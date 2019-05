Kto pyta, nie błądzi. Wszystko o Medicare 0 19 maja 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pan Jakub:

Jak szybko zacznie działać suplement do oryginalnego Medicare od momentu jego wykupienia?

Robert Sobczak:

Najczęściej wykupując suplement do oryginalnego Medicare mamy możliwość wybrania daty jego startu. Jeśli tylko pozwala na to status Medicare (aktywne obie części Medicare – A i B) to suplement do Medicare możemy wystartować najszybciej od pierwszego dnia następnego miesiąca. Pamiętajmy, że większość firm oferujących suplementy do Medicare będzie weryfikować nas pod względem stanu zdrowia, by móc zaoferować nam swój produkt. Wyjątkiem jest tu, tak zwany okres gwarantowanego przyjęcia (guaranteed issue period), kiedy to klienci zostają przyjęci bez względu na ich stan zdrowia.

Pani Adela:

Czy to prawda, że mogę zawiesić i odwiesić part B Medicare kiedykolwiek chcę?

Robert Sobczak:

Teoretycznie zawieszenie części B Medicare jest możliwe w dowolnym momencie, ale podanie o jej odwieszenie może zostać złożone tylko w pierwszym kwartale roku i zostanie ona wystartowana od pierwszego lipca roku, w którym podanie zostało złożone na czas.

Pan Krystian:

Czy plan typu Obamacare wygasa automatycznie po wejściu w Medicare?

Robert Sobczak:

Niestety nie odbywa się to automatycznie. Plan typu Obamacare musi zostać zamknięty manualnie poprzez zamknięcie polisy lub usunięcie z niej osoby wchodzącej w Medicare.

Pani Kazimiera:

Czy ceny tych samych leków są takie same w każdym z planów zniżkowych na leki na receptę?

Robert Sobczak:

Nie tylko ceny tych samych leków nie są identyczne w wszystkich planach zniżkowych na receptę – PDP, to na dodatek listy leków pokrywane przez te plany mogą różnić się od siebie i to znacznie. Dlatego tak ważną jest coroczna weryfikacja planu zniżkowego na leki na receptę w trakcie corocznego okresu zapisowego, tak aby dostosować plan zniżkowy na leki na receptę, by pasował on jak najlepiej na przyszły rok kalendarzowy.

Pan Zdzisław:

Czy plany uzupełniające do Medicare są przyznawane raz na całe życie?

Robert Sobczak:

Podkreślam, że NIE ! Plany uzupełniające do Medicare, jak i zarówno plany zniżkowe na leki na receptę mogą być zmieniane co najmniej raz do roku w trakcie corocznego okresu zapisowego pomiędzy 15 października, a 7 grudnia.

Pani Zofia:

Jak często może zmienić suplement do Medicare?

Robert Sobczak:

Suplement do oryginalnego Medicare możemy zmieniać co najmniej raz na miesiąc. Pamiętajmy tylko, że z wyjątkiem gwarantowanego okresu zapisu może to wiązać się z weryfikacją stanu zdrowia aplikanta.

Pani Barbara:

Mój mąż w przyszłym roku przechodzi na wcześniejsza emeryturę, czy będzie mu przysługiwać Medicare?

Robert Sobczak:

Mimo, że formalności związane z Medicare załatwiamy w tym samym biurze co formalności związane z emeryturą – Social Security Administration to niestety wystartowanie wcześniejszej emerytury w sześćdziesiątym drugim roku życia nie upoważnia nas do wcześniejszych świadczeń w systemie Medicare.

Pan Jarosław

Wyjeżdżam za granice na parę dni. Czy mogę wykupić ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia i wypadku zagranicą. I do kiedy?

Robert Sobczak:

Ubezpieczenia wyjazdowe na pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku powinniśmy i możemy wykupić. Niestety oferowane są one zazwyczaj tylko dla osób do osiemdziesiątego roku życia. Ubezpieczenie takie możemy nabyć najpóźniej do dnia poprzedzającego nasz wyjazd z USA.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

