Projekt filmu dokumentalnego ,,Stalowe Serce” (ZDJĘCIA, WIDEO) 0 21 lipca 2019

Bez niego James Bond nie miałby czym jeździć! Ruszyła zbiórka na film o Polaku, który stworzył silnik Astona Martina.

Stalowe Serce to film o Tadeuszu Marku, genialnym polskim inżynierze, który stworzył silnik do legendarnego auta Jamesa Bonda – Astona Martina DB5. Grupa polskich filmowców rozpoczęła zbiórkę na międzynarodowy dokument o Tadeuszu Marku, o którym tak niewielu wie, a który współtworzył sukces światowego giganta motoryzacyjnego.

Tadeusz Marek przed wojną był jednym z twórców słynnych polskich motocykli Sokół i utalentowanym kierowcą rajdowym. Później wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Tam zasłynął silnikami sześcio- i ośmiocylindrowymi (V6 i V8) do sportowych samochodów firmy Aston Martin, w tym do modelu DB5 – tego, którym jeździł James Bond. Jego historią od lat pasjonuje się filmowiec Andrzej Ślązak. – Im bardziej poznawałem życie Tadka Marka, tym bardziej fascynowała mnie jego postać – mówi reżyser filmu Andrzej Ślązak – Takie życiorysy są skarbem dla filmowców. To historia nie tylko genialnego inżyniera, ale faceta z krwi i kości, który kochał swoje cygara, szybkie samochody, był też adorowany przez kobiety.

Twórcy uważają, że inicjatywa stworzenia filmu o genialnym rodaku jest wspólnym celem wszystkich Polaków, dlatego powinniśmy, ponad wszelkimi podziałami, jednoczyć się w szczytnej idei propagowania polskiej myśli technicznej. W promowanie zbiórki zaangażowali się już Piotr Fronczewski, Krzysztof Hołowczyc, Robert Makłowicz oraz Przemysław Kossakowski. – Pojazd najsłynniejszego filmowego szpiega jest napędzany silnikiem genialnego Polaka. Korzystajmy z jego wizerunku w promowaniu naszego kraju i bądźmy z niego dumni! Niech Niemcy, Anglicy, Czesi i Amerykanie dowiedzą się, że nasz kraj słynie nie tylko z pierogów, szynki i kiełbasy ale także z eksportu myśli technicznej na najwyższym światowym poziomie. To nasze dziedzictwo narodowe!- Mówi producent filmu, Maciej Pawełczyk. – Namawiamy Was do wsparcia produkcji filmu o człowieku, o którym powinien dowiedzieć się cały świat. Jeśli my Polacy nie zrobimy tego filmu, to nikt go nie zrobi – dodaje Pawełczyk.

Jak mówią twórcy, inspiracją do podjęcia tematu był sukces filmu dokumentalnego o polskim rzeźbiarzu, Stanisławie Szukalskim, który jest dostępny na światowej platformie Netflix. – Film o Szukalskim to dowód na to, że możliwy jest sukces filmów dokumentalnych, przywołujących historię wybitnych Polskich nazwisk. Chcemy pójść za ciosem – kwituje reżyser Andrzej Ślązak.

Pierwszy cel zbiórki to plan zdjęciowy w Polsce. Na jego realizację, twórcy zbierają niespełna sto tysięcy złotych. Akcję można wesprzeć pod adresem http://www.pomagam.pl/staloweserce

O firmach Inbornmedia i Stork Films

Dom produkcyjny Inbornmedia (www.inbornmedia.com) powstał w 2005 roku. Ma na koncie takie serie telewizyjne jak m. in. Złomowisko PL (Discovery Channel), Kossakowski Szósty Zmysł (TTV), Odlotowy Ogród (TTV) czy Górale (Polsat Play). Stork Films funkcjonuje pomiędzy polskim i zagranicznym rynkiem filmów dokumentalnych i międzynarodowych programów TV. Dobrym przykładem jest seria “reCreators”, zrealizowana w Wielkiej Brytanii.

Na zdjęciach: konstruktor Tadeusz Marek

Zdjęcia archiwalne udostępnione przez Inbornmedia i Stork Films