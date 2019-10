Poznaj Medicare

Każdego dnia około 11 tys. osób przechodzi na Medicare w USA. Badania pokazują, że aż 67% seniorów chciałoby lepiej zrozumieć zasady jego działania. W dzisiejszym artykule poruszę 6 kluczowych rzeczy, o których powinna wiedzieć każda osoba wchodząca lub będąca na Medicare.

Medicare składa się z różnych części

Jednym z mylących aspektów Medicare jest fakt, że program składa się z kilku odrębnych części, z których każda wiąże się z różnymi zasadami i kosztami. W wielkim skrócie: Część A pokrywa częściowo koszty pobytu w szpitalu i wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej; Część B pokrywa częściowo koszty opieki zapobiegawczej, wizyt lekarskich i diagnostyki; a Część D jest planem zniżkowym na leki na receptę.

Istnieje również Część C, zwana inaczej Medicare Advantage.

Medicare nie jest darmowe

Wiele osób uważa, że posiadanie Medicare nic nie kosztuje, ale jest to nieprawda. Chociaż Część A jest bezpłatna dla większości zarejestrowanych, to Części B i D, a także niektóre plany związane z Częścią C , zazwyczaj pobierają składki.

Medicare nie obejmuje wszystkiego

O ile wiele planów typu Medicare Advantage zapłaci za usługi dentystyczne, serwisy związane ze wzrokiem i słuchem, o tyle oryginalny Medicare oferuje bardzo ograniczony zakres w tych kategoriach. Na przykład opłata za usługę dentystyczną jest generalnie opłacana tylko wtedy, gdy wiąże się to z innym leczonym schorzeniem lub jeśli przed operacją objętą ubezpieczeniem konieczne jest badanie stomatologiczne.

I chociaż oryginalny Medicare zapłaci za badanie i leczenie niektórych chorób oczu, takich jak jaskra, nie pokryje kosztów badań wzroku ani okularów na receptę.

Ponadto Medicare nie zapłaci za opiekę długoterminową, taką jak pomoce domowe, domy spokojnej starości lub domy opieki, jeśli opieka ta ma charakter opiekuńczy, co oznacza konieczność codziennego życia, w przeciwieństwie do zaspokojenia czysto medycznej potrzeby.

Ubezpieczenie dodatkowe jest często koniecznością

Jeśli zarejestrujesz się w oryginalnym Medicare, przygotuj się na wydanie dodatkowych pieniędzy na Medigap lub uzupełnienia do Medicare. Medigap nie zapłaci za usługi nieobjęte Medicare, ale pomoże pokryć koszty wydatków, takich jak deductible, co-pays, coinsurance.

Masz wybór

W ramach oryginalnego Medicare masz możliwość wyboru planu Części D, który najlepiej Ci odpowiada. A jeśli zdecydujesz się na Medicare Advantage, możesz porównać opcje swojego planu, aby zobaczyć, który z nich jest najbardziej sensowny i pozwala na dostęp do miejsc i świadczeń, których oczekujemy.

Co więcej, nie wybierasz planu do końca życia. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego ubezpieczenia, możesz zmienić plan podczas corocznego otwartego okresu zapisowego na Medicare, który trwa od 15 października do 7 grudnia każdego roku.

Nie jesteś sam

Nie musisz dobierać planu do swoich potrzeb sam. Na rynku są agenci specjalizujący się w pomocy osobom takim jak Ty. Jak wybrać dobrego agenta spośród wielu na rynku? Przede wszystkim agent musi znać się na rzeczy, musi mieć licencje i najlepiej by specjalizował się w planach na zdrowie i życie oraz Medicare. Ogromnym atutem będzie, jeśli ma on podpisany kontrakt z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi. Oznacza to nic innego niż to, że jest przeszkolony, i PRZEEGZAMINOWANY z produktów jakie dana firma oferuje na rynku. Zasada jest prosta: im więcej dużych firm rozpoznawalnych na rynku w portfolio agenta, tym większy obiektywizm. Musi posiadać on również zdolność tłumaczenia planów w sposób zrozumiały.

Na marginesie chciałbym tylko dodać, że żaden szanujący się agent nie będzie pobierał dodatkowych opłat za tak zwany serwis. Tę sprawę podkreślam w każdym wywiadzie, artykule prasowym jak również w mediach społecznościowych.

Naucz się w Medicare

Koszty związane z Medicare będą musiały zostać uwzględnione w budżecie emerytalnym, więc opłaca się uczyć się o programie na długo przed przygotowaniem się do opuszczenia na stałe stanowiska pracy. W ten sposób będziesz lepiej przygotowany do oceny Twoich oszczędności i dokonywania wyborów finansowych, które nie pozostawiają Cię bez środków pieniężnych w latach późniejszych.

Pamiętaj, że opieka zdrowotna jest jednym z największych i najważniejszych wydatków, z jakimi borykają się seniorzy, a dobre zrozumienie Medicare pomoże Ci uniknąć podstawowych błędów.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.Depositphotos.com