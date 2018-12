Drake, Brandi Carlile i Lady Gaga wśród nominowanych do nagród Grammy 0 by EM 7 grudnia 2018

Amerykańska The Recording Academy ogłosiła w czwartek nominacje do muzycznych nagród Grammy na rok 2019. Najwięcej z nich uzyskali raperzy Kendrick Lamar oraz Drake. Pośród nominowanych są też Shawn Mendes, Janelle Monae, H.E.R, Lady Gaga i Bradley Cooper.

Najwięcej szans na sukcesy w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lutym, mają Kendrick Lamar, który otrzymał osiem nominacji oraz Drake z siedmioma. Producent Boi-1da i Brandi Carlile otrzymali po sześć nominacji.

Carlile stała się w ten sposób najbardziej docenioną w gronie kobiet. Ustępuje jej m.in. Lady Gaga z pięcioma nominacjami.

Do nagrody „Najlepszy album roku” pretendują „Invasion of Privacy” Cardi B, „By the Way I Forgive You” Brandi Carlile , „Scorpion” Drake’a, H.E.R „H.E.R.”, „Beerbongs & Bentleys” Post Malone’a, „Dirty Computer” Janelle Monae, „Golden Hour” Kacey Musgraves oraz „Black Panther: The Album” Kendricka Lamara.

„Ten album jest o wiele większy niż ja. Nie jest o mnie, ale o społeczności (…)” – mówiła ze łzami w oczach aktorka, piosenkarka i autorka tekstów Monae.

Nagroda „Nagranie roku” zostanie wyłoniona spośród: „I Like It” Cardi B, Bad Bunny’ego oraz J.Balivina, „The Joke” Brandi Carlile, „This is America” Childisha Gambino, „God’s Plane” Drake’a, „Shallow” – Lady Gagi i Bradley’a Coopera, „All the Stars” Kendricka Lamara i SZA, „Rockstar” – Feat.21 Savage, a także „The MiddleA” – Zedda, Marena Morrisa i Greya.

O „Najlepszy debiut” ubiegają się Chloe X Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha, and Jorja Smith.

O nagrodę w kategorii „Piosenka roku” ubiega się wielu kandydatów. Są pośród nich: Kendrick Duckworth, Solana Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears oraz Anthony Tiffith z „All The Stars”, Larrance Dobson, Joelle James, Ella Mai i Dijon McFarlamne z „Boo’d Up”, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samules i Noah Shebib z „God’s Plan”, Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes i Geoffrey Warburton z „In My Blood”, Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth i Tim Hanseroth z „The Joke”, Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Jonnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha i Anton Zaslavski z „The Middle”, Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando i Andrew Wyatt z „Shallow” oraz Donald Glover i Ludwig Goransson z „This is America”.

W kategorii „Album rockowy” nominowano: Alice In Chains, Fall Out Boy, Ghost, Greta Van Fleet oraz Weezer.

W szranki o trofeum najlepszy album na płycie R&B staną: „Sex & Cigaretts” Toniego Braxtona, „Good Thing” Leona Bridgesa, „Honestly” Leah Hayhaway, „H.E.R” autorstwa H.E.R oraz „Gumbo Unpluged (Live)” PJ Mortona.

Szanse w kategorii „Najlepszy album country” mają Kelsea Bellerini z „Unapoloogetically”, Bracia Osborne z „Port Saint Joe”, Ashley McBryde z „Girl Going Nowhere”, Kacey Musgraves z „Golden Hour” oraz Chris Stapleton z „From a Room: Volume 2”.

Nominacje ogłaszali zdobywczyni tytułu najlepszego artysty z minionego roku Alessia Cara, gospodarz Apple Music Zane Lowe oraz Janelle Monae i Shawn Mendes.

13 tys. członków The Recording Academy (RE) głosowało na ponad 21 tys. zgłoszonych płyt. Nominacje w 61. edycji nagród obejmują 84 kategorie.

Nominacje przedstawiono z dwudniowym opóźnieniem ze względu na uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta USA George’a H.W. Busha. Jurorzy brali pod uwagę najlepsze nagrania, które ukazały się między 1 października 2017 roku a 30 września bieżącego roku.

Większość nagród Grammy przyznawanych jest w obrębie jednego gatunku (np. rock, country, rap itd.). Cztery wyróżnienia: „Najlepszy album roku”, „Nagranie roku”, „Piosenka roku” i „Najlepszy debiut” obejmują wszystkie gatunki muzyczne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

Na zdjęciu: Lady Gaga

fot.MIKE NELSON/EPA-EFE/REX/Shutterstock