Kto pyta nie błądzi, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Medicare 0 24 marca 2019

Seria „kto pyta nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z Wami. Przedstawiamy pytania które do nas wpływają i udzielamy na te pytania odpowiedzi. Cykl ten będzie się pojawiał co dwa tygodnie na łamach „Dziennika Związkowego”.

Pani Barbara:

Czy przechodząc na wcześniejszą emeryturę należy mi się również Medicare?

Robert Sobczak:

Pani Barbaro, pomimo że formalności związane z wcześniejszą emerytura i Medicare załatwia się w tym samym biurze Social Security Administration, to niestety okresy, w którym przysługują oba świadczenia są inne w obydwu przypadkach. Mimo, że wcześniejszą emeryturę możemy uzyskać już w wieku lat 62, to niestety świadczenia dotyczące Medicare w większości sytuacji otrzymamy wchodząc w 65 rok życia i wypełniając wszystkie pozostałe wymagania dotyczące otrzymania Medicare.

Pan Ryszard:

Wykupiłem plan Medicare Advantage, ale nie jestem z niego zadowolony. Czy jest jeszcze szansa by go zmienić?

Robert Sobczak:

W obecnym 2019 roku, CMS (Center for Medicare and Medicaid Services) reaktywowało tzw. Open Enrollment Period (OEP) trwający pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2019. W okresie tym osoby zapisane na plan typu Medicare Advantage mogą dokonać jednorazowej zmiany tego planu na inny plan typu Medicare Advantage lub wrócić do oryginalnego Medicare.

Pani Krystyna:

Mam jedną polisę na życie, czy mogę dokupić kolejną?

Robert Sobczak:

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by posiadać dwie lub więcej polis na życie. Obie polisy wypłacą kwotę, na jaka będzie Pani ubezpieczona w momencie śmierci lub innych sytuacji uwzględnionych w polisie.

Pan Jakub:

Czy w oryginalnym Medicare są pokryte usługi dentystyczne?

Robert Sobczak:

Niestety, oryginalne Medicare czyli Part A i Part B samo w sobie nie pokrywa świadczeń dentystycznych.

Pani Ania:

W jaki sposób mogę uiścić opłatę za Part B Medicare jeśli nie pobieramy jeszcze emerytury?

Robert Sobczak:

Od momentu uaktywnienia części B do momentu otrzymania emerytury biuro Social Security będzie wysyłało rachunek na okres co najmniej 3 miesięcy z góry na adres posiadany przez nich w systemie. Po otrzymaniu rachunku opłaty możemy dokonać wystawiając czek lub wpisując numer karty kredytowej lub debetowej na odcinku zwrotnym i wysyłając go do Social Security.

Pani Grażyna:

Posiadam suplement F do oryginalnego Medicare i zastanawiam się, czy pokryje on również zabiegi akupunktury.

Robert Sobczak:

Niestety, akupunktura jest jednym z serwisów nie pokrywanych przez oryginalne Medicare. W związku z tym nie pokryje jej również suplement F ani żaden inny z suplementów do oryginalnego Medicare.

Pan Stanisław:

Zasłabłem w trakcie pobytu w u znajomych i musiałem skorzystać z wizyty w Emergency Room. Nie jestem pewien, czy ten szpital był w networku mojego planu Medicare Adventage. Zastanawiam się czy moja wizyta ER zostanie pokryta.

Robert Sobczak:

W planach typu Medicare Adventage wizyty w ER zazwyczaj pokrywane są bez względu na przynależność do networku. Proszę sprawdzić szczegóły dotyczące pana planu w dokumencie Summary of Benefits.

Pan Olgierd:

Czy zapisując się na plan typu Medicare Adventage tracę pokrycia jakiś świadczeń zdrowotnych w porównaniu do oryginalnego Medicare?

Robert Sobczak:

Plany typu Medicare Adventage z definicji muszą pokrywać co najmniej te same świadczenia zdrowotne co oryginalne Medicare, ale z uwagi na swą strukturę są czasami w stanie zaoferować dodatkowe świadczenia nie pokrywane przez oryginalne Medicare.



Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.123RF