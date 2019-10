XXI Zaduszki Jazzowe w Chicago 0 23 października 2019

All Souls’ Day Polish Jazz Festival

W Chicago gramy dla WAS już ponad 20 lat!

Poniedziałek, 4 listopada, 7 pm w Chopin Theatre, 1543 W. Division St.

„Jazz to niebywała możliwość twórczego rozwoju, swobody, możliwość wyboru stylu, improwizowanie, szansa wyżycia się. To daje radość i satysfakcję”. (Zbigniew Namysłowski)

Czy chcemy, czy nie, nadeszła jesień. Chyba trochę szybciej niż w ubiegłych latach, ale nadeszła. Ciepłym wieczorom i porankom mówimy już: do następnego roku, a sami wpadamy w zadumę nad przemijaniem czasu. Liście drzew, dopiero pulsujące zielenią, poddają się podmuchom wiatru i odlatują donikąd. Przyroda powoli usypia i szykuje się do długiej zimy. Ludzie korzystają z ostatnich promieni słońca, aby pójść na cmentarze, oczyścić z żółtych liści groby bliskich i pomyśleć o tych, co odeszli. Cóż, taka kolej rzeczy.

W melancholijną pustkę jesiennego przemijania weszli ponad pół wieku temu krakowscy jazzmani, przyjmując jedyną chyba na świecie formułę obchodów święta zmarłych: wypominki, wspominki czy też zaduszki… na jazzowo.

Monotonny, spokojny głos lektora w kościele oo. Dominikanów przerywany jest co chwilę wibrującym dźwiękiem trąbek i saksofonów, popartych delikatnymi uderzeniami w czynele perkusji czy struny kontrabasów. Dźwięk ten przenosi się na ulice wokół krakowskiego Rynku, aby za chwilę zadomowić się na dobre w filharmonii, w pobliskich piwnicach, takich jak „Piwnica pod Baranami”, klub „U Muniaka” czy majestatyczna kaplica św. Kingi w Wieliczce. W tych dniach Kraków świętuje swoje jedyne i unikalne na ziemskiej kuli „Zaduszki Jazzowe”.

Muzyka jazzowa jest obecna w Polsce od ponad półwiecza. Nie jest zatem niespodzianką, że Chicago, z jego ogromną Polonią nawiązuje do imprez Jazzowych w ,,starym” kraju – ma to miejsce m.in. w trakcie corocznego All Souls’ Day Polish Jazz Festival, który odbywa się w Chopin Theatre.

All Souls’ jest zainspirowany krakowskimi Zaduszkami Jazzowymi, stąd jego nastrój i brzmienia są nieporównywalne z innymi imprezami jazzowymi, jakie odbywają się w Chicago. Publiczność tłoczy się w Chopin Theatre, spotyka się w foyer i na korytarzach, raczy się w trakcie wieczoru polskimi specjałami i delektuje jazzem zanurzonym w polskiej kulturze.

Przed nami kolejna magiczna noc w Chopin Theatre – poniedziałek, 4 listopada – uczta dla fanów jazzu …i nie tylko. W tym roku, na Zaduszkach wystąpi kilka prezentujących odmienne style jazzu formacji muzycznych, a wśród nich znamienici goście z Polski i plejada miejscowych muzyków….

Mateusz Smoczyński, młody, utalentowany i utytułowany skrzypek – kompozytor z Warszawy,

Goran Ivanovic & Fareed Haque, slynny duet gitarowy,

Le Percolateur, znany gypsy-jazz band,

TeeMac Quartet z gośćmi,

Sergiusz Zagrzebski & Organ Trio,

Lilianna Zofia Wośko & Daniel Villarreal-Carrillo,

Barbara Panecka & Jurek Jabłoński Trio,

Natalia Kawalec ….i inni…

Miejscowa edycja festiwalu z roku na rok rozrasta się i przybiera nowe brzmienia. Tegoroczny festiwal już w poniedziałkowy wieczór 5 listopada w Chopin Theatre.

Zaczynając od skromnego jam-session kwartetu Marcina Januszkiewicza w 1998 roku doszliśmy do obecnego full size (może nawet oversize) festiwalu jazzowego, gdzie na dwóch scenach teatru przewija się ponad pięćdziesięciu muzyków w kilkunastu grupach i formacjach, grających jazz od stylu nowoorleańskiego do najbardziej wysublimowanej awangardy.

Ileż magicznych postaci przewinęło się dotychczas na deskach Teatru Chopina: Olejniczak, Śmietana, Muniak, Styła, Wolny, Laboratorium ze Stryszowskim, Ścierańskim i Grzywaczem, Eddie Henderson, Jerry Goodman, Grażyna Auguścik, Zbigniew Namysłowski, Krzesimir Dębski, Billy Neal czy wreszcie młode pokolenie: Kaczmarczyk i Sarnecki, Wania i Wierba, Palma, którzy w tej chwili podbijają światowe sceny i szeroką publiczność.

Znamienity przekrój jazzu z Polski, wymieszany jak w kipiącym tyglu z nie mniej interesującą grupą miejscowych muzyków polonijnych: Pabian, Januszkiewicz, Iwańska, Wander, Kaeyra, grających w międzynarodowych składach z muzykami od Brazylii do… Chorwacji.

Znany krytyk muzyczny Howard Reich z „Chicago Tribune” parokrotnie odwiedzał festiwal i dawał wyraz uznania dla tej imprezy na łamach swojej gazety, recenzując i rekomendując Zaduszki wśród środowisk amerykańskich melomanów.

Rangę imprezy podnosi fakt objęcia jej honorowym patronatem przez Konsulat Generalny RP w Chicago. („Projekt jest współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Chicago”)

… W sumie ponad 50 muzyków w Chopin Theatre, na dwóch scenach równocześnie od 7:00 p.m. do wczesnego rana!

Bilety na stronie www.zaduszkijazzowe.com (via Paypal, tańsze w przedsprzedaży) lub na godzinę przed imprezą w kasie teatru.

Darmowy parking przy kościele Świętej Trójcy.

Przed nami kolejna cudowna jazzowa noc. Uczyńcie ją magiczną, tak jak co roku w Krakowie…..

Tej jazzowej nocy nie można pominąć, spotkajmy się w tradycyjnie gościnnej atmosferze krakowskich piwnic, przeżyjmy to jeszcze raz!

ZAPRASZAMY…!