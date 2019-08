Zawód kierowcy CDL nie odejdzie w zapomnienie 0 19 sierpnia 2019

W ciągu kilku kolejnych dekad zawód zawodowego kierowcy ulegnie poważnej ewolucji, tak jak kiedyś było w przypadku profesji dorożkarza czy furmana. Wszystkich sceptyków możemy zapewnić, że nie jest to odległa przyszłość, a dowodem na to niech będzie wiadomość, która ukazała się niedawno na wszystkich portalach dotyczących przemysłu transportowego.

Pierwsze przymiarki do wspomnianej ewolucji już zostały przedsięwzięte i to właśnie tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Zmiany są nieuniknione, ale na szczęście zawód kierowcy CDL nie odejdzie w zapomnienie, a jedynie ulegnie transformacji.

Firma TuSimple, zajmująca się autonomicznymi, samosterującymi ciężarówkami, we współpracy z wyższą uczelnią Pima (Pima Community College) z Tuscon w Arizonie, stworzyła jedyny w swoim rodzaju program szkolący przyszłych kierowców pojazdów komercyjnych. Inauguracja kursu „Kierowca, specjalista od pojazdów autonomicznych” będzie miała miejsce we wrześniu tego roku. Program składa się z pięciu kursów obejmujących zagadnienia związane z nowoczesną technologią zawartą w autonomicznych ciężarówkach.

W programie nauczania znajdą się wszystkie elementy, począwszy od wprowadzenia i przedstawienia autonomicznych pojazdów komercyjnych, poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy, aż do komponentów i systemów elektronicznych oraz nowoczesnego zarządzania. Uczestnicy szkoleń muszą być posiadaczami zawodowych praw jazdy klasy A.

Głównym założeniem programu jest umożliwienie płynnego przejścia z dotychczasowego systemu do tego, który będzie wymagał innych umiejętności i głębszej wiedzy. Początkowo program będzie dostępny tylko dla studentów uczelni Pima, ale zamiarem jego twórców jest udostępnienie go za darmo wszystkim zainteresowanym.

Jeden z założycieli TuSimple słusznie zauważył, że w przyszłości branża transportowa nadal będzie oferować zatrudnienie wielu kierowcom, ale z zupełnie nowymi umiejętnościami. Na koniec, aby uspokoić obecnych zawodowców z prawem jazdy CDL, przytaczamy hasło reklamowe firmy Starsky Robotic, konkurencji TuSimple: „The future of driverless trucking is not driverless”, czyli „przyszłość przemysłu transportowego nie obejdzie się bez kierowców”.

fot.depositphotos.com