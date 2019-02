Zmarł marynarz ze słynnego zdjęcia sprzed 74 lat 0 19 lutego 2019

W wieku 95 lat zmarł w USA George Mendonsa, marynarz ze słynnego zdjęcia, zrobionego w 1945 r. na Times Square w Nowym Jorku, symbolizującego zakończenie II wojny światowej – informuje na swojej stronie internetowej dziennik „New York Times”.

Mendonsa zmarł w niedzielę w domu opieki w Middletown w stanie Rhode Island – przekazał Lawrence Verria, który wspólnie z George’em Galdorisim w 2012 r. wydali książkę o historii słynnego zdjęcia pt. „The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo That Ended World War II”. (Całujący marynarz: tajemnica zdjęcia, które zakończyło II wojnę światową).

We wrześniu 2016 r. zmarła partnerka Mendonsy ze zdjęcia – Greta Friedman; miała 92 lata.

Fotografia, przedstawiająca marynarza całującego pielęgniarkę, została wykonana przez pracującego dla magazynu „Life” Alfreda Eisenstaedta 14 sierpnia 1945 r., gdy Amerykanie świętowali zwycięstwo nad Japonią.

Fotografia jest jednym z najbardziej znanych zdjęć XX wieku.

Samych bohaterów fotografii przez wiele lat nie udawało się jednoznacznie zidentyfikować. Wydarzenia z 14 sierpnia 1945 r. działy się tak szybko, że żaden z fotoreporterów nie miał czasu porozmawiać z fotografowanymi osobami. Za osoby ze zdjęcia podawały się trzy pielęgniarki i 11 marynarzy. Dopiero po wielu latach uznano, że na fotografii zostali uwiecznieni George Mendonsa i Greta Friedman.

„Ile osób w życiu robi coś słynnego?” – pytał Mendonsa w wywiadzie dla „The Daily Mail” w 1995 roku. „Nie ma marynarza służącego w czasie II wojny światowej, który nie patrzyłby na to zdjęcie i nie powiedziałby: +Chciałbym być tym facetem+. Nie szukałem żadnych korzyści finansowych. Chciałem tylko uznania” – tłumaczył.

„To nie był taki wielki pocałunek, to była radość, że on (marynarz) nie musiał wracać (na front), o czym dowiedziałam się później” – mówiła Friedman w wywiadzie w 2005 r. „Powodem, dla którego złapał kogoś ubranego jak pielęgniarka, było to, że był bardzo wdzięczny pielęgniarkom, które opiekowały się rannymi” – wyjaśniła.

Lawrence Verria powiedział, że Friedman i Mendonsa zaprzyjaźnili się i utrzymywali kontakt po spotkaniu w 1980 roku. Pozostali blisko, aż do śmierci kobiety w 2016 roku. (PAP)

fot.Wikipedia