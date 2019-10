Kto pyta, nie błądzi czyli wszystko o Medicare 0 5 października 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na te pytania odpowiedzi.

Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego” co drugi tydzień.

Pani Janina:

Czy jeśli pracuję po 65 roku życia to muszę wziąć Medicare A i B?

Robert Sobczak:

Pani Janino jeśli pracodawca oferuje ubezpieczenie w pracy to może Pani opóźnić wejście w życie części B Medicare, jeśli woli Pani pokrycie z pracy. Część A jest zazwyczaj bezpłatna dla osób z wypracowanymi 40 kwartałami, więc ją należy wystartować od 65 urodzin.

Pan Zenon:

Czy mogę mieć jednocześnie Medicare Supplement i Medicare Advantage, żeby pokrycie było pełniejsze?

Robert Sobczak:

Panie Zenonie, posiadanie jednocześnie obu planów uzupełniających do Medicare jest nie tylko nieefektywne, ale i nielegalne. Należy zdecydować się na jedno rozwiązanie i dostosować je do własnych potrzeb.

Pani Magda:

Dostaję mnóstwo reklamówek pocztą odnośnie planów do Medicare. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla mnie?

Robert Sobczak:

Pani Magdo, sugeruję kontakt z naszym biurem Medicare po polsku (844-654-5185), by umówić się na spotkanie. Tam przedyskutujemy Pani potrzeby i dobierzemy odpowiedni plan uzupełniający do Medicare. Niestety, w okresie między wrześniem, a listopadem każdego roku będzie Pani otrzymywać oferty wielu firm ubezpieczeniowych, ale przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, zawsze sugeruje umówienie się na spotkanie z licencjonowanym agentem, który reprezentuje więcej niż jedna firmę, by zachować obiektywność.

Pan Krzysztof:

Czy każdy lekarz akceptuje Medicare?

Robert Sobczak:

Panie Krzysztofie, niestety nie. Prawdą jest, że Medicare współpracuje z największą grupą lekarzy. Niestety nie wszyscy lekarze akceptują jego zasady ze względu na kwoty wypłacane za usługi. Są one ustalane są przez CMS (Center for Medicare and Medicaid Services), a nie przez lekarza.

Pan Jerzy:

Przed 65 rokiem życia posiadałem Medicaid. Teraz po wejściu w Medicare straciłem program miastowy. Dlaczego?

Robert Sobczak:

Panie Jurku, przed 65 urodzinami Medicaid weryfikuje przede wszystkim dochody swoich beneficjentów. Niestety po wejściu w Medicare sprawdzane są nie tylko dochody, ale i również zasoby potencjalnych posiadaczy Medicaid. Najprawdopodobniej z tego właśnie powodu stracił Pan Medicaid. Aby ustalić poziom zasobów musimy podać na przykład stany kont (czekowych, oszczędnościowych, IRA, 401K, money market itd.), wartość posiadłości nie będących główną rezydencją, wartość posiadanych akcji i obligacji itp. Na szczęście istnieją inne opcje zminimalizowania kosztów leczenia dla posiadaczy Medicare niż Medicaid.

Pani Joanna:

Czy jak posiadam Medicare to nie muszę już za nic więcej płacić?

Robert Sobczak:

Pani Joanno, niestety nie jest to takie pięknie. Po pierwsze posiadanie tylko Medicare Part A jest dla większości osób bezpłatne jeśli spełniają określone warunki. Po drugie posiadanie tylko części A i B pokrywa tylko częściowo koszty leczenia szpitalnego i medycznego. W pokryciu szpitalnym odpowiedzialni jesteśmy za deductible i coinsurance przy każdym pobycie w szpitalu. Część B Medicare natomiast posiada roczne deductible (odpowiedzialności własnej) i 20% nieograniczonego coinsurance (odpowiedzialności wspólnej). Oryginalne Medicare nie pokrywa również kosztów leków na receptę. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich dodatków do Medicare. Czy to Medicare Supplement, czy Medicare Advantage musimy pamiętać o tym jak z niego zamierzamy korzystać.

Pan Paweł:

Czy w trakcie corocznego okresu zapisowego mogę zapisać się na Suplementy do Medicare bez weryfikacji zdrowotnej?

Robert Sobczak:

Panie Pawle, jedynym okresem bez weryfikacji zdrowotnej przy zapisywaniu się na dowolny Medicare Supplement będzie okresy 6 miesięcy od uruchomienia obu planów oryginalnego Medicare. W niektórych stanach takich, jak na przykład Illinois, istnieją firmy oferujące plany gwarantowane typu Medicare Supplement niezależnie od momentu zapisywania się na niego. Jest to raczej wyjątek, a nie reguła.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

