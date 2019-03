Zmarł Luke Perry, gwiazdor serialu „Beverly Hills, 90210” 0 4 marca 2019

52-letni amerykański aktor Luke Perry, gwiazdor kultowego serialu telewizyjnego dla młodzieży „Beverly Hills, 90210” z lat 90., zmarł w poniedziałek w szpitalu w Los Angeles wskutek rozległego udaru, którego doznał w minioną środę.

„Aktor Luke Perry odszedł dzisiaj w wyniku rozległego udaru” – napisał dziennikarz Arnold Robinson w oświadczeniu. Dodał w nim, że aktor zmarł nie odzyskawszy przytomności, w otoczeniu swej najbliższej rodziny – dzieci, narzeczonej, byłej żony, matki, ojczyma, rodzeństwa, a także krewnych i przyjaciół.

Aktor zyskał sławę w latach 90. w roli studenta Dylana McKaya w serialu TV „Beverly Hills, 90210”, w którym grał od 1990 do 2000 roku. Porównywano go wtedy do nieżyjącego już Jamesa Deana.

W serialu znalazły się różne wątki, takie jak seks, alkoholizm, uzależnienia, samobójstwa, homoseksualizm, AIDS czy ciąża w młodym wieku.

Perry grał też w takich filmach jak „5. element”, „8 sekund”. Podkładał też głos w kreskówkach „The Incredible Hulk” i „Mortal Kombat”.

W ostatnich latach występował w popularnym show telewizyjnym „Riverdale”, w serialach „Ties That Bind” i „Body of Proof”. Zagrał też w najnowszym filmie Quentina Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, który wkrótce trafi na ekrany kinowe.

Perry zachorował w tym samym dniu, w którym telewizja Fox ogłosiła, że powraca do serialu „Beverly Hills, 90210” i nakręci latem sześć dodatkowych odcinków z wieloma dawnymi aktorami, jednak wśród nich się nie znalazł. (PAP)

Na zdjęciu: Luke Perry

fot.David Maung/EPA-EFE/REX/Shutterstock