Kto pyta, nie błądzi 0 21 września 2019

Seria „kto pyta nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na te pytania odpowiedzi.

Pan Staszek: – Jakie informacje będą potrzebne do wypełnienia aplikacji na Extra Help?

Robert Sobczak: – Panie Staszku, do aplikacji na Low Income Subsidy zwanej inaczej Extra Help potrzebna będzie Pana karta Medicare, ID lub prawo jazdy, numer Social Security, wiedza o stanie Pana kont bankowych (czekowych, oszczędnościowych, CD itd.), emerytalnych (IRS, 401K, 403B itd.), wartość nieruchomości nierezydencyjnych posiadanych przez Pana oraz dane dotyczące dochodów. To tak w skrócie.

Pani Barbara: – Idę na wcześniejszą emeryturę, czy Medicare można załatwić wcześniej niż od 65. urodzin?

Robert Sobczak: – Pani Barbaro, mimo że formalności związane z wcześniejszą emerytura i Medicare załatwia się w tym samym biurze Social Security Administration to niestety okresy, w którym przysługują oba świadczenia są inne w obydwu przypadkach. Mimo że wcześniejszą emeryturę możemy uzyskać już w wieku lat 62, to niestety świadczenia dotyczące Medicare w większości sytuacji otrzymamy wchodząc w 65. rok życia i wypełniając wszystkie pozostałe wymagania dotyczące otrzymania Medicare. Formalności związane z uzyskaniem Medicare można rozpocząć dopiero około 3-6 miesięcy przed Pani 65. urodzinami. Jeśli spełniamy wszystkie warunki, to Medicare rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca naszych 65. urodzin. Wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie renty inwalidzkiej (disability) przez 24 miesiące.

Pani Mariola: – Mam 71 lat i dopiero weszłam w Medicare. Moja koleżanka powiedziała mi, że nie mam szans na wykupienie suplementów do Medicare, bo przekroczyłam 70. rok życia.

Robert Sobczak: – Na szczęście Pani koleżanka jest w błędzie. Podejrzewam, że weszła Pani w Medicare tak późno ze względu na status emigracyjny lub ilość wypracowanych kwartałów. Każda osoba wchodząca w Medicare część A i B ma nie tylko możliwość zapisania się na suplementy do Medicare, ale również posiada gwarantowany półroczny okres, w którym to możemy wybrać dowolny suplement do oryginalnego Medicare bez weryfikacji zdrowotnej. Ponadto może Pani wziąć pod uwagę plany typu Medicare Advantage jako jedną z opcji.

Pani Jadwiga: – Mam Medicare Advantage i chciałabym się dowiedzieć, co oznacza skrót OTC?

Robert Sobczak: – OTC to „Over the Counter benefits”. Dodatkowe świadczenie zawarte w niektórych planach typu Medicare Advantage oferujący pule środków pieniężnych, oferowanych dla posiadaczy tych planów, do wykorzystania na artykuły i środki medyczne.

Pani Krystyna: – Mam jedną polisę na życie, czy mogę dokupić jeszcze jedną?

Robert Sobczak: – Nie ma żadnych przeciwwskazań, by posiadać dwie lub więcej polisy na życie. Obie polisy wypłacą kwotę na jaką będzie Pani ubezpieczona w momencie śmierci lub innych sytuacji uwzględnionych w polisie.

Pan Jakub: – Czy w oryginalnym Medicare są pokryte usługi dentystyczne?

Robert Sobczak: – Niestety, oryginalne Medicare czyli Part A i Part B samo w sobie nie pokrywa świadczeń dentystycznych. Należy rozejrzeć się za oddzielną polisą dentystyczną lub planem Medicare Adventage, które zawiera tego typu świadczenia.

Pan Antoni: – Mam Obamacare i przechodzę na Medicare od marca następnego roku, czy warto jest wykupić Obamacare na dwa miesiące i możecie pomoc mi w zamianie jednego programu na drugi?

Robert Sobczak: – Panie Antoni, po pierwsze w Stanach Zjednoczonych posiadanie polisy ubezpieczeniowej na zdrowie uważam za niezbędne. W związku z tym wykupienie polisy typu Obamacare choćby na dwa miesiące ma jak największy sens. Ze względu na to, że nasza agencja specjalizuje się polisach zabezpieczających zdrowie, życie i przyszłość bez względu na wiek osoby zainteresowanej, to bardzo chętnie pomagamy w całościowym procesie zmiany świadczeń federalnych pomiędzy programami Obamacare i Medicare.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.Depositphotos.com