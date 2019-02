Co musisz wiedzieć o Medicare 0 3 lutego 2019

Każdy, kto posiada Medicare może zapisać się na plany zniżkowe na lekarstwa, tzw. Part D Medicare. Niektóre osoby, ze względu na niskie dochody, mimo wszystko przekraczające poziom kwalifikacji na Medicaid, mogą kwalifikować się na dodatkową pomoc (Extra Help) w kosztach planu na leki – Low Income Subsidy. Pomoc ta dotyczy między innymi kosztów związanych z miesięcznymi opłatami za plan tzw. premium, deductible, i co-pays za leki.

Dodatkowa pomoc może wynosić nawet 4900 dol. w skali rocznej.

Wiele osób, które kwalifikujących się na tę pomoc, może o tym nawet nie wiedzieć. Aby sprawdzić, trzeba urząd Social Security poinformować o dochodach i zasobach osoby aplikującej o pomoc, jak również posiadać informacje na temat jej współmałżonka.

Limity:

Aby zakwalifikować się do pomocy w roku 2019 dochody na osobę indywidualną nie mogą być wyższe niż 18 210 dol. lub 24 690 dol. na małżeństwo.

Jednocześnie sprawdzany jest również poziom zasobów. Nie może przekraczać on 14 100 dol. na osobę indywidualną lub 28 150 dl. na małżeństwo (limity dotyczące zasobów pochodzą z danych za 2018 rok; dane na rok bieżący będą osiągalne wkrótce).

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:

Nieruchomości (nie rezydencyjne)

Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, CD)

Akcje

Lokaty

Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)

Gotówka

Przykładowe zasoby nie brane pod uwagę:

Dom rezydencyjny

Rzeczy osobiste

Samochody

Ubezpieczenia na życie

Odszkodowania

Przykładowe dochody nie brane pod uwagę:

Food stamps

Pomoc w kosztach utrzymania domu

Tax credits

Odszkodowania

Stypendia

W jaki sposób można składać aplikację na Low Income Subsidy:

Online: www.socialsecurity.gov/extrahelp

Zadzwonić do Social Security pod numer 1-800-772-1213 ( TYY 1-800-325-0778 )

można wypełnić podanie osobiście lub w biurze Social Security

można przyjść do naszego biura i jeden z naszych licencjonowanych agentów pomoże wypełnić aplikacje (pomoc ta jest bezpłatna)

Po złożeniu podania, urzędnik Social Security przejrzy formularz i zdecyduje, czy kwalifikujemy się na dodatkowa pomoc. Jeśli tak i jeśli posiadamy Medicare od dłuższego czasu, to przysługuje nam jednorazowa możliwość dostosowania części D do naszej nowej rzeczywistości.

Jeśli w przyszłości będziemy zmieniać plan (part D) zniżka Low Income Subsidy zostanie automatycznie dołączona do nowego planu tak długo, jak będzie nam nadal przysługiwała.

Kilka dodatkowych ciekawostek na temat Low Income Subsidy:

Extra Help jest jednym z niewielu sposobów na zniesienie kary za nie posiadanie planu zniżkowego na leki – Part D . Przypominamy, że kara za nie posiadanie Part D Medicare stanowi 1 proc. średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o każdy miesiąc nie posiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów Medicare . Kara jest naliczana dożywotnio.

jest jednym z niewielu sposobów na zniesienie kary za nie posiadanie planu zniżkowego na leki – . Przypominamy, że kara za nie posiadanie stanowi 1 proc. średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o każdy miesiąc nie posiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów . Kara jest naliczana dożywotnio. Weryfikacja dokonywana jest co roku przez urząd Social Security na podstawie informacji dostarczonych przez urząd IRS

Aplikacje o Low Income Subsidy możemy składać wielokrotnie – za każdym razem, gdy nasz dochód ulegnie zmianie

możemy składać wielokrotnie – za każdym razem, gdy nasz dochód ulegnie zmianie Part D na leki możemy zmieniać przynajmniej raz w roku; w trakcie corocznego okresu zapisowego – Annual Enrollment Period, który trwa co roku między 15 października, a 7 grudnia, by dostosowywać go do naszych aktualnych potrzeb.

Słowniczek ubezpieczonego

Medicare

Program ubezpieczeń społecznych administrowany przez rząd federalny od 1966 roku. Gwarantuje on dostęp do ubezpieczenia na zdrowie dla osób powyżej 65 roku życia, które przepracowały w USA co najmniej 40 kwartałów i płaciły stawki na Medicare przy rozliczaniu podatków dochodowych oraz dla osób młodszych będących inwalidami.

Medicaid

Program ubezpieczeń społecznych administrowany przez rządy stanowe przeznaczony dla osób o niskich dochodach. Oferuje on darmowe lub z minimalną dopłatą ubezpieczenie zdrowotne. Częścią programu są również pomoc finansowa dla posiadaczy ubezpieczenia Medicare oraz programy typu Mothers and Babies lub All Kids.

AEP – Annual Enrollment Period – Coroczny Okres Zapisowy dla posiadaczy Medicare, w którym możemy dostosowywać plany typu Medicare Advantage i plany typu PDP – Prescription Drug Plans – zniżkowe plany na leki na receptę do naszych potrzeb na następny rok kalendarzowy. Okres ten trwa co roku między 15 października, a 7 grudnia.

Podstawowe elementy programu Medicare:

Part A – część A – przyznawana automatycznie przy otrzymaniu Medicare, pokrywa częściowo koszty leczenia szpitalnego,

Part B – część B – przyznawana dla osób nie posiadających ubezpieczenia w pracy lub rezygnujących z niego, pokrywa 80 proc. kosztów lekarskich zatwierdzonych przez Medicare, posiadająca stałą opłatę ściąganą zazwyczaj z emerytury i deductible obecnie 183 dol.

Part C – część C – plany typu Medicare Advantage

Part D – część D – PDP – Prescription Drug Plan – Zniżkowy plan na leki na receptę

Premium – opłata miesięczna – kwota, która płacimy co miesiąc za polisę ubezpieczeniową.

Deductible – udział własny – kwota pieniędzy ustalona na polisie do wysokości której, ubezpieczony płaci za leczenie w 100 proc. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczenie zaczyna pokrywać koszty leczenia.

Co-pay – opłata własna – z góry ustalona w polisie stała opłata za korzystanie ze specyficznych usług np. za wizytę lekarską lub wizytę lub za koszt leków w danej kategorii.

Extra Help – Low Income Subsidy -– dodatkowa pomoc w dla osób o niskich dochodach i zasobach nie kwalifikujących się na Medicaid. Obniża ona koszt opłaty miesięcznej za Part D Medicare, jak również deductible i co-pays za leki. Pomoc ta może wynosić nawet 4900 dol. w skali rocznej.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago.

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość.

Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

