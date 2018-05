Gwiazda „Supergirl”, aktorka Melissa Benoist zadebiutuje latem na Broadwayu 0 by EM 15 maja 2018

Gwiazda serialu „Supergirl”, amerykańska aktorka Melissa Benoist zadebiutuje latem w musicalu na Broadwayu. Od 7 czerwca kreować będzie tytułową rolę w przedstawieniu „Beautiful: The Carole King Musical”.

O zaangażowaniu Benoist do musicalu poinformowała agencja Associated Press.

Melissa Benoist, którą krytycy pamiętają z ról w serialu „Glee” (2012) i miniserialu „Waco” (2017), rozpocznie występy na Broadwayu 7 czerwca. Pierwszą serię przedstawień zaplanowano do 4 sierpnia br.

Jak podała AP, musical „Beautiful” opowiada o wczesnych latach twórczości Carole King, gdy pisała piosenki z byłym mężem Gerrym Goffinem i rywalizowała z duetem ich przyjaciół Cynthią Weil i Barrym Mannem.

W musicalu pojawią się klasyczne szlagiery King, m.in. „You’ve Got a Friend”, „One Fine Day”, „So Far Away”, „Take Goo d Care of My Baby”, „Up on the Roof”, „You’ve Lost That Lovin’ Feeling”, „Will You Love Me Tomorrow” i „Natural Woman”.

Melissa Benoist (ur. 4 października 1988 r. w Littleton w stanie Kolorado) jest amerykańską aktorką i wokalistką. Debiutowała rolą Laurel w filmie „Tennessee” w 2008 r. Znana jest z ról w serialach „Glee”, „Supergirl”, „Waco”. W 2014 r. zagrała postać Nicole w nominowanym do Oscara filmie „Whiplash”. Wcieliła się także w postać Katherine Russell w filmie „Czas patriotów” (2016).

10 stycznia 2016 r. razem z Grantem Gustinem prowadziła ceremonię wręczenia Złotych Globów.

Za rolę Kary Danvers w serialu „Supergirl” otrzymała w 2017 r. Saturn Award „dla najlepszej aktorki w serialu telewizyjnym”.(PAP)

Na zdjęciu: Melissa Benoist

fot.NINA PROMMER/EPA/REX/Shutterstock