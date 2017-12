Zimowe sztuczki i triki doświadczonych kierowców

Choć tegoroczna zima nie dała się jeszcze mocno we znaki, wszyscy wiemy, jak potrafi być sroga i jak niebezpieczne mogą być przy tym nasze autostrady. Chcąc ułatwić życie polonijnym kierowcom zawodowym zebraliśmy garść porad od weteranów szos. Dla doświadczonych kierowców ciężarówek to tylko odświeżenie zdobytych już umiejętności, ale dla adeptów naszego fachu mogą to być cenne i niezwykle pomocne informacje.

– Nigdy nie zatrzymuj się jadąc pod górę po oblodzonej drodze. Jeżeli na poboczu autostrady wyrżnięte są specjalne linie krawędziowe o funkcji akustycznej (ang. rumble strips), jedź po nich – to znacznie poprawi przyczepność.

– Obserwuj inne pojazdy na drodze. Jeżeli spod kół nie pryska woda, może to oznaczać, że jedziesz po lodzie.

– Nie używaj tempomatu (ang. cruise control) i absolutnie nie hamuj silnikiem.

– Piąte koło musi być zawsze dobrze nasmarowane. Suche, bez odpowiedniego poślizgu w niskich temperaturach może sprawiać problemy.

– Przejeżdżając przez mosty i wiadukty nie używaj pedału hamulca. Bardzo często nawet gdy droga jest sucha, mosty i wiadukty mogą być oblodzone. Hamując na nich możesz doprowadzić do złożenia lub wywrócenia się ciężarówki.

– Parkując na śniegu, zanim staniesz na dobre, przejedź parę stóp w przód i w tył, żeby schłodzić opony (co jakiś czas przez kolejnych 10-15 minut). Rozgrzana opona roztopi śnieg tworząc małe zagłębienie, które następnie zamarza. Żeby wydostać się z takiej pułapki, trzeba sporo się napracować.

– Nie zaszkodzi kupić pudełko piasku dla kota (to nie żart) i butelkę Cloroxu. Metoda skuteczna szczególnie w przypadku, Kiedy musisz zrzucić naczepę na ośnieżonym podjeździe do doku i wyjechać samym traktorem, wówczas rozsypujesz żwirek dla kota przed kołami trakcyjnymi, a Cloroxem polewasz opony i powolutku wyjeżdżasz z doku.

– Zbiorniki paliwa powinny być wypełnione przynajmniej do połowy. Zapobiegnie to zamarzaniu paliwa.

– W każdej ciężarówce powinien znajdować się łom i duży młotek w wypadku, gdyby zamarzły hamulce w traktorze czy naczepie.

– Każdy kierowca powinien posiadać zapas wody i żywności na przynajmniej dwa dni na wypadek, gdyby z powodu śnieżyc autostrada została zamknięta.

– Kiedy parkujesz, ustaw obroty silnika pomiędzy 900 a 1000 RPM. Pozwoli to silnikowi utrzymywać odpowiednią temperaturę. Zbyt niskie obroty spowodują spadek temperatury silnika i zamarznięcie filtra paliwa (mowa tutaj o temperaturach w granicach poniżej zera).

– Uwaga! W przypadku, gdy zamarzną hamulce naczepy i musisz pod nią wejść, aby je odbić, nigdy nie zapominaj o włączeniu hamulców w traktorze. Wielu kierowców zginęło pod kołami własnych ciężarówek, kiedy odblokowywali hamulce naczepy i cały skład przetoczył się po nich.

– Zanim jednak wejdziesz pod naczepę, spróbuj „rozbujać” ciężarówkę poprzez lekkie ruszanie do przodu i do tyłu. W wielu przypadkach to skutkowało.

– Często spuszczaj powietrze ze zbiorników powietrza, aby zapobiegać gromadzeniu się wody, która w ekstremalnych temperaturach zamarza w przewodach hamulcowych powodując ich unieruchomienie.

Jeżeli macie dodatkowe pytania, pomysły na tematy następnych artykułów czy też chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, piszcie na adres irontruckerusa@gmail.com szerokiej i bezpiecznej drogi życzy All About Trucks. We serve Truckers!

fot.123RF Stock Photos