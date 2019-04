Dla kogo ten znak? 0 22 kwietnia 2019

Płomienie trawiące paryską katedrę Notre-Dame poruszyły nie tylko katolicki świat. Prezydent Francji wypowiedział się w imieniu całego narodu, słowa współczucia i obietnicę włączenia się w odbudowanie jednego z symboli Francji zadeklarowali muzułmanie i Żydzi. Przez kilka godzin uczestniczyłem medialnie w tym smutnym wydarzeniu. Tak, czułem ogromny smutek, nie tylko dlatego, że ta 850-letnia świątynia płonęła jak pudełko zapałek, ale, że wraz z nią płonęło coś tak drogiego moim francuskim siostrom i braciom. Katedra to przecież miejsce, w którym znajduje się krzesło biskupa. To krzesło jest symbolem trwania wspólnoty, która gromadzi się wokół swojego pasterza. To prawda, że to tylko budynek. Jednak jest on poświęcony samemu Bogu. I kiedy jedni widzą w nim tylko obiekt muzealny, zwiedzany każdego dnia przez tysiące turystów, inni symbol Francji, która stała się bardzo świeckim krajem w Europie, choć niegdyś uważana była za najstarszą córę Kościoła, to jednak nikt nie może zaprzeczyć, że jest to świątynia, dom Boży, który gromadzi wspólnotę Kościoła, nawet jeśli jest ona nieliczna.

Tę wspólnotę można było zobaczyć w najbardziej chyba dla mnie poruszającym obrazie, nagranym przez kogoś telefonem. Klęczący na ulicy ludzie śpiewający modlitwę różańcową. To nie byli starzy ludzie. Tam było mnóstwo młodych, którzy spontanicznie podjęli apel o modlitwę. Patrząc na płonącą katedrę dali świadectwo swojej prawdziwej wiary. Arcybiskup Paryża Michel Aupetit powiedział, że w tym momencie jako biskup nie ma swej katedry, ale wielkim pokrzepieniem jest dla niego fakt, że ma swój lud, który modlił się wraz z nim przed katedrą, w tym setki młodzieży. „Katedra Notre-Dame została poważnie uszkodzona, ale nie zniszczono duszy Francji, tego jestem pewny” – powiedział arcybiskup. Szkoda, że takiej pewności nie mają ci, którzy w internecie podjęli od razu komentowanie tego nieszczęścia, w sposób, jak to często bywa, jadowity i niesmaczny.

Wszystko, co się dzieje, można odczytywać w kategoriach symbolu. W podobnie symboliczny sposób odczytano płomienie w Notre-Dame. Kardynał Stanisław Dziwisz mówił o tym, że jest to symbol płonącej Europy. Niektórzy przywoływali słowa tajemnicy przekazanej w XIX wieku przez Matkę Bożą w objawieniach we francuskim La Salette, inni obraz „Dzwonnika z Notre-Dame” Viktora Hugo. Oczywiście nikt tego nie kwestionuje w kontekście współczesnego życia Europy, która bardzo mocno się laicyzuje. Osobiście jednak daleki jestem od twierdzenia, że pożar katedry jest „karą Bożą” wymierzoną niewiernemu ludowi Francji. Z bólem i oburzeniem czytałem te stwierdzenia, kwitowane nutką zwycięstwa, że my, Polacy, jesteśmy lepsi, że od nas trzeba się uczyć prawdziwego katolicyzmu i temu podobne stwierdzenia. Ten tryumfalizm kolejny raz stał się żałosnym wyrazem pychy. Bo jeśli już chcemy czytać znaki, to może trzeba zapytać, dla kogo one są, a wśród adresatów zobaczyć samych siebie?

Dwa razy w życiu byłem nad Sekwaną. To zdecydowanie niewiele, by zajmować stanowisko na temat katolicyzmu we Francji. Mam jednak ogromny szacunek dla tej mocno pomniejszonej liczebnie wspólnoty. Ilekroć brałem udział w modlitwie francuskiego Kościoła, zawsze byłem poruszony jej duchową głębią, wyrażającą się postawą ludzi, delikatnością śpiewu, treściami medytacji. Czasami zachodziłem do kościoła Francuskiego w Rzymie, by uczestniczyć we mszy świętej. Wiele razy uczestniczyłem w modlitwach w duchowości Taizé, a godzina adoracji Najświętszego Sakramentu w paryskiej bazylice Sacre Coeur była dla mnie tak mocnym doświadczeniem, że obrazek ołtarza bazyliki z wystawioną monstrancją do dzisiaj noszę w swoim brewiarzu. Bo wszędzie tam nie byłem sam.

Karol Wojtyła, w 1949 roku, wkrótce po powrocie z wyprawy do Francji, Belgii i Holandii pisał: „Katolicyzm oderwany od właściwych sobie źródeł życia nadprzyrodzonego utrzymuje się jeszcze jako pewien styl kultury, w końcu i to zanika (…) katolicyzm, który jest obwodem życiowo zamkniętym, nieprzerwanym, a przy tym samowystarczalnym, nigdy nie może się pojawiać jako całkowita ruina, jako bezwzględne rozdarcie. Zawsze skądś ukaże się dodatni odpowiednik procesów rozkładowych. Jest to w ostatecznej analizie tajemnica życia mistycznego organizmu, życia udzielonego i kierowanego nadprzyrodzonym wpływem Ducha Świętego”.

Tak właśnie odczytuję ten znak. Nie jako pogrążenie europejskiego katolicyzmu w zgliszczach, ale jako wezwanie do tego, by uklęknąć i razem się modlić. Znamienne, że w zrujnowanej katedrze ostał się widoczny na wszystkich zdjęciach złoty krzyż i Pieta. Te znaki wzywają do misji ewangelizacyjnej każdego, bez wyjątku, katolika dobrej woli. Tegoroczny Wielki Poniedziałek stał się dla mnie chwilą głębokiej refleksji i skupienia nad tym, jakim jestem katolikiem, kazał pokornie zgiąć kolana i odnaleźć wokół siebie ludzi, którzy zrobią tak samo. Bo to jest dobry początek prawdziwej odnowy i odbudowy.

ks. Łukasz Kleczka



Salwatorianin, ksiądz od 1999 roku. Ukończył studia w Bagnie koło Wrocławia, Krakowie i Rzymie. Pracował jako kierownik duchowy i rekolekcjonista w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, duszpasterz i katecheta. W latach 2011-2018 przełożony i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana. Od lipca 2018 r. wikariusz w parafii św. Jana Pawła II w Bayonne, w New Jersey.

fot.CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA-EFE/REX/Shutterstock