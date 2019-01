Chicago A Capella zaśpiewa po polsku! 0 29 stycznia 2019

W lutym renomowana grupa wokalna Chicago A Capella zaśpiewa po polsku. Wystąpi z programam pt. ,,Polish Splendor”, przedstawiającym perły dawnej i współczesnej muzyki Kraju nad Wisłą. Wcześniej zespół śpiewający bez akompaniamentu – czyli a capella – prezentował perły muzyczne innych narodowości, które mieszkają w aglomeracji chicagowskiej. O przygotowaniach do koncertu opowiadał nam założyciel i lider grupy – Jonathan Miller.

Alicja Otap: Założył Pan Chicago A Capella w 1993 roku. W żargonie w branży mówi się, że macie repertuar eklektyczny. Jaka jest geneza powstania zespołu, który śpiewa praktycznie wszystko?

Jonathan Miller: Gdy zaczynaliśmy prawie 26 lat temu, istniały profesjonalne grupy wokalne specjalizujące się w określonych rodzajach muzyki, na przykład w średniowiecznej czy renesansowej. Nie było jeszcze grupy o zróżnicowanym repertuarze, który obejmowałby szerokie spektrum muzyczne, obejmujące różne gatunki. Udało się nam to zrealizować, dzięki wokalistom, z których nie dość że każdy był solistą o znakomitym technicznym wyszkoleniu, to jeszcze miał motywację, by śpiewać z zespole. Od chwili powstania daliśmy setki eklektycznych koncertów z premierami nowych utworów i lansując utalentowanych, nieznanych jeszcze kompozytorów. Niektórzy z nich napisali swoją muzyką specjalnie dla nas. Nasze programy zawsze projektowaliśmy tak, aby naszą widownię zabrać w podróż w czasie i przestrzeni. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że nasi znakomici śpiewacy są również ludźmi ciekawymi świata, oczytanymi, dobrze edukowanymi, którzy dużo podróżują i pragną kolejnych świeżych doznań muzycznych, i poznania coraz to nowych kultur.

Dlaczego zespół zdecydował się poświęcić koncert muzyce polskiej?

– Chcieliśmy uhonorować wspaniałą historię i tradycje Polaków, którzy mają ogromny wkład w rozwój aglomeracji chicagowskiej, podobnie jak wcześniej uhonorowaliśmy koncertem wkład społeczności meksykańskiej. Nasz pomysł dojrzewał powoli. Nawiązaliśmy kontakty z Polską, z tamtejszymi aranżerami i kompozytorami, m.in z Pawłem Łukaszewskim, znanym w Europie. Wybrałem się też z krótka wizytą do Polski, aby bliżej poznać kraj, którego muzykę będziemy wykonywać. Dodam, że zanim wystąpiliśmy z koncertem muzyki meksykańskiej, udaliśmy się do Meksyku. Do każdego koncertu przygotowujemy się bardzo starannie. I podobnie jest z koncertem ,,Polish Splendor”, poświęconym muzyce polskiej. Tak samo, jak wcześniejsze nasze produkcje, przygotowaliśmy koncert bardzo pieczołowicie, zanurzając się w bogatą kulturę i historię kraju, którego muzykę prezentujemy.

Śpiewacie w języku kraju, którego muzykę przedstawiacie, również po polsku. Jak to jest możliwe?

– Możemy śpiewać w każdym języku. Do śpiewania w języku polskim pomagała nam przygotować się Kasia Dorula, chicagowska instruktorka wokalna i śpiewaczka, która występuje w lokalnych chórach i zespołach. Kasia przygotowuje też dla nas elektroniczne nagrania z prawidłową wymową, której uczą się członkowie naszego zespołu. I muszę podkreślić, że są bardzo zdolnymi uczniami i niezwykle szybko uczą się języków.

Czy w programie ,,Polish Splendor” będą jakieś niespodzianki?

– Będą i to już na samym początku. Zaczynamy ,,Gaude Mater Polonia”, a więc hymnem Rzeczypospolitej Obojga Narodów Polskiego i Litewskiego. Będzie trochę Chopina i muzyki popularnej jak ,,Warszawo, moja Warszawo” i muzyka kompozytorów najnowszej generacji, w tym najlepsze utwory z ostatnich 30 lat i kilka z nich będzie miało swoją premierę na amerykańskiej ziemi. Dlatego serdecznie zapraszam na koncert polską społeczność w Chicago i wszystkich sympatyków polskiego dziedzictwa narodowego,oraz wszystkich, którzy kochają muzykę i śpiew.

Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.

a.otap@związkowy.com

CHICAGO A CAPELLA PREZENTUJE

Na stronie internetowej: www.chicagoacappella.org można posłuchać następujących polskich utworów w wykonaniu Chicago A Capella: ,,Śliczna Panienka”, ,,Góralu, czy ci nie żal”, ,,Najświętsza Panienka”, ,,Gdy śliczna Panna” i ,,Cicha noc”.

Koncert ,,Polish Splendor” w wykonaniu Chicago A Capella”

Sobota, 9 lutego

8:00 pm

Nichols Concert Hall

1490 Chicago Avenue

Evanston, IL 60201

Niedziela, 10 lutego

4:00 pm

Pilgrim Congregational Church

460 Lake Street

Oak Park, IL 60302

Sobota, 16 lutego

8:00 pm

Wentz Concert Hall

171 E. Chicago Ave.

Naperville, IL 60540

Niedziela, 17 lutego

4:00 pm

Copernicus Center

5216 W. Lawrence Ave.

Chicago, IL 60630

Ws. rezerwacji i przedsprzedaży biletów na koncert ,,Polish Splendor” w Copernicus Center należy telefonować: (773)777-8898 albo odwiedzić stronę: www.chicagoacappella.org/concerts/event/polish_splendor