedy jest okres zapisowy na Low Income Subsidy?

Robert Sobczak:

Na Low Income Subsidy możemy zapisać się w każdej chwili od czasu wejścia w Medicare. Nie ma specjalnego okresu zapisowego na ten benefis federalny i możemy to zrobić w dowolnym momencie. Należy tylko sprawdzić, czy będziemy się na niego kwalifikować. Zapraszam do naszego biura po darmowe konsultacje i bezpłatne wypełnienie aplikacji.

Pani Kasia:

Do kiedy najpóźniej mogę wykupić ubezpieczenie na zdrowie w trakcie wyjazdu zagranicę?

Robert Sobczak:

Teoretycznie możemy to zrobić do godziny 23:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Można to zrobić również telefonicznie lub samodzielnie na stronie http://obamacarehotline.com/plany-wyjazdowe/

Wszystkie dokumenty dotyczące polisy wysyłane będą elektronicznie na email.

