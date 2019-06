Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pan Janusz:

Jak wykupić ubezpieczenie na zdrowie na wyjazd za granicę w sytuacji, gdy podróżujemy po kilku krajach? Czy na każdy kraj wykupujemy osobne ubezpieczenie, czy są jakieś inne opcje?

Robert Sobczak:

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że jest opcja wykupienia polisy na pobyt zagranicą bez względu na liczbę krajów odwiedzanych w trakcie podróży.

Pani Kasia:

Do kiedy najpóźniej mogę wykupić ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?

Robert Sobczak:

Teoretycznie możemy to zrobić do godziny 23:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Można to zrobić również telefonicznie lub samodzielnie na stronie

http://obamacarehotline.com/plany-wyjazdowe/

Wszystkie dokumenty dotyczące polisy wysyłane będą elektronicznie na email.

Pan Zenon:

Mam 75 lat. Czy nadal jestem w stanie wykupić polisę na życie?

Robert Sobczak:

Jak najbardziej jesteśmy w stanie Panu pomóc. Dużo będzie zależało jednak od Pana sytuacji zdrowotnej. Możemy pomóc w wykupieniu polisy na życie nawet osobom w wieku do 85 lat.

Pani Jaga:

Kończę pracę i przechodzę na emeryturę. W pracy mam 401K. Czy muszę coś z tym robić?

Robert Sobczak:

Do 30 dni od zakończenia umowy o pracę, pracodawca powinien zgłosić Pani nowy status do firmy zarządzającej planem 401K w pracy. Po tej zmianie może Pani zrobić tzw. Rollover planu 401K na indywidualne IRA (Individual Retirement Account – indywidualne konto emerytalne).

Osobiście uważam, że dużo bezpieczniej jest posiadać fundusze na emeryturę pod osobistą kontrolą niż dzielić tę odpowiedzialność z byłym pracodawcą. Istnieje na rynku wiele bardzo bezpiecznych opcji przerzucenia państwa funduszy tak, aby nie podlegały one ryzyku i gwarantowały bezpieczny wzrost.

Pani Antonia:

Mam 65 lat, ale nie wypracowałam jeszcze 40 kwartałów. Czy mogę już przejść na Medicare?

Robert Sobczak:

Może Pani przejść na Medicare mimo że nie rozliczyła się Pani z 40 kwartałów. Niestety związane będzie to z dodatkową opłata za część A Medicare, dopóki nie wypracuje i rozliczy się Pani z 40 kwartałów. Trzeba dobrze przekalkulować, czy pozostanie np. na planie ACA (zgodnym z Ustawą Obamacare) nie będzie tańsza opcją.

Pan Radosław:

Mam Medicare Advantage i słyszałem, że istnieją na rynku suplementy/dodatki do Medicare Advantage, co to jest?

Robert Sobczak:

Jeśli chodzi o dodatki do planów typu Medicare Advantage to możemy dokupić dodatkowo pokrycia dentystyczne, okulistyczne, na ciężką chorobę (critical illness) i najbardziej popularne plany typu indemnitypokrywające na przykład koszty pobytu w szpitalu, karetki pogotowia lub pobytu w Skilled Nursing Facility. Zmniejszają one odpowiedzialność finansową klienta za najdroższe usługi, będąc przy okazji bardzo atrakcyjnymi finansowo.

Pani Krystyna:

Co to jest Single Premium Life policy?

Robert Sobczak:

Jest to ubezpieczenie na życie, za które płacimy z góry. Jeżeli np. chcemy pozostawić pewną kwotę pieniędzy dla dzieci, wnuków lub innych beneficjentów bez dodatkowego jej opodatkowania, to tego rodzaju polisa może poważnie zwiększyć środki, które chcemy przekazać w razie naszej śmierci.

Pan Grzegorz:

Posiadam suplement F do Medicare i słyszałem, że nie będzie już go na rynku do 2020 roku. Czy muszę coś zmieniać?

Robert Sobczak:

Wszystkie osoby posiadające suplement F do oryginalnego Medicare przed dniem 1/1/2020 rokiem będą mogły go zatrzymać po tej dacie i kontynuować korzystanie z niego. Niestety nie będzie już można nabyć takiegoż suplementu po tej dacie.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

