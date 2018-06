Powstanie musical o królu muzyki pop – Michaelu Jacksonie 0 by EM 19 czerwca 2018

Musical o amerykańskim królu muzyki pop, zmarłym w 2009 r. Michaelu Jacksonie zostanie wystawiony na Broadwayu do 2020 r. Autorką libretta jest amerykańska dramatopisarka Lynn Nottage, a reżyserem i choreografem przedstawienia będzie Brytyjczyk Christopher Wheeldon.

O planach wystawienia musicalu inspirowanego biografią amerykańskiego muzyka, artysty estradowego, tancerza, aktora, kompozytora i autora tekstów poinformowała we wtorek agencja Associated Press.

Michael Jackson Estate – instytucja zarządzająca majątkiem spadkowym po amerykańskim wokaliście – wraz z Columbia Live Stage ujawniły plany realizacji musicalu inspirowanego życiem i twórczością Michaela Jacksona. Musical ma być gotowy do wystawienia na Broadwayu do 2020 r.

Jak podała AP, „musical, pozostający nadal bez tytułu, zostanie napisany przez dwukrotną zdobywczynię Nagrody Pulitzera, amerykańską dramatopisarkę Lynn Nottage”. Autorka podczas pracy nad librettem „ma wykorzystać utwory z ogromnego katalogu piosenek Jacksona”.

Nottage jest autorką m.in. sztuk „A… My Name is Still Alice”, „Intimate Apparel”, „Crumbs from the Table of Joy”, „Ruined” i „By the Way, Meet Vera Stark”. W 2017 r. otrzymała powtórnie Nagrodę Pulitzera za dramat pt. „Sweat”.

Reżyserem i twórcą choreografii w przedstawieniu będzie zdobywca nagrody Tony, choreograf The New York City Ballet Brytyjczyk Christopher Wheeldon.

W kwietniu 2015 r. w The Palace Theatre na Broadwayu wystawił, w swojej reżyserii i choreografii, musical „Amerykanin w Paryżu” z muzyką George’a Gershwina i piosenkami Iry Gershwina.

Michael Jackson Estate i Columbia Live Stage poinformowały AP, że „jest zbyt wcześnie, by podawać jakiekolwiek informacje o obsadzie”.

Michael Jackson, trzynastokrotny zdobywca nagrody Grammy, w ciągu swojej kariery sprzedał miliony płyt z piosenkami swoimi i śpiewanymi razem z braćmi. W 1983 r. po wydaniu „Thrillera” zyskał miano „międzynarodowej ikony muzyki pop”, a jego album zdobył status najlepiej sprzedającego się albumu wszechczasów. Na płycie znalazły się takie przeboje, jak „Beat It” i „Billie Jean”.

Artysta zmarł 25 czerwca w 2009 r. w Los Angeles.(PAP)

Na zdjęciu: Michael Jackson na Wembley, 1992 rok

fot.Thierry Saliou/Epa/REX/Shutterstock