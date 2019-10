Co słychać w PKO Ekstraklasie? 0 22 października 2019

Polacy mieszkający za Oceanem z całą pewnością śledzą rozgrywki rodzimej PKO Ekstraklasy. W niej dzieje się wiele ciekawego. Jak to nasza liga przyzwyczaiła – lubi zaskakiwać. Każdy może z każdym wygrać, a także przegrać. Najlepiej o tym świadczy sytuacja w ligowej tabeli.

Niespodziewanymi liderami po 11 kolejkach są piłkarze Pogoni Szczecin. Drugie miejsce zajmuje Cracovia. To też zaskoczenia. Dopiero trzecia Lechia Gdańsk przed sezonem typowana była do najlepszej trójki. To dopiero początek sezonu, zatem sporo może się jeszcze pozmieniać. Wielcy faworyci – Lech Poznań jest piąty, a Legia dopiero 9. Zacznijmy jednak po kolei.

Liderująca Pogoń Szczecin w 11 meczach zdobyła 21 punktów. Nie jest to wynik imponujący, a raczej na miarę Pogoni. Zaskoczeniem jest fotel lidera, ale to wynik też także ze słabości rywali. Portowcy w ostatnim meczu przegrali u siebie z beniaminkiem – Rakowem Częstochowa. Czyżby to była oznaka kryzysu? Na pochwałę zasługuje fakt, że Pogoń w ostatnich ośmiu meczach zdobywała przynajmniej jednego gola. Najskuteczniejszy w Szczecinie jest Adam Buksa, który ma na koncie cztery trafienia.

Na drugim miejscu w tabeli wspomniana Cracovia. Podopieczni Michała Probierza tracą do Pogoni tylko jeden punkt. “Pasy” są na dobrej drodze, by zniwelować stratę. Wygrały bowiem dwa ostatnie mecze. W dobrej dyspozycji strzeleckiej znajduje się Sergu Hanca, który już pięć razy w obecnej kampanii PKO Ekstraklasy pokonał bramkarza rywali.

Trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy zajmuje Lechia Gdańsk, mająca w dorobku 19 punktów. Złożyły się na to: 5 zwycięstw, 4 remisy oraz 2 porażki.

Jak widać na początku sezonu nie ma drużyn niepokonanych, a to może niestety świadczyć, o dość słabym poziomie naszych rozgrywek. Warto również uwzględnić, że różnica punktowa między liderem – Pogonią Szczecin, a 9. Legią Warszawa wynosi tylko cztery punkty.

Ciekawie dzieje się też w klasyfikacji strzelców. Przewodzi jej póki co Jesus Imaz z Jagielloni Białystok – strzelec 8 goli. O jedno trafienie mniej ma doświadczony Paweł Brożek, który walczy o trzeci w historii tytuł króla strzelców. Christian Gytkjaer z Lecha Poznań zamyka podium z siedmioma trafieniami.

