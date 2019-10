Jak przygotować się do wizyty z agentem odnośnie Medicare? 0 13 października 2019

Coroczny okres zapisowy (AEP) już dosłownie za parę dni. Data 15 października pozwoli Państwu na wybór i zapisanie się na plan uzupełniający do Medicare, który wystartuje z datą 1 stycznia 2020.

Okres zapisowy pozwala każdemu posiadaczowi Medicare na dopasowanie pokrycia do nowych, obecnych potrzeb na najbliższy rok kalendarzowy. W poniższym artykule chcę zająć się tematem – Jak przygotować się do wizyty z agentem właśnie w tym okresie i jak wybrać odpowiedniego agenta?

Zdaję sobie sprawę, że osoby powyżej 65 roku życia oraz młodsi posiadacze Medicare w ostatnich tygodniach zalewani są informacjami dotyczącymi nowej oferty firm ubezpieczeniowych na 2020 rok. Państwa skrzynki pocztowe i e-mailowe pękają w szwach. Wszystkie rozwiązania i oferty wyglądają interesujące i skonstruowane są w sposób mający na celu zwrócenia Państwa uwagi na załączoną ofertę. Wiemy dobrze, że reklama jest dźwignią handlu, ale w formie małej reklamówki fizycznie nie są w oni stanie przedstawić całej oferty. Prezentują tylko jej zarys, zwracają uwagę na niektóre szczegóły wyróżniające dany plan.

Co wybrać? Jak sprawdzić, czy plan posiadany przez nas nadal będzie dobrze funkcjonował w przyszłym roku? Czy mamy inne rozwiązania, inne opcje?

Czy są one lepsze, gorsze? Czy warto zmieniać?

Z tymi pytaniami zmagamy się co roku. Rozwiązaniem może być spotkanie z agentem ubezpieczeniowych specjalizującym się w ubezpieczeniach na zdrowie i Medicare.

Jak wybrać odpowiedniego agenta? Jak upewnić się, że podejdzie do sprawy obiektywnie, a nie przez pryzmat własnych benefitów?

Poniżej podamy parę porad jak wybrać odpowiednią osobę do spotkania i jak się do tego spotkania przygotować.

Po pierwsze agent ubezpieczeniowy agentowi ubezpieczeniowemu nie równy. Jak w każdej branży istnieją specjaliści w każdej dziedzinie. Branża ubezpieczeniowa jest rozległa. Na co dzień słyszycie Państwo o ubezpieczeniach na samochody, domy , motocykle, workers compensation itp. Ubezpieczenia na zdrowie są jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin w branży. Trzeba być na co dzień w kontakcie z firmami ubezpieczeniowymi, śledzić najnowsze regulacje prawne zarówno po stronie federalnej, jak i po stronie stanowej. Przepisy dotyczące produktów, ich dostępności, pokrycia i zasięgu zmieniają się średnio parę razy do roku. Agenci zajmujący się wszystkimi dziedzinami ubezpieczeń, fizycznie nie są w stanie nadążyć za powyższymi zmianami. Tym bardziej jeśli dotyczą one paru firm, a nie tylko jednej. Szukajmy więc agenta specjalizującego się na co dzień w ubezpieczeniach na zdrowie, a nie oferującego pełną gamę ubezpieczeń na wszystko.

Po drugie Medicare jest specyficzna grupą ubezpieczeń na zdrowie wymagającą specjalnych corocznych treningów, licencji i certyfikatów. Nie każdy agent ubezpieczeniowy, specjalizujący się w ubezpieczeniach na zdrowie je posiada. Jest to kwestia zaangażowania, czasu i specjalizacji w danej dziedzinie. Najważniejszą licencją upoważniającą nas do oferowania całej gamy ubezpieczeń dedykowanych posiadaczom Medicare jest AHIP. Aby agent mógł legalnie oferować plany zniżkowe na leki na receptę (PDP – Part D Medicare) oraz plany typu Medicare Advanatge (MA – Part C) nie tylko musi posiadać i odnawiać co roku powyższą licencję, ale również musi odpowiedzialny jest za specjalistyczny trening dotyczący powyższych produktów, z każdą firmą ubezpieczeniową, z którą ma kontrakt ich dotyczący.

Jak widzicie Państwo sami nie jest to takie proste.

Po trzecie warto rozmawiać z agentem posiadający obiektywne podejście do obecnej oferty rynkowej, czyli mówiąc krótko oferujący produkty co najmniej paru firm na danym terenie. Agenci oferujący produkty tylko jednej firmy nie mogą być obiektywni i nie mogą w pełni dostosować odpowiedniego produktu do Państwa potrzeb. Nie ma na tym rynku firmy najlepszej dla wszystkich. Każda z firm i jej ofert przeznaczona jest do specyficznej grupy odbiorców nie jest w stanie zadowolić każdego.

Po czwarte agenci płaceni są bezpośrednio z firmy ubezpieczeniowej lub brokera/agencji zrzeszającej grupę agentów. Każda z firm oferujących produkty Part D i Part C Medicare płaci dokładnie taką samą, ustaloną każdego roku przez urząd federalny stawkę za ten produkt. Agent więc nie powinien stronniczo kierować klienta tylko w stronę jednej firmy, ale by móc to zrobić i rzetelnie dostosować plan do potrzeb klienta musi mieć kontrakt z co najmniej 2-3 firmami ubezpieczeniowymi. Inaczej obiektywność nie istnieje.

Umawiając się z agentem możecie Państwo zawsze zapytać o posiadane licencje i jakie firmy ubezpieczeniowe reprezentuje. To pozwoli Państwu spędzić czas z osobą kompetentną, mającą możliwość dobrania dodatków do waszych potrzeb.

Idąc na spotkanie z agentem pamiętajcie Państwo o zabraniu listy leków, które zażywacie codziennie, aby dobrać odpowiednią i najtańszą ofertę z planów zniżkowych na leki na receptę. Weźcie też obowiązkowo nową kartę Medicare. Stara niestety nie będzie już umożliwiała dokonanie zapisów na rok 2020. Oczywiście dokument potwierdzający waszą tożsamość i forma płatności będą również niezbędne.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.