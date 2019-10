Kto pyta, nie błądzi 0 20 października 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z Klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na te pytania odpowiedzi. Cykl pojawia się na łamach ,,Dziennika Związkowego” co drugi tydzień.

Pani Grażyna:

Chciałbym pojechać do Polski na parę miesięcy, czy koniecznie muszę zamykać swój plan uzupełniający do Medicare?

Robert Sobczak:

Pani Grażyno, wszystko zależy od czasu, jaki zamierza Pani spędzić w Polsce. Mimo wszystko sugerowałbym pozostawienie Medicare i planów uzupełniających, aby po Pani powrocie działaly od pierwszego dnia.

Pan Zenek:

Czy Medicare Suplement F pokrywa wszystko czego nie pokrywa Medicare?

Robert Sobczak:

Panie Zenonie, Suplement F do oryginalnego Medicare nie pokrywa wszystkiego czego nie pokrywa Medicare. Pokrywa wszystkie świadczenia zatwierdzone przez Medicare, przez niego nie zapłacone. Nadal nie będzie pokrywał on usług dentystycznych, okulistycznych, kosmetycznych itd.

Pani Monika:

Czy istnieje jakiś najlepszy plan typu Medicare Advantage?

Robert Sobczak:

Pani Moniko, nie ma takiego jednego planu. Plany typu Medicare Advantage należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb klienta. Dla utrudnienia każdy powiat ma inną ofertę.

Pan Krzysztof:

Czy każdy lekarz akceptuje Medicare?

Robert Sobczak:

Panie Krzysztofie, niestety nie. Prawdą jest, że Medicare współpracuje z największą grupą lekarzy. Niestety nie wszyscy lekarze akceptują jego zasady ze względu na kwoty wypłacane za usługi. Są one ustalane przez CMS (Center for Medicare and Medicaid Services), a nie przez lekarza.

Pan Jurek:

Czy każdy Plan Medicare Advantage posiada plan na leki w swoich świadczeniach?

Robert Sobczak:

Panie Jurku, niestety nie. Należy zwracać uwagę przy wyborze planu i upewnić się czy plan zniżkowy na leki na receptę jest wliczony w zakres świadczeń wybranego planu Medicare Advantage. Sugeruję sprawdzenie dokumentu pod nazwą Summary of Benefits, załączonego do każdego pakietu. To jest najbardziej wiarygodne źródło informacji o planie.

Pani Franciszka:

Mam plan Medicare Advantage i miałam nic nie płacić miesięcznie, a przysyłają mi rachunki miesięczne na stałą kwotę, dlaczego?

Robert Sobczak:

Pani Franciszko, plan sam w sobie może mieć stawkę zerową i być udostępniany bez żadnych dodatkowych kosztów dla klienta. W związku z tym, że każda zmiana planu zatwierdzana jest przez Medicare i to oni kontrolują ciągłość posiadania części D. Prawdopodobnie miała Pani lukę w posiadaniu zniżkowego planu na leki na receptę i w związku z tym naliczana będzie dożywotnia kara za tę lukę.

Pan Paweł:

Czy w trakcie corocznego okresu zapisowego mogę zapisać się na Suplementy do Medicare bez weryfikacji zdrowotnej?

Robert Sobczak:

Panie Pawle, jedynym okresem bez weryfikacji zdrowotnej przy zapisywaniu się na dowolny Medicare Supplement będzie okres 6 miesięcy od uruchomienia obu planów oryginalnego Medicare. Jest też możliwość zapisania się na Suplement do Medicare bez weryfikacji zdrowotnej w sytuacji utraty ubezpieczenia z pracy z powodów niezależnych od pracownika. W niektórych stanach, takich jak na przykład Illinois, istnieją firmy oferujące plany gwarantowane typu Medicare Supplement niezależnie od momentu zapisywania się na niego. Jest to raczej wyjątek, a nie reguła.

Pan Czesław:

Jak długo muszę mieć Medicare Advantage, by móc pójść do dentysty?

Robert Sobczak:

Panie Czesławie, jeśli Pana plan zawiera świadczenia dentystyczne w swoim pakiecie, to należy upewnić się, które z nich będą pokrywane. Czasem są to tylko świadczenia prewencyjne, a czasem jest to cała gama usług. Wszystkie informacje na temat zakresu i pakietu świadczeń zawarte są w dokumencie Summary of Benefits dołączonym do każdego pakietu zapisowego.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

