Sztuka nadziei. Spotkanie z Howardem Reichem podczas Festiwalu Literatury 0 16 czerwca 2019

Howard Reich, aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w życiu jego mamy, musiał zostać dziennikarzem, krytykiem muzycznym w „Chicago Tribune” i niespodziewanie dostać zlecenie na przeprowadzenie wywiadu z Elie Wieselem, któremu gazeta przyznała wyróżnienie Literary Prize. Trzeba podkreślić, że mama dziennikarza nadal żyje, zaś dzieje jej życia i poszukiwania ich przez syna są gotowym scenariuszem filmu.

Howard Reich spotkał się z wielbicielami literatury w niedzielę 9 czerwca na zakończenie Printers Row Lit Fest. Festiwal literatury co roku organizuje „Chicago Tribune”. Z Reichem rozmawiał Daniel Greene, wykładowca historii na Northwestern University i kurator wystawy „Amerykanie i Holokaust”, którą oglądać można w US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Książka „The Art of Inventing Hope: Intimate Conversations with Elie Wiesel”, której dotyczyło spotkanie autorskie, to zapis kilku lat rozmów Howarda Reicha z Elie Wieselem – pisarzem i dziennikarzem, byłym więźniem obozów Auschwitz i Buchenwald, któremu przypisuje się nadanie współczesnego znaczenia terminowi „Holokaust”.

Książka Reicha to w dużej mierze refleksja nad życiem dzieci, których rodzice ocaleli z Holokaustu, a nie samych ocalałych. To pokolenie, wychowane w cieniu Holokaustu, ale często pozbawione wyraźnego obrazu tego, co tak naprawdę stało się w tamtych czasach w życiu rodziców i bliskich krewnych. Dlatego opowieści bohatera książki pomogły autorowi zrozumieć i odkryć historię jego rodziny. Kiedy Reich zaczął odkrywać, co się stało, to jego ojciec już nie żył, a matka zaczęła zmagać się z urojeniami i PTSD (Posttraumatic stress disorder – zespół stresu pourazowego). Ponad osiemdziesięcioletnia kobieta zaczęła uciekać z domu w obawie o swoje życie i widzieć wszędzie gwiazdy Dawida – symbol religii żydowskiej. Z ustaleń Reicha wynika także, że jego ojciec i Elie Wiesel przebywali w obozie w Buchenwaldzie w tym samym czasie i prawdopodobnie spotykali się, nie mając pojęcia, że ich losy niejako „skrzyżują się” po latach od tych tragicznych wydarzeń.

Howard Reich miał to szczęście, że mógł porozmawiać z Elie Wieselem i uzupełnić historię swojej rodziny. Zaprzyjaźnił się ze swoim bohaterem i często towarzyszył mu w banalnych wydarzeniach dnia codziennego, jak np. wyprawa na basen. Zdążył także przed śmiercią Wiesela pokazać mu rękopis, który w całości (bez poprawek) został przez niego zaakceptowany. Ocalił tym samym kolejny głos pokolenia, które już odchodzi. O historii życia swojej matki Reich opublikował osobną pozycję „Prisoner of Her Past”. Nakręcił także film dokumentalny o poszukiwaniach jej dziejów i w ramach tego projektu odwiedził m.in. Polskę i Ukrainę, skąd wywodzą się jego rodzice.

Książkę Howarda Reicha „The Art of Inventing Hope: Intimate Conversations with Elie Wiesel” wydało Chicago Review Press. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie autora: howardreich.com

Ewa Malcher

Zdjęcia: Peter Serocki

