Kto pyta, nie błądzi. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Medicare 0 7 kwietnia 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Jadwiga:

Mam Medicare Advantage i chciałabym się dowiedzieć, co oznacza skrót OTC?

Robert Sobczak:

OTC – to „Over the Counter” benefits. Dodatkowe świadczenie zawarte w niektórych planach typu Medicare Advantage oferujący pule środków pieniężnych, oferowanych dla posiadaczy tych planów, do wykorzystania na artykuły i środki medyczne.

Pan Jan:

Za kilka miesięcy wchodzę w Medicare, a w tej chwili posiadam plan z Obamacare. Jak mogę zamienić jedno na drugie?

Robert Sobczak:

Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z wystartowaniem świadczeń Medicare i jego uzupełnień należy zamknąć pokrycie z Obamacare z dniem wejścia w Medicare umieszczonym na karcie. Możemy dokonać tego dzwoniąc do Marketplace lub u agenta, u którego zapisaliśmy się na Obamacare.

Pan Kazimierz:

Za parę dni wchodzę w Medicare i mam ubezpieczenie z pracy, które podobno nie jest zgodne z zasadami Medicare, czy to możliwe i jakie mogą być konsekwencje utrzymania przeze mnie ubezpieczenia z pracy?

Robert Sobczak:

Chodzi Panu prawdopodobnie o to, że pokrycie na leki z planu z pracy nie pokrywa leków w takim stopniu jak Part D Medicare. Oznacza to, że może być Pan odpowiedzialny za karę w wysokości 1 proc. za każdy miesiąc nie posiadania odpowiedniego planu na leki. Ta kara będzie naliczana dożywotnio.

Pani Halina:

Czy każdy plan typu Medicare Advantage ma pokrycie na lekarstwa?

Robert Sobczak:

Niestety nie każdy plan typu Medicare Advantage posiada plan zniżkowy na leki na receptę w swoich świadczeniach. Plany posiadające ten benefit oznaczane są symbolem MAPD, a plany nie posiadające tego benefitu oznaczane są symbolem MA. Proszę upewnić się sprawdzając dokument Summary of Benefits. Tam będą wyszczególnione wszystkie świadczenia pokrywane przez dany plan.

Pani Janina:

Ile mam czasu na wykupienie suplementów po wejściu w Medicare?

Robert Sobczak:

Jeśli chodzi o suplementy do Medicare, to w stanie Illinois możemy wykupić je w dowolnym momencie. Jest tylko kwestia, czy będziemy się w stanie na nie zakwalifikować pod względem zdrowotnym. Tylko w okresie pierwszych 6 miesięcy od wejścia w Medicare części A i B obowiązuje tak zwany gwarantowany okres zapisowy, w którym to nie podlegamy weryfikacji zdrowotnej przy wykupieniu suplementu.

Pan Lucjan:

Mam Medicare Advantage. Przeprowadzam się do innego powiatu. Co powinienem zrobić?

Robert Sobczak:

Taka zmiana zamieszkania upoważnia Pana do zmiany planu. Powinien Pan skontaktować się jak najszybciej z agentem ubezpieczeniowym specjalizującym się w Medicare, by ustalić, czy Pana plan działa na terenie nowego powiatu i upewnić się, czy w nowym miejscu zamieszkania nie będzie lepszych opcji w Pana sytuacji.

Pani Grażyna:

Posiadam Suplement F. Dostałam niedawno list z mojej firmy ubezpieczeniowej z informacja, że Suplementy F nie będą oferowane od 2020 roku. Czy muszę coś zmienić? Czy muszę coś zrobić?

Robert Sobczak:

Pani Grażyno ze względu na zmiany w ustawodawstwie dotyczących świadczeń uzupełniających do Medicare od 2020 Suplementy typu F nie będą już oferowane w sprzedaży przez żadna firmę ubezpieczeniowa. W skrócie oznacza to, że od tego momentu nie będziemy mogli nabyć tego rodzaju uzupełnienia. Osoby posiadające obecnie Suplement F będą mogły dalej go posiadać i z niego korzystać.

Pan Jan:

Słyszałem w radio, że do kwietnia 2019 roku powinienem dostać nowa kartę Medicare. Na dzień dzisiejszy jeszcze jej nie otrzymałem. Co mam zrobić?

Robert Sobczak:

Panie Janie powinien Pan jak najszybciej skontaktować się z biurem Social Security i zgłosić ten fakt. Proponuję również weryfikację Pana adresu w ich systemie. Może to pan również tego dokonać dzwoniąc na 1-800-MEDICARE.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.123RF