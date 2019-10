Polacy w lidze MLS 0 21 października 2019

Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych zyskuje coraz większą popularność. Soccer – bo tak o niej mówią Amerykanie staje się tam niemalże sportem narodowym. W lidze występują coraz większe gwiazdy, a stadiony są coraz liczniej zapełniane przez kibiców – w tym także przez Polonię. Atmosfera panująca w trakcie widowiska jest wyśmienita!

O sile i potencjale ligi mogą świadczyć gwiazdy, które na co dzień biegają na boiskach Major Soccer League. Wszystkich nie sposób wymienić, ale już kilka przedstawionych nazwisk powinno Wam zobrazować, czym aktualnie jest MLS:

Zlatan Ibrahimović

Carlos Vela

Cristian Pavon

Wayne Rooney

Bastian Schweinsteiger

MLS to także spora rzesza, jak już wspomnieliśmy polskich kibiców, a także naszych graczy. Największą furorę robi ostatnio Przemysław Frankowski, ale po kolei przedstawmy Polaków występujących w najsilniejszej, amerykańskiej lidze.

Obecnie w Major Soccer League mamy trzech piłkarzy z przeszłością, bądź wciąż grających w naszej kadrze. Najbardziej rozpoznawalny z nich to oczywiście Przemysław Frankowski. Występuje w jednej ekipie z Bastianem Schweinsteigerem – Chicago Fire. Do “Strażaków” Frankowski trafił z Lechii Gdańsk, za 1,5 miliona euro. Frankowski zagrał do tej pory w MLS 31 razy, strzelił 5 goli i zanotował siedem asyst. W koszulce z Orłem na piersi “Franek” wystąpił 9 razy i zdobył jednego gola.

Drugi z naszych w MLS to Przemysław Tytoń, który wydaje się, że karierę reprezentacyjną ma już za sobą. Tytoń w kadrze Polski zagrał 14 razy. Do ekipy z Cincinnati trafił na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory wystąpił w 30 meczach. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów, jak chociażby: PSV Eindhoven, Elche, Stuttgart, czy Deportivo La Coruna.

Trzeci, z aktualnie występujących w Major Soccer League Polaków to Kacper Przybyłko. Ma on za sobą mecze w młodzieżowych reprezentacjach Polski (10 spotkań i 5 bramek w kadrze do lat 21). W MLS gra w Philadelphii Union. W MLS imponuje świetną skutecznością. Przybyłko w 26 meczach zdobył już 15 bramek.

