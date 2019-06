Kto pyta, nie błądzi 0 30 czerwca 2019



Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pani Genowefa:

Do jakiego wieku można starać się o ubezpieczenie na życie?

Robert Sobczak:

Teoretycznie zależy to od firmy ubezpieczeniowej i od zdrowia klienta. Większość firm oferuje pokrycie do 80 roku życia. Są jednak możliwości załatwienia ubezpieczenia na życie nawet do 85 roku życia. Wszystko będzie jednak zależało od stanu zdrowia.

Pan Roman:

Czy podróżując po kilku krajach, na każdy kraj wykupujemy osobne ubezpieczenie na pokrycie kosztów leczenia zagranicą? Czy są jakieś inne opcje?

Robert Sobczak:

Podróżując po kilku krajach istnieje opcja wykupienia polisy na cały pobyt za granicą, bez względu na ilość krajów odwiedzanych w trakcie podróży.

Pani Kasia:

Czy ubezpieczenia kosztów podróży zagranicą mogę wykupić online, przez telefon czy tylko osobiście?

Robert Sobczak:

Ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia zagranicą można wykupić osobiście oraz przez telefon. Można też zrobić to samodzielnie na stronie

http://obamacarehotline.com/plany-wyjazdowe/

Wszystkie dokumenty dotyczące polisy wysyłane będą elektronicznie na email. Możemy tego dokonać do godziny 23.00 dnia poprzedzającego wyjazd.

Pan Gieniu:

Spodziewam się wizyty wnuczki z Polski. Ma przylecieć do mnie na parę tygodni. Jakie informacje potrzebuje, by wykupić jej ubezpieczenie w USA?

Robert Sobczak:

Aby ubezpieczyć osobę przyjeżdzającą do USA potrzebujemy jej następujące informacje:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres w kraju pochodzenia

Numer paszportu

Daty pobytu w USA

Forma płatności (Visa, Mastercard, Discover, AMEX)

Pani Janina:

Kończę pracę i wkrótce przechodzę na emeryturę. W pracy mam 401K. Czy muszę coś z tym robić?

Robert Sobczak:

Do 30 dni od zakończenia umowy o pracę, pracodawca powinien zgłosić Pani nowy status zatrudnienia do firmy zarządzającej planem 401K. Od momentu kiedy Pani status w planie zmieni się na „niezatrudniona” sugerujemy zrobić tzw. Rollover planu 401K na indywidualne IRA (Individual Retirement Account – indywidualne konto emerytalne).

Osobiście uważam, że dużo bezpieczniej jest posiadać fundusze na emeryturę pod osobistą kontrolą niż dzielić tą odpowiedzialność z byłym pracodawcą. Poza tym posiadanie funduszy w planie 401K wiąże się zazwyczaj z kosztami stałymi prowadzenia planu, które będą pobierane bez względu na wyniki finansowe Pani inwestycji. Istnieje na rynku wiele bardzo bezpiecznych opcji przerzucenia Pani funduszy tak, by nie podlegały one stałym kosztom, ryzyku i gwarantowały bezpieczny wzrost środków na Pani koncie.

Pani Zosia:

Kiedy jest okres zapisowy na Low Income Subsidy?

Robert Sobczak:

Pani Zosiu na federalny program pomocy w kosztach leków Low Income Subsidy (pomoc dla osób o niskich dochodach) zwany również Extra Help możemy złożyć podanie w dowolnym momencie od chwili wejścia w Medicare. Będziemy musieli podać dane nie tylko dotyczące Pani dochodów, ale również informacje odnośnie Pani zasobów takich jak stan kont, planów emerytalnych, wartość nieruchomości nierezydencyjnych itp.

Pan Wojciech:

Jak często można zmieniać suplementy i uzupełnienia do Medicare?

Robert Sobczak:

Suplementy do Medicare można zmieniać w dowolnym momencie tak długo, jak będziemy w stanie zakwalifikować się na nowy suplement pod względem zdrowotnym.

Jeśli chodzi o uzupełnienia typu Part C i Part D to przynajmniej raz w roku mamy tak zwany coroczny okres zapisowy (AEP –każdego roku od 15-go października, do 7-go grudnia), w którym to czasie możemy dostosować tego rodzaju uzupełnienia do naszych nowych potrzeb na następny rok kalendarzowy.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

