Zmniejsz spalanie, a zmniejszysz wydatki 0 4 lutego 2019

Dla ludzi związanych z transportem kołowym skrót IFTA nie jest żadną tajemnicą. International Fuel Tax Agreement jest podatkiem od zużytego paliwa. Każda firma transportowa raz na kwartał (cztery razy w roku) musi rozliczyć się z przejechanych mil i spalonego paliwa w każdym ze stanów.

Przykładowo, w tym roku do 31 stycznia na podstawie rachunków za paliwo i raportów z przejechanych mil należało obliczyć i uiścić podatki za październik, listopad i grudzień 2018 roku (po szczegóły polecam kontakt z naszym biurem Allabouttrucks.us).

Rachunek jest prosty – więcej przejechanych mil, więcej spalonego paliwa, wyższy podatek. Eksperci z branży transportowej zwracają uwagę, iż koszt paliwa jest największym wydatkiem, jaki ponoszą firmy transportowe. Według ATBS (American Truck Business Services) właściciel pojedynczej ciężarówki wydaje rocznie na paliwo od 50 do 70 tys. dolarów.

Ponieważ na ceny diesla nie mamy wpływu, więc jedyną opcją, jaka nam pozostaje, jest zmniejszenie jego zużycia. Departament Energii podaje parę sposobów na to, jak poprawić ekonomię spalania. Są to metody proste, gotowe do wprowadzenia od zaraz i przez każdego.

Jeździmy wolniej. Ciężarówka poruszająca się z szybkością 75 mph zużywa o 27 proc. więcej paliwa aniżeli pojazd jadący 65 mph.

Utrzymujemy silnik na odpowiednich obrotach (RPM – obroty na minutę). Należy odnaleźć odpowiednie obroty dla silnika, fachowcy określają je jako „sweet spot”. Każdy dealer dysponuje informacjami o optymalnych obrotach dla poszczególnych silników.

Ograniczamy pracę silnika na biegu jałowym. Ze statystyk wynika, że ciężarówka kursująca na długich trasach utrzymuje silnik na jałowych obrotach przez 6 do 8 godzin dziennie. To przekłada się na niebagatelna sumę 1 500 galonów rocznie. Przyjmując że galon diesla kosztuje około 3 dol., to wyparowuje nam z portfela około 4 500 dolarów. Tymczasem już za dwa tysiące dolarów można kupić dobrej jakości generator, który nie tylko jest cichszy od silnika ciężarówki, ale i zużywa dużo mniej paliwa.

Sprawdzamy ciśnienie powietrza w oponach. Niedopompowane opony to strata paliwa w granicach od 2 do 4 procent. Biorąc pod uwagę roczne wydatki na paliwo rzędu 70 tys. dol., może to być nawet 2800 dolarów. Dodatkowo, zużycie opon jest znacznie szybsze, jeżeli nie zadbamy o prawidłowe ciśnienie.

Warto zainwestować w szkolenie kierowców. Zmiana kilku zawodowych przyzwyczajeń może również korzystnie odbić się na ekonomii spalania. Kontrola szybkości, odpowiednia odległość pomiędzy pojazdami, unikanie gwałtownych przyspieszeń oraz mocnego hamowania to oszczędność kolejnych 3 do 5 proc. z rocznego budżetu paliwowego.

Gdyby ktoś z przewoźników chciał poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z pozostałymi metodami pozwalającymi oszczędzić paliwo, proponujemy wpisać w wyszukiwarkę Google hasło „121 ways to save fuel “. Jest tam szereg artykułów zamieszczonych przez witrynę internetową Truckinginfo, dzięki którym każda firma transportowa będzie w stanie zminimalizować wydatki na paliwo.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.123RF